Kendimizle Temasımızı Kuvvetlendirecek Şarkılar

Gökcan Sanlıman’dan ‘Bir Dokun Bin Aşk İşit’

Gökcan Sanlıman’ın, ‘Loş Bir Sokakta’ isimli dördüncü stüdyo albümünden ‘Bir Dokun Bin Aşk İşit’ şarkısı, 1 Ekim tarihinde klibi ile birlikte müzikseverlerle buluştu. Esas kızın umursamazlığı Gökcan Sanlıman’a bu şarkıyı yazdırıyor. Albümün ilk çıkış şarkısı ‘Bir Dokun Bin Aşk İşit'i Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde İstanbul Anadolu yakasında terkedilmiş bir fabrikada kliplendiren Gökcan Sanlıman, müziğinde kendi yaşanmış hikayelerini günümüzün popüler janralarıyla ustalıkla anlatıyor.

Sanlıman albüm ve çıkış şarkısı hakkında düşüncelerini şu cümlelerle paylaşıyor: “8 şarkının 8’i de hayatımdan alıntıladığım cümlelerden oluşuyor. Anlatım dili yer yer sade yer yer alengirli. Bazen günübirlik aşklarımı bazen ise derin duygularımı tasvir ettim çoğu sözde. Çıkış şarkısı ‘Bir Dokun Bin Aşk İşit’ örneğin, 2016 yazında yaşadığım karşılıksız duygularımın sonucu. O hikayem mutlu bir sona kavuşmamış olsa bile esas kızın umursamazlığı bana bir şarkı yazdırmış oldu.

Durumun çaresizliği şarkının ilk cümlesindeki soruyla kendisini özetliyor zaten; ‘’Kaç baharım var şunun şurasında?’’ Bu hüzünlü havayı kendimi tek başıma ve melankolik bir akşamüstü dinlemek isteyeceğim tatta besteledim ve prodüktörüm Alper’e de öyle anlattım. Analog duygularla kaydettik bu yüzden. Alışılagelmiş bir balad değil, insanı dans etmeye teşvik eder bir yapısı var. Bazen tek başına dans etmek de iyidir.”

Dilhan Şeşen’den ‘Temas’

Dilhan Şeşen’in yeni teklisi ‘Temas’ 1 Ekim’de tüm dijital müzik platformlarında ve Sony Müzik Türkiye Youtube kanalında yayınlandı. Alternatif müziğin başarılı temsilcilerinden olan ve son dönemde çıkardığı solo çalışmalarıyla dikkatleri üzerine toplayan genç sanatçı, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıyı dinleyicileriyle paylaştı. İstanbul’un çeşitli noktalarında kaydedilen görüntülerden oluşan ve Lilacnoia’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Temas’ın video klibi şarkıyla eş zamanlı olarak müzikseverlerle buluştu.

Batu Akdeniz & Pamela ‘Başka Bir Gün’

Alternatif müziğin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olan Batu Akdeniz, Pamela’nın sesiyle konuk olduğu yeni şarkısı ‘Başka Bir Gün’ü yayınlandı. ‘Başka Bir Gün’, uzun bir süre boyunca büyük aşkını aramış ve sonunda bulduğuna inanan aşığımızın reddedilişini, onun kendi ağzından anlatıyor. Sözü ve müziği Batu Akdeniz’e ait, akustik gitarların yoğunca kullanıldığı şarkıyı Batu Akdeniz ve Pamela birlikte seslendiriyor. Şarkı, nostaljik sound’u, melankolik sözleri ve Batu & Pamela’nın seslerinin uyumu ile dinleyicilere yazın bittiğini, sonbaharın ve kalp kırıklıklarının başlangıcını duyuruyor. Şarkının kayıtları Ankara ve İstanbul’da yapıldı.

Doğan Duru’dan ‘Diken’

Doğan Duru’nun 2. solo albümünün 2. şarkısı 'Diken' iki versiyon olarak kaydedildi. Duru, sözü müziği kendisine ait olan, tüm enstrümanları kendi çaldığı ve mikslerini yaptığı şarkıları düzenli aralıklarla paylaşmaya devam ediyor. Finalde albüm olarak yayınlanacak bu serinin yeni şarkısı ‘Diken’ tüm dijital platformlardan dinlenebilir.

Can Koç ‘Bana Göre Değil’

‘Gökyüzünü Tutamam’ teklisiyle adından söz ettiren Can Koç, yeni şarkısı ‘Bana Göre Değil’i dinleyicileriyle paylaştı. Bireyin iç ve dış dünya çatışmalarına değinen sözleriyle dikkat çeken ‘Bana Göre Değil’ teklisinin söz ve müziği Can Koç’a ait.