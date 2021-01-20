Kulaklığınızı Takın ve Kendinizi Bu Listeye Bırakın

Eskitilmiş Yaz ‘Boşlukta Sallantıda’

Eskitilmiş Yaz’ın canlı akustik albümü ‘Boşlukta Sallantıda’ tüm dijital platformlarda yayında. Müziğin akustik haline benim şahsen özel bir ilgim var. Bu çalışmayı da severek dinledim listelerime ekledim ve hemen sizlerle de paylaşmak istedim. ‘Uyursam Geçer mi?’ ve ‘Birlikte Bağıralım’ gibi hit şarkılarla iyi bir çıkış yakalayan Eskitilmiş Yaz, ‘Kıyılara’ albümünün ardından bu sefer de canlı akustik albümü ‘Boşlukta Sallantıda’ ile dinleyicisiyle buluştu. Bugüne kadar yayınladıkları şarkılar arasından seçmece oluşturulan bu albümde iki şarkıda kendilerine değerli müzisyenler Canozan ve Gülce Duru eşlik ediyor.

Emirhan Çakmak ‘Sonu Yok’

Emirhan’ın ‘Sonu Yok’ şarkısını dinlemeye başlayınca gerçekten de şarkıyı dinlemenin sonu yok. Şarkının ritmi dinleyeni hemen yakalıyor. Sözü Emirhan Çakmak, müziği Michel Beats, mixi Fakala, masteringi Falle imzası taşıyan şarkıda gitarlar ise Ege Çalışkan tarafından çalınıyor. ‘Sonu Yok’, eskiden yaşadığı sıkıntıları ve dertleri geride bırakıp kendine yeni bir yol çizen ve o sıkıntılara geri dönmeyecek şekilde hayatına devam eden bir gencin öyküsünü anlatıyor. Şarkının hikayesi insana umut veriyor. Emirhan Çakmak, ne kadar zor olsa da mutlu sonun yakın olduğunu anlatan ve o noktaya kadar durmadan yürüyecek bir gencin şarkısı olan ‘Sonu Yok’ ile onu ilerde daha çok dinleyeceğimizin sinyalini veriyor.

Daha İki Durak Var ‘Kendini Aramak Misali’

Şarkılarında ağırlıklı olarak insanların iç dünyasındaki kendileriyle olan savaşları, geçmişte yaşadıkları hüzünleri ve mutlulukları, ikili ilişkilerinden geriye kalanları, bazı anıları ele alan Daha İki Durak Var, vokalde Çağlar Erol, gitarda Ali Ergül, davulda Alperen İlhan, ikinci gitar ve klavyede Atahan Güngör, bas gitarda Volkan Yalçın’ın bir araya gelmesiyle kuruluyor. ‘Kendini Aramak Misali’ şarkıları ile ‘Üçüncü Yeniler’ listesinde kendine yer bulan grup dinleyici kitlesini de bu sayede genişletiyor. Grup, 29 Ocak 2021 tarihinde ise son yaptığı projelerden farklı olan daha enerjik ve daha hareketli şarkısı ‘Büyüklük Sende Kalsın’ ile dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

AYDEED ‘Bilmezdim’

Hip Hop/R&B sahnesinin yükselen ismi AYDEED ‘Bilmezdim’ ile adından söz ettiriyor. ‘Bilmezdim’de karanlıktan aydınlığa olan yolculuğun tecrübeleri anlatılıyor. Şarkıda, aşkın çoğu zaman kör eden karanlığını konu alırken; dinleyenlere karanlığın içinde kaybolmayıp, kendi ışığımızın farkında olmamız gerektiği vurgulanıyor. Genç ve yetenekli R&B şarkıcısı ve söz yazarı AYDEED, gerçek adıyla Ayça Dalaklı’yı ilerde daha çok dinleyeceğiz.

Burak Davuloğlu ‘İçindeki Çocuk’

Burak Davuloğlu, yeni şarkısı ‘İçindeki Çocuk’ ile dinleyiciye içindeki çocuğu hatırlatıyor. Müzisyen ve aranjör Burak Davuloğlu, 2020 yılı içinde yayınladığı ‘Senden Kalan’ ve ‘Senin Olsun’ şarkılarından sonra ‘İçindeki Çocuk” ile rock müzik dinleyicisinin karşısına çıkıyor. Şarkıyı tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.