‘Kaçın Kurası’na BaBa ZuLa ve Deniz Tekin Yorumu

BaBa ZuLa ve Deniz Tekin’den ‘Kaçın Kurası’ Yorumu

Kariyerlerinde 25. yılını geride bırakan BaBa ZuLa ve son yılların en sevilen yorumcularından biri olan Deniz Tekin, Sezen Aksu’nun ‘Kaçın Kurası’ şarkısını birlikte yorumladı. Kendilerine has yarattıkları evrensel müzik dilini ve çizgilerini ‘Kaçın Kurası’ şarkısına da yansıtan Baba Zula, Deniz Tekin’le arşivlere eklemelik bir çalışmaya imza atmış.

Christina Aguilera ‘Pa Mis Muchachas’ İle Döndü

Christina Aguilera İspanyolca şarkısı ‘Pa Mis Muchachas’ ile geri döndü. Kadının gücünü konu alan, yüksek tempolu Latin esintili ‘Pa Mis Muchachas’ şarkısında Christina Aguilera’ya, Becky G ile Nathy Peluso ve Nicki Nicole eşlik ediyor. Latin kültüründe büyüyen Aguilera şöyle diyor: “Latin sevgisi gibisi yok. İspanyolca dilinin etrafında olmak bana çocukluğumu hatırlatıyor. Bu şarkı benim için iş değil, daha çok sevgi emeğiydi.”

Cihan Bilgin & Kerkayas ‘Karadelik’ İle Radarımızda

‘Karadelik’ kendi yıldızına aşık olan bir gezegenin hikayesini romantize ediyor. Alternatif sahneden Cihan Bilgin'in, prodüksiyonu Kerkayas tarafından yapılan ortak teklisi ‘Karadelik’ tüm dijital platformlardan dinlenebilir. Sözü ve müziği Cihan Bilgin’e ait olan, hip-hop ve indie elementeri barındıran şarkının prodüksiyon ve miks işlemleri Kerkayas, master işlemleri ise Barış Ergün tarafından yapıldı. Teklinin kapak tasarımı ise Betül Sertkaya imzası taşıyor.

Uğur Etiler’den ‘Ters Açı’

Popüler müziğin renkli isimlerinden Uğur Etiler, ‘Ters Açı’da aşka dair gösterilen çabaların verilen değerin karşılığının alınamadığı bir hikayeyi anlatıyor. Uğur Etiler, ‘Yaktım Gemileri’ sonrası ikinci single ‘Ters Açı’yı tüm dijital platformlarda yayınlandı. Akustik serinin dinleyici ile buluşan ikinci single’ı olan ‘Ters Açı’nın sözü ve müziği Uğur Etiler’e düzenlemesi Birkan Şener& Gökçer Turan’a ait. Şarkının performans görüntülerinden oluşan video klibi Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde çekildi.

Adakanbo Yeni Teklisi ‘Acısı Dinmez’le Karşımızda

Alternatif R&B & hip-hop türünde yayınladığı teklileriyle, yerli sahnenin üretken şarkı yazarı ve prodüktörlerinden Adakanbo yeni teklisi ‘Acısı Dinmez’ ile tüm dijital platformlarda.

Birçok farklı duyguyu bir arada tutan parçaya, gitarlarda Evdeki Saat, Canozan gibi isimlerle de çalışan Ozan Kınasakal eşlik ediyor. Bas gitarda ise prodüktör, şarkıcı ve söz yazarı Berk Çavdar yer alıyor. Teklinin görsel tasarım ve düzenlemeleri ise Yasin Arıbuğa'ya ait.