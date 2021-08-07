Kaset ‘Yeniden Başlarım’la Bizi Dans Pistlerine Çağırıyor

Sevgili Kaset, 16 Temmuz’da yayınladığınız ‘Yeniden Başlarım’ şarkınız dinleyicinin enerjisini yükselten bir sound ve sözlere sahip ve dinleyeni dans ettirmeden bırakmıyor. Zor günleri aşmasını bilen cesur insanların motivasyon şarkısı olabilir. ‘Yeniden Başlarım’ın hikayesini anlatır mısınız?

Kaset: Tam da bahsettiğiniz umut ve pozitif motivasyon isteğiyle ortaya çıkan bir şarkı oldu. Bizim hislerimiz de insanlarınkiyle paralel olduğu için tünelin ucunda görünen ışığa beraber gidelim istedik. Sözlerle müziğin aynı enerjiyi yansıtması için çalıştık ve ortaya bizi tatmin eden bir çalışma çıktı diye düşünüyoruz. Zor günleri aşabilmeleri için insanları biraz da olsa motive edebildiysek ne mutlu bize.

Yeniden başlamak konusunda sizin yaklaşımınız nasıldır? Özellikle müzik yapmak konusunda motivasyonunuzu her zaman canlı tutabiliyor musunuz?

Erdem: Yeniden başlamak konusunda hiçbir zaman tereddüt eden bir insan olmadım aslına bakarsanız. Mevcut koşullar zaman zaman insanı yeniden başlamaya mecbur bıraksa da yapmak istediklerinizi yapmak için o motivasyonu içinizde bulmak zorunda olduğunuzu düşünüyorum. Haliyle, ben canlı olduğum sürece motivasyonum da canlı olacaktır.

‘Sevmek Güzel’, ‘Hatıra’, ‘Bu Kız Deli’ şarkılarınızdan sonra çıkardığınız yeni şarkınız ‘Yeniden Başlarım’da bir makas değişikliği hissediliyor. Bir dans parçası ve şarkı elektronik tınılarıyla, ritmiyle, enerjisiyle, sözleriyle dinleyiciyi hemen avucunun içine alıyor. Böyle enerjisi yüksek, dans ettiren şarkılarla Kaset’i dinlemek bana çok keyif verdi. Bundan sonra nasıl şarkılar geliyor?

Tarık: Hislerinizde kesinlikle haklısınız. Sound olarak daha elektronik bir şarkı oldu. Biz Kaset olarak hislerimiz bizi nereye götürüyorsa oradan devam etmek istiyoruz. Belirli kalıplardan ziyade hikayenin bizi yönlendirmesine izin veriyoruz, böylece hem söz hem sound olarak geldiğimiz yer bizim için bile şaşırtıcı olabiliyor. O yüzden bundan sonra nasıl şarkılar geleceği sizin için olduğu kadar bizim için de sürpriz diyebilirim.

İzmir çıkışlı bir grupsunuz orda mı yaşıyorsunuz, yoksa İstanbul’a gelip müzik çalışmalarınızı İstanbul’da mı sürdürüyorsunuz?

Çağlar: Evet İzmir çıkışlı bir grup olduğumuz doğru. Tarık artık İstanbul’da yaşıyor, Erdem ve ben ise İzmir’deyiz. Bu işin içinde olmazsa olmazlardandır “yol yapmak”. O yüzden mesafelerden bağımsız, beraber müzik yapabilmek için her zaman ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Kaset’te kimler var, sizleri biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Kaset’in hikayesi nerde, nasıl başladı ve şimdilerde neler yapıyorsunuz?

Merhaba, ben Tarık Canca. Kaset grubunun solistliğini yapıyorum. Çocukluğumdan beri müziğin içindeyim. 17 yaşımdan beridir sahnelerdeyim. 2016 yılında Kaset’i kurduk ve bugün karşınızdayız.

Merhaba, ben Çağlar Okumuş. Kaset grubunda elektrik gitarları çalıp, geri vokal yapıyorum. Rize doğumluyum, fakat uzun senelerdir İzmir’de yaşıyorum. 2005 yazından bu yana birçok farklı grup ve solist ile sahne deneyimlerim oldu. Birçok şarkıya gitarımla eşlik ettim. 2018 yılından itibaren Kaset bünyesine dahil oldum.

Merhaba, ben Erdem Avcı. Kaset’te bas gitar ve geri vokaldeyim. İzmir’liyim, 1997’den beri de sahnelerdeyim. Bu süreçte çeşitli grup ve sanatçıların kayıtlarında ve performanslarında bulundum. Eylül 2016’dan beri de Kaset için ter döküyorum!

Kaset’in hikayesine gelince, aslında hepimiz birbirini tanıyor ve daha önce başka gruplarda çalıyorduk. Yeni bir grup oluşturma fikri doğdu. İlk kuruluş aşamasında Tarık Canca ve ben(Erdem Avcı) vardık. Sonra da aramıza Çağlar Okumuş katıldı ve şu anki kadroyu kurmuş olduk. Şu anda ise ‘Yeniden Başlarım’ ile ilgili geri dönüşleri alıyoruz. Ayrıca performans ve konserlerimiz devam etmekte. Tabii ki bir sonra çıkacak şarkımız için çalışmalara başladık bile. Bizi takip etmeye devam edin!!