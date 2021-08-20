Kendinizi Müziğe Bırakın

Can Bonomo ve Demet Evgar’dan Düet ‘Rüyamda Buluttum’

Can Bonomo ve Demet Evgar’ın beraber söylediği ‘Rüyamda Buluttum’ insanı mutlu eden bir şarkı olmuş. Şarkı ayrı klip ayrı tatlı. Bu ikiliyi dinlemek de izlemek de pek keyifli. Can Bonomo ve Demet Evgar, Bonomo’nun ‘Rüyamda Buluttum’ isimli yeni şarkısı için bir araya geldi. 13 Ağustos tarihinde dinleyicilerle buluşan bu tatlı düet parçası ‘Rüyamda Buluttum’un klibinde de ikili birlikte oynuyor.

Can Bonomo, Evgar ile düeti hakkında “Rüyamda Buluttum, yaklaşık beş sene kadar önce yazdığım, bir türlü kaydetmeye fırsat bulamadığım, çok sevdiğim şarkılarımdan biri. İyi ki beş sene önce kaydetmemişiz. Öyle olsaydı belki de çok değerli arkadaşım Demet Evgar ile beraber söyleme fırsatını bulamayacaktım. Demet, dokunduğu her şeye muazzam bir derinlik katabilen muazzam bir yetenek’’ dedi.

Demet Evgar ise ‘’Kıymetli arkadaşım Can’ın masalsı, şiirsel dünyasına beni davet etmesiyle eski arkadaşlığımıza unutulmaz bir anı kattık. ‘Rüyamda Buluttum’ şarkısı ilk dinlediğimde eşlik etme arzusu uyandırdı. Sevgili Ece, Can Saban ve Bonomo ile unutulmaz bir gün daha geçirdik hem de eski unutulmaz günlerimizi anarak. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Dinleyicilerle birlikte söyleyeceğimiz günü iple çekiyorum.’’ dedi.

Deniz Sav’dan ‘Aşk Bitti mi?’

İşte ihtiyacımız olan enerji Deniz Sav’ın ‘Aşk Bitti mi?’ şarkısıyla geliyor. Klibi izlerken hem Deniz’e hem de şarkıya kendimizi öyle bir kaptırıyoruz ki ‘Aşk Bitti mi’ diyor ya Deniz Sav biz de dinleyici olarak “Aman aşk biterse bitsin yeter ki şarkı bitmesin” diyoruz. Enerjik tavrı ve sıra dışı haliyle Deniz Sav, alternatif pop müzik kulvarında ilk teklisi ile farklı bir ses olarak dinleyiciyle buluşuyor. Sözü müziği Deniz Sav’a düzenlemesi Fırat Haznederoğlu’na ait ‘Aşk Bitti mi?’ tüm dijital platformlarda yerini aldı. Video klibi İstanbul’un iki farklı bölgesinde terkedilmiş bir hangarda çekilen şarkıda Deniz Sav’a 5 dansçı eşlik ediyor.

Ali Ersan Duru'dan ‘Seher Yeli’

Profesyonel oyuncu kimliği ile tanıdığımız, birçok dizi ve sinema projelerinde isminden söz ettiren Ali Ersan Duru, yakında çıkacak olan EP projesi ile dinleyiciyle buluşacak. Birçok dizide başrol oynayan Ali Ersan Duru, oyunculuğunun yanı sıra müzikal birikimini de sevenleriyle paylaşmaya hazırlanıyor. Üç şarkıdan oluşacak ‘Duru Gibi’ projesinin ilk çıkış çalışması ‘Seher Yeli’ 13 Ağustos Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlandı. Bu güzel türkünün Ali Ersan Duru yorumunu çok seveceksiniz.

Umut Er’den ‘Zor Bi’ Yıl’

Umut Er, pandeminin ilk günlerinden beridir üzerinde çalıştığı yeni rock albümü ‘Zor Bi’Yıl’ı dinleyiciyle paylaştı. Albümün bütün evrelerini tek başıma gerçekleştirmiş olan Umut albümünü şu sözlerle anlatıyor: “Bu tek kişinin yaptığı bir ev albümü.11 parçalık bu albüme ‘Ihlamurlar’ ile hafif bir giriş yapacağız ve fazlasıyla dalgalı bir yolculuğumuz olacak. 8 adet Türkçe, 2 adet İngilizce ve 1 adet enstrümantal parçamız bulunmakta. Çok yükseleceğiz, çok düşeceğiz. ‘Miranda’ ise kardeşi ‘Ihlamurlar’ın başladığı işi bitirecek. Hafif bir veda.Gözlerinizi kapatıp yıldızları ve uzayı düşünmenizi tavsiye ederim.”