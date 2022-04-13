Lider Şahin ve Selami Şahin’den Muhteşem Bir Düet ‘Rezil Rüsva’

Sevgili Lider Şahin, ‘Rezil Rüsva’ baban Selami Şahin’le düet yaptığın bir şarkı olarak yakın zamanda klibiyle birlikte yayınlandı. Düet yapma fikri son anda sürpriz bir şekilde ortaya çıksa da senin aklından şarkıyı yaparken bir düet yapsak düşüncesi hiç geçti mi?

Babamla düet yapmanın hayallerini çocukluğumdan beri kuruyordum. Yani aklımda hep vardı aslında. 10 yıl kadar babamın vokalliğini yaptım, sahnede düetlerimiz de oldu. Fakat beraber bir şarkı çıkarmak bambaşka bir deneyim elbette. ‘Rezil Rüsva’yı yazıp bestelediğimde şarkının bir Selami Şahin şarkısı ruhuna sahip olduğunu hissettim. Babama dinlettim, o da çok beğenince kolları sıvadık. Kariyerim için de dördüncü şarkımda bir Selami Şahin dokunuşunun olması beni çok mutlu ediyor. Çocukluk hayalimin heyecanını hala taşıyorum.

‘Rezil Rüsva’ damar diye tabir ettiğimiz o şarkılardan ve acı çekmiş yanımız ve buna sebep olanlar hakkında. Bu şarkıyı sana yazdıran duygulardan, durumlardan bahseder misin? Sana bu şarkıyı yazdıran ne oldu?

Genelde şarkı sözlerinin bir kadın erkek ilişkisini çağrıştırdığı söyleniyor. Fakat ‘Rezil Rüsva’yı tek bir olay veya ilişkiye yönelik olarak yazmadım. Hepimizin güvendiği, değer verdiği bir insan tarafından hayal kırıklığına uğradığı olmuştur. Şarkının sözlerini bu tema etrafında şekillendirdim. Bu bir arkadaş da olabilir, bir sevgili de.

Gelelim o can alıcıyı soruya. Selami Şahin gibi herkesin sevdiği büyük bir isimle düet yapma, karşılıklı şarkı söyleme hissi nasıl bir deneyimdi? Elbette babanla çok şarkılar söylemişsindir ama böyle profesyonel bir işte biraya gelince ne hissettin ve babanın da ne hissettiğini merak ediyoruz. Yani şarkıyı okudunuz bitirdiniz ve acaba ne diyecek, ne yorum yapacak diye düşündün mü? İşte iş o aşamaya geldiğinde neler konuşuldu?

Babam kariyerim boyunca hem arkadaşım hem öğretmenim oldu. Bütün bu süreçlerde de hep yanımdaydı, desteğini hep hissettirdi. Onun her bir sözü benim için çok kıymetli. Hal böyle olunca elbette ne diyeceğini merakla bekliyorsunuz. Şanslıyım ki, şarkıyı ilk dinlediğinde de kayıt sürecinden sonra da hem onun hem benim içime sinen bir iş oldu. Bir de yılların verdiği sahne tecrübesiyle beraber birbirimizi müzikal anlamda da tanıyoruz.

Şarkının klibinde ailen, arkadaşların yer alıyor. Böyle yakın çevre ile iş yapmak daha mı kolay ve keyifli?

Her bir klip prodüksiyonunun kendi içinde zorlukları ve avantajlı yönleri olabiliyor. Öncelikle klip fikrini bulduktan sonra yönetmenimiz Bedran Güzel’le konuştum. İlk günden beri ‘Rezil Rüsva’nın duygusu bende bir masa etrafında dertleşen bir dost ortamını canlandırmıştı. Fikre kendisi de heyecanlanınca mekân seçimi ve teknik detaylar üzerine kafa yormaya başladık. Bedran’ın emeği ve katkısı da büyük yani. Diğer yandan arkadaşlarımı ve aile üyelerimi davet ettim. Eksikler de olsa, masada gördükleriniz benim için çevremdeki en değerli kişiler. Hem çekimler hem de klibimizin son hali bizi çok mutlu etti. Hepimiz için de harika bir anı bırakmış olduk.

Klipte sen masada sabitsin ve karşındakiler sürekli değişiyor biraz hancı gibisin. Klip ve şarkı uyumu da örtüşüyor. Klibin hikayesini de bilmek isteriz?

Tam olarak dediğiniz gibi aslında. Klipte derdi olan bir adam ve onun derdini paylaşan dostlarını görüyoruz. Kadehler tokuşturuluyor ve dertler paylaştıkça azalıyor. Yüzlerde birlikte olmanın, paylaşmanın verdiği mutluluğu görüyoruz. Kalbimiz kırıldığında, canımız sıkıldığında hepimiz böyle yapmaz mıyız? Yanımızda bize sorgusuz sualsiz destek olan dostlarımız varken canımızı kimse yakamaz aslında. Klipte bu temayı üreterek dinleyicileri masamıza davet etmek istedik.

Şarkıda birçok değerli müzisyenin imzası var. Bu kadar önemli müzisyenin bir araya gelmesi hakkında neler söylemek istersin?

Beraber çalıştığım insanlar konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Herşeyin başında Selami Şahin’in yıllarca yanında olmak, 30 sene aynı evi paylaşmak, 10 sene vokalliğini yapmış olmak tarifsiz bir deneyim. Kariyerim boyunca da kendisinin deneyiminden ve ‘Rezil Rüsva’da dokunuşundan faydalanmaktan çok mutluyum. Diğer bir usta, Febyo Taşel’in düzenlemesi de şarkıya büyük bir değer kattı. Şarkıya emek veren Fatih Ahıskalı, Baki Kemancı, Caner Güneysu, Birkan Şener, Cengiz Ercümer, Bülent Ay ve Fatih Ertür de kendi alanlarında usta müzisyenler. Beraber çalıştığımız herkesin şarkının ruhuna harika katkılar sunduğunu düşünüyorum.

Selami Şahin’le yeni düetler de gelir mi? Bence gelmeli çok iyi olmuş ‘Rezil Rüsva’ düeti.

Çok teşekkür ederiz öncelikle. Babam da ben de önümüzdeki günlerde yoğun bir programla üretmeye devam ediyor olacağız. Fakat ‘Rezil Rüsva’ hakkında o kadar iyi dönüşler aldık ki, beraber bir düet daha yapma fikrini önceliğe almak istiyoruz. İkimiz de çok sıcak bakıyoruz bu fikre.

Müzikal yolculuğun bundan sonrası için nasıl devam edecek, daha çok şarkını dinleyecek miyiz? Ya da bir albüm gelir mi mesela? Belki bir cover?

Önümüzdeki aylarda önce sahne çalışmalarına başlıyorum. Önemli müzisyenlerden oluşan bir orkestra ile nitelikli bir repertuvar oluşturduk. Ardından tekrar bir tekli çıkarma planımız var. Kendi yazdığım ve müzikseverlerle paylaşmak istediğim 10’un üzerinde şarkım var. Stüdyoya ilk fırsatta tekrar girip sevenlerimi bekletmeden tekliler olarak şarkılarımı yayınlamak istiyorum. Bir vadede cover yapmak da istiyorum, fakat bu sürpriz kalsın diyelim. Bu yılın sonuna kadar yoğun bir şekilde çalışıyor olacağım özetle. Dinleyicilerim takipte kalsınlar.