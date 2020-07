İnsan Mıyız’la ‘Şimdilik’ Tanışın ‘Nasıl Olsa’ Artık Buralardalar

İnsan Mıyız kesinlikle müzik yapmalı. Kendilerinde 2000’lerin ilk yarısı çıkan sağlam rock/alternatif müzik gruplarının kumaşı var. Grubun isminden de anlaşılacağı üzere bir dertleri var ve onu müzikleriyle ifade ediyorlar.

Bu röportajda genç ve yetenekli müzisyenlerden kurulu İnsan Mıyız grubunu tanıyacağız. Her bir soruya grup elemanları ayrı ayrı cevap vermeyi tercih etti bu sayede onları daha da iyi anlayacağız.

Sevgili İnsan Mıyız Grubu (böyle deyince de bir tuhaf oldu ama hepinize aynı anda hitap edebilmek için gruba bir birey gibi seslendim) iki yıl aradan sonra sizlerle bir dinleyici olarak yolumun yeniden kesişmesine çok mutlu oldum. Şarkılarınız, yaptığınız yeni albüm hakkında sorulara girmeden önce kendinizi anlatmanızı tek tek kendinizi tanıtmanızı, müzikle olan bağınızın ne zaman başladığını ve akabinde İnsan Mıyız’ın nasıl çıktığını bilmek isterim.

Ergin Katı: İnsan Mıyız grubunun solistiyim. Müzik hayatım 6 yaşındayken Kıraç’ın “Bir Tanrım var bir gitarım, şu dünyada yapyalnızım” lafını duyup bundan etkilenerek gitar çalmamla başladı. Başta 2 sene kursa gitsem de, sonrasında Hacettepe ve Gazi konservatuarlarında gitar eğitimi aldım. Solistlik serüvenim ise ben sesimle barışık değilken, grup arkadaşlarım ve özellikle Safa’nın bana verdiği destek sayesinde başladı.

Safa Yıldırım: Grubun davulcusuyum, aynı zamanda altyapıları yazıyorum. Benim müzik ile tanışmam babamın sayesinde oldu. Kendisinin de müzisyen olması beni en etkileyen durumdu. Evde bugün bile her zaman çeşit çeşit enstrüman bulunuyor. Çoğu enstrümanla küçük yaşta vakit geçirme şansına sahiptim. Bunun öncesinde profesyonellik yolunda bir spor kariyerim vardı ama kendimi müzikle uğraşırken daha iyi hissediyordum ve bunun için neler yapabilirim diye düşünürken mevzu buralara kadar geldi. Şu anda da akademik eğitimimi müzik üzerine almaktayım.

Ahmet Koçak: İnsan Mıyız grubunun gitaristiyim. Müzik ile olan bağım 6 yaşında ailemin desteğiyle bağlama çalarak başladı. Ama o yaşlarımdan beri hayalim hep elektrik gitardı. Sonrasında kendime ucuz bir klasik gitar aldım ve kendi kendime öğrenmeye başladım. Küçük yaşta olmama rağmen çalıştım ve biriktirdiğim para ile ilk elektrik gitarımı aldım. O zamanlardan beri gitar çalıyorum, her anımı kendimi geliştirmeye odaklı yaşıyorum.

Öncü Çelik: İnsan Mıyız grubunun bas gitaristiyim. Benim müzik maceram 6 yaşında dolapta gitar bulmam ile başladı. Ailem ilgimi fark edince beni 7 yaşımda kursa yolladı. 2 yıl klasik gitar eğitiminden sonra elektrik gitara geçtim. 6 yıl kadar da onu çaldıktan sonra bir bas gitar aldım. Kendi kendime onu öğrendim.

Arda Çağlar: Beni şu ana kadar grupta kemanda görmüş olsanız da ilerleyen süreçte farklı enstrümanlarla da karşınıza çıkacağım. Müzik hayatıma 5 yaşındayken babamla keman çalışarak başladım. 7 yaşına geldiğimde Bilkent Konservatuarı ile profesyonel müzik hayatımın ilk adımını attım. Bilkent’te 7 yıl boyunca farklı konserlerde yer alarak ve hocalarla çalışarak kendimi alanımda olabildiğince geliştirdim. Aynı zamanda yan dal olarak piyano bölümünden yeterli düzeyde eğitim alarak mezun oldum.

Ergin Katı: Grubun hikayesini kısaca ben anlatayım; birbirimizi bulmamız, aynı semtte oturuyor olmamız ve ortak arkadaşlarımız sayesinde oldu açıkçası. Tek istediğimiz müzik yapmaktı. Grup ilk kurulduğunda bu halimizden çok daha farklıydık. Değişen grup üyelerimiz de oldu. Bugün kendimizi bulduk artık diyebiliriz gönül rahatlığıyla.

