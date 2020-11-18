Kerem Yeğinboy ‘Nedensiz Dünya’ İle Dünyamıza Girdi

Sevgili Kerem seni 10 şarkıdan oluşan ilk albümün ‘Nedensiz Dünya’ ile tanıdım. Single yerine bir albüm yapmak dinleyiciye müziğin hakkında daha çok fikir veriyor. Yeni tanışacağımız bir müzisyende single sanki o müzisyeni tam olarak anlatmıyor. Aynı zamanda tek bir şarkı yerine 10 şarkıyı çalışmak yoğun bir emeği de gerektiriyor. Senin bir single yerine koca bir albüm yapmayı istemenin nedenleri nelerdir?

Dediğiniz gibi, 10 şarkı bir müzisyenin anlaşılması için gerekli. Bundan sonraki albümler için bir özet. Tek görünmeyen tarafım Country tarafım. O kısımda daha çok İngilizce bestelerde görülecek.

‘Nedensiz Dünya’ albümünün çıkış sürecini anlatır mısın neler yaşadın hangi süreçlerden geçtin. Hem senin deneyimlerin belki ilk albümü için çalışan genç müzisyenler için de bir yol haritası olur?

Kendinize karşı dürüst olun, dışarıdan etkilenmeyin, konsantre olun. Acılı doğurmak ama sonunda bence değer.

‘Nedensiz Dünya’ bir anlam arayışının sonucu mu? Hangi duygular, hangi hayaller, hangi nedenler sana bu şarkıları yazdırdı? ‘Nedensiz Dünya’da dinleyiciyi neler bekliyor?

‘Nedensiz Dünya’, anlam aramayın demek. Bence insan beyni rasyonel çalışır. Neden-sonuç ilişkisi üzerine kuruludur. Herkes ‘’neden?’’ diye sorar. Bence acı, insanı bu tarz arayışlara daha çok sürükler. Şarkı da bu temalar üzerinde dolanıyor.

Albümde İngilizce parça da var, tamamen İngilizce bir albüm yapma fikri var mı?

İleride en büyük isteğim tamamen İngilizce bir albüm yapmak. Çok fazla Türkçe şarkım, artık sanırım pek olmayacak. Hiçbir zaman ‘Nedensiz Dünya’’ albümündeki kadar çok Türkçe şarkı albümlerimde bulunmayabilir. İleride muhtemelen, sadece İngilizce olacak.

Kerem seni biraz daha yakından tanıyalım, hayatında sadece müzik mi var başka neler yapıyorsun?

Daha önce 5 farklı işte çalıştım, uzun bir eğitim kariyerim oldu, bir süre müzik yan iş olarak devam etti. Şu anda sadece müzik var. Artıları ve eksileri var. Artıları, tüm enerjim ve konsantrasyonum müzik için, eksileri, belirsizlik ve pandemiden dolayı konsersizlik.

İzmirli bir müzisyensin, sana bu soruları hazırlarken İzmir’de bir deprem yaşandı. Sen hali hazırda İzmir’de mi yaşıyorsun. Depremde İzmir’de miydin? Nasılsın?

İzmir, Karşıyaka’da yaşıyorum. Doğduğum topraklarda, evimdeyim. Deprem sırasında İzmir’de, evimdeydim. İzmir’de herkes çok korktu, İzmirli kaosa alışık değildir, plansızlık onları korkutur. Herkes için çok zor zamanlar, salgın üzerine deprem. Umarım herkes korkularını yener, mutlu, huzurlu ve sevgi dolu olurlar.