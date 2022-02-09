Küskün Bir Rockçının Elektronik İle Buluşması

Sevgili Baturalp, yeni şarkın ‘Bi Önemi Yok’un sözlerinde “Sevdiğiniz birinin, sevdiğini düşündüğü bir başkası ile mutlu olabilmesini gerçekten isteyebilecek kadar güzel ve yalın sevebilme halimi anlatmaya çalıştım, kendimce” diyorsun. Bu şarkıda anlattıkların zoru başarmak gibi. Bize bu şarkının hikayesini anlatırsan bu duyguyu daha iyi anlayıp ve belki böyle hissetmeye ihtiyacı olanlarımız kendini biraz daha iyi hissedecektir, bazı duyguların esaretinden kurtulup özgürleşmek gibi.

Açıkçası bu söylediğim sözün olgunluğuna erişmem çokça zaman aldı, bazı şeyleri söylemek yaşamaktan çok daha kolay oluyor tabii, bazen söylediğiniz söz ya da düşündüğünüz bir fikir sizi peşinden sürükleyip olgunlaştırabiliyor, benim için de pek kolay olmamıştı tabii bunu algılamak, sanırım duygularımızın hırçınlıklarını bir kenara bırakmak lazım, belki böylelikle güzel ve yalın sevebilme halimizi bulabiliriz.

Şarkı sözlerin hemen dikkat çekiyor ve öne çıkıyor ve bence bu taraftaki gücün seni müzisyen olarak daha üst bir noktaya taşıyor. Şarkı sözlerini özel olarak çalışır mısın yoksa bir anda çıkıp gelirler mi o sözlerin?

Öncelikle çok teşekkür ederim, aslında çok çalıştığımı söyleyemem sadece bazen ufak tefek notlar alıyorum aklıma gelen sözleri unutmamak için, derdi olan ve söyleyecek sözü olan herkesin yapabileceği bir şey aslında, sadece insanın kendisiyle yalnız kalmasını bilmesi gerekiyor.

Yeni şarkın yeni albümünün de habercisi, dinleyicini nasıl bir albüm bekliyor, bize şarkılarında nelerden bahsedeceksin?

Açıkçası telefona yaptığım ufak tefek kayıtlarla başladı bu süreç ve daha sonrasında oluşan sound yapısını birazcık pandemi koşulları belirledi, Onur Gülanber ile birlikte bir odanın içinde kaydettik bütün albümü o nedenle benim de çok şey öğrenmiş olduğum ve kendimi keşfettiğimi düşündüğüm bir albüm oldu, sound olarak ise kendimce “küskün bir rockçının elektronik ile buluşması” diyorum.

Çok Konuştum ve Karışık Bir Albüm bugüne kadar yaptığın diğer albümler. Biraz da onlardan bahseder misin?

Birazcık denediğim ve neyi sevip sevmediğimi anlamaya çalıştığım kayıtlardan oluşuyorlar, genel olarak kervan yolda düzülür mantığıyla yaşıyorum, bazen çok yorucu yıpratıcı olsa da böyle bir alışkanlığım var, beklemeyi sevmediğimden kaynaklı olsa gerek, o nedenle pek istediğim gibi sonuç alamamıştım ilk iki albümden ama işin güzel tarafı neler yapmamam gerektiğini öğrendim.

Çok Konuştum albümünün ismi ve Çok Konuştum Uyuşmuş Dilim de şarkılarından biri. ‘Çok konuşmak’ hatta sadece konuşmakla ilgili bir ‘derdin’ olabilir mi?

Kesinlikle! Ama konuşmak illa ağzımızı açıp bir şeyler söylemek değil aslında, mesele anlatmak. Bir sürü yolu var konuşmanın, sadece kendimize uygun olan dili bulmamız gerekiyor sanırım.

Baturalp dikkatimi çeken üzücü bir konu var şarkılarında. Karşılıksız sevgi mi desem, yanlış zamanda yanlış birini sevmek mi desem, kavuşamama hali mi desem ne desem bilemiyorum. Özetle “O kız beni sevemez” durumu diyeyim. Neden öyle oluyor biraz dertleşsek mi bu durum hakkında.

Neden bilmiyorum ama ne zaman bir şeyler karalasam hep mutsuz şeylerden ya da aşırı saçma şeylerden bahsediyorum ( bu arada saçma şarkıları da kaydedeceğim bir ara) galiba o nedenle biraz depresif tınlıyor yazdıklarım, ayrıca kavuşamama hali değil de kavuşmamak için elinden geleni yapma hali desek daha benlik olur, güzel giden şeylere çomak sokan bir yapım var ama bununla barışığım.

“Pazar banyoları sonrası, yapmadığın ödev var mı? Derdi babam işte öyle bir zaman.” Baturalp ‘işte öyle o zamanlardan’ seni hangi müzisyenler, hangi şarkılar etkiledi ve bugünkü müzisyen oldun?

Her şey MTV ve rock müzikle başladı aslında, sonrasında halamın Metallica ve Bon Jovi CD’lerini bulunca daha da merak sardım, ilerleyen zamanda çok farklı tarzlarda çok şey dinledim diyebilirim, hatta şimdilerde kendimi midesiz görebiliyorum bu konuda ama ne zaman ve nereden besleneceğinizi bilemezsiniz sonuçta, dinlemek lazım.

Seni daha yakından tanımak isteriz, müzikle bağın ne zaman başladı, hayatında sadece müzik mi var?

Müzikle olan serüvenim ergenlik yıllarıma dayanıyor, o zamanlar sadece dinleyiciydim ama daha sonrasında gitar çalmayı öğrenmek istediğimi fark ettim ve tüm süreç böyle başladı, hayatımda sadece müzik yok tabii, sinema ve spor en tutkulu olduğum şeyler diyebilirim.