İnsan Mıyız yoruma çok açık bir isim hem felsefi bir açıdan ele alınabilir hem de şakacı kişiliklerin dilinde “insan değilsek neyiz” şakasına maruz kalabilir. Sizin bu ismi seçmenizdeki hikayeniz nedir?

Ergin Katı: Şakacı kişiliklerden çok çekiyoruz bu konuda (gülüşmeler) Grubun isminin hikayesinden çok bir fikri var. Bizim çıkış noktamız insandı. İnsan çelişkilerle dolu, kalıplara sığmayan bir varlık nihayetinde ve hikayesi, mevzusu hiç bitmez. Biz müziğimiz ile insanı, insana, insanla, insanca anlatmak istiyoruz ve her zaman bu sorgulamanın (İnsan Mıyız?) içerisinde de olunmalı diye düşünüyoruz.

Sizi bundan iki yıl önce ‘Nasıl Olsa’ şarkınızla tanıdım. Trende geçen bir de klip çekmişsiniz. Şimdilerde yine trende geçen bir ‘Yarına Tek Bilet’ Türk filmi çok konuşuluyor. Tren romantizmi ve sevgisi bir başka. Sizin klip için tren seçmenizin nedenleri nedir ve şarkıyla bir bağlantısı var mıdır yoksa şarkıdan bağımsız gelişen bir fikir midir?

Ahmet Koçak: ‘Nasıl Olsa’nın klibini trende çekme fikri, en başta şarkıdan bağımsız bir şekilde gerçekleşti. Ancak sonrasında şarkıda kendi hislerini ve farkına vardığı durumları anlatan bir adamın (Ergin Katı), kişiliğindeki değişimi, bir yolculuğu anlattığını ele aldık. Bu yüzden durmadan ilerleyen ve manzaranın sabit kalmadığı bir mekanda klip çekme fikri bizi daha da cezbetti.

‘Şimdilik’ diye bir albüm yaptınız ve bu senenin mart ayında yayınladınız bu isimden ben şunu anlıyorum bu şarkıları bir dinleyin daha neler var neler, albümün ismi kendi içinde bir vaade sahip ne dersiniz?

Safa Yıldırım: Gün gün müzik arşivimiz genişliyor, yeni müzisyenlerle, yeni soundlarla tanışıyoruz. Yani burada sürekli değişen bir endüstri söz konusu aslında. Albüm sürecine başladıktan yaklaşık 2 sene sonra çıktı albüm ve bu 2 sene içerisinde de üretmeye devam ettik. Yeni üretimlerimizin bu albümün biraz dışında olduğunu fark edince ‘şimdilik’ böyle olsun dedik.

Ergin Katı: Çok doğru anlamışsınız! Ayrıca albüm kapağındaki resimlerimiz de bu algıyı iyice arttırmak içindi.

Ahmet Koçak: Tam olarak da istediğimiz şey bu algıyı oluşturmaktı açıkçası. ‘Şimdilik’ albümü dinleyicilerimizi çıkacak yeni şarkılarımıza bir nevi hazırlamak için seçilen bir isim. Yakında çıkacak olan diğer parçalarımıza olacak konsantreyi arttırmak için bu ismi seçtik.

Arda Çağlar: Bir bireyin kendini keşfetmesi gibi bizde yavaş yavaş bir bütün olarak İnsan Mıyız’ı ve sınırlarımızı keşfediyoruz. O sebeple hep şu var bizde; “Şimdilik böyle olsun yarın daha farklı bir şey yaparız.”

Öncü Çelik: Bu daha başlangıç sizin de haberiniz olsun Sevil Hanım.

2000’lerin ilk yarısı rock/alternatif müzik adına çok verimli yıllardı ve çok iyi gruplar çıktı bazıları devam ediyor bazıları dağıldı ya da bıraktı. Sizde de o sağlam grupların kumaşı var ve ben sizi de daha uzun yıllar dinlemeyi çok isterim. Birini severken biraz da korkuyla seviyorum artık çünkü bir bakmışsın yoklar. Sizin gerek müzikle olan bağınızı gerek kendi aranızdaki bağı merak ediyorum sonuna kadar beraber gidebilecek miyiz? Çünkü sizinle ilgili çok iyi gruptu demek yerine çok iyi bir gruptur demeyi tercih ederim.

Ergin Katı: Daha çocukken beraber başladığımız bu yolculuğun çok uzun olduğunu düşünüyorum. Çünkü grup olmak her ne kadar bir iş olsa da, yine bir işten ayrılan en büyük özelliği grup elemanları arasındaki dostluktur ve bizim dostluğumuzun da sağlam temelleri olduğunu söyleyebilirim.

Öncü Çelik: Ben bu konuda cidden bağlı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü 3 sene grup ile geçti öncesinde de var olan bir dostluğumuz vardı. Kötü zamanlarda, iyi zamanlarda her zaman birbirimizin yanında olduk. Her şeye hep beraber güldük geçtik. Aramızda bir tartışma olduğunda da bunu ötelemeyip her daim oturduk ve çözdük.

Safa Yıldırım: Her şeyden önce dost olmayı biliyoruz. Düşsek de kalksak da birbirimizin elini bırakmıyoruz. Biz bir aileyiz diyebilirim. Aile kavramı çok zor kazanılır, bu yüzden de vazgeçmek o kadar kolay olmaz.

Ahmet Koçak: Günümüzde gerçekten bu değişimi takip etmek çok güç. Her gün bir sürü yeni grup kuruluyor ve birçok grup da dağılıyor. Ancak bizim grup oluşumuz hiçbir zaman herhangi bir çıkara dayanmadı ve grup içindeki dengeyi çok iyi kurduğumuzu düşünüyorum. Umarız daha uzun seneler boyunca biz yeni şarkılar bestelemeye ve siz değerli dinleyicilerimiz de bizi dinlemeye devam eder.

Arda Çağlar: Bizim aramızda güzel bir iletişim var. Yakın arkadaş olmamızdan kaynaklı birbirimizi iyi tahlil ediyoruz. Sahnede birbirini okumak çok önemlidir. Biz de bunu iyi yapıyoruz diye düşünüyorum. Kimin ne zaman neyi yapacağını iyi anlıyoruz ve sahnedeki mimik iletişimimiz bize bir grup olarak fayda sağlıyor.

Kliplerinizde bir özen var ve kliplerinizin üzerine kafa yorduğunuzu görüyorum bu yüzden şarkıyı dinlerken klibi izlemek de ayrı bir keyif veriyor. Sizin için klip ne ifade ediyor ve yeni bir klip olacak mı ‘Şimdilik’ albümünden?

Ahmet Koçak: Kliplerimizin vurucu olması ve alışıldığın dışında olması isteklerimizden biri oldu hep ve elimizden geldiğince de bunun için kafa yoruyoruz. Klip çekmeyi seviyoruz ancak sıradan klipler de çekmek istemiyoruz. ‘Şimdilik’ albümünden bir parçamızın klip çekimleri başlamıştı ancak malum durumlardan ötürü çekimler yarım kaldı. Umarız en kısa zamanda daha güzel günler gelir ve yeni kliplerimizi de dinleyicilerimiz ile buluştururuz.

Safa Yıldırım: Yaptığımız işe şartlarımız elverdiğince profesyonel yaklaşmaya çalışıyoruz. Gerek müziğimize gerek dinleyiciye vereceğimiz görsel materyallere oturup kafa patlatıyoruz. Klibin şarkıya kuvvetli bir anlam kazandırdığını düşünüyorum. Umarız gösterdiğimiz özen kadar da karşılığını alırız.

Arda Çağlar: Bir işi yaparken belirlenen konuya dikkat çekecek detaylar işlemeye çalışıyoruz. Grupça bir işi tam ve içimize sinmiş olarak bitirmeyi seviyoruz. Bu süreçlerde de farklılıklarımız konuşuyor ama farklı fikirleri düzgün bir ortak paydada toparlayabiliyoruz. Hiçbir zaman tek kişinin dediği olmaz bizde.

İnsan Mıyız’ı hiç dinlememiş birine ilk önce hangi şarkınızı dinletirdiniz, tanışma şarkınız ne olurdu, neden?

Ergin Katı: Şu şarkı diye belirtmek istemem çünkü her şarkının tansiyonu farklı. Daha çok ruh haline göre tavsiye edebilirim. Eğer eğlenmek isteyen varsa; ‘Nasıl Olsa’, ‘Şeytan da Bir Melek’, ‘Vazgeçilmiyor’. Daha sakin bir müzik arayanlara ise; ‘Toz Yutmuş’, ‘Yaz Yağmuru’ gibi şarkılarımızı önerebilirim. Bana kalırsa insanların bizi tanımak için bütün şarkılarımızı dinlemeleri ve yeni şarkıları beklemeleri gerekli.

Öncü Çelik: Benim en sevdiğim ve beğenerek dinlediğim ‘Vazgeçilmiyor’ şarkımızı önerirdim. Yapısından dolayı kendime en yakın bulduğum şarkıdır.

Ahmet Koçak: Sanırım bizi yeni tanıyan birine en son çıkan herhangi bir şarkımızı dinletirdim. Çünkü her geçen gün değişiyoruz ve her kaydımızda tarzımıza yeni şeyler ekleniyor. Ne istiyorsak onu besteleyip kaydediyoruz. Ancak şu an kayıtlarını aldığımız şarkıları yani grubumuzun aktif tarzıyla birisini nasıl tanıştırırız gerçekten bilmiyorum. Her yeni projemiz öncekinden daha farklı ve yeniliklerle dolu oluyor. Sanırım bizi en iyi tanımanın yolu konserlerimizde bizi canlı olarak dinlemeleri. Bu şekilde tarzımız ve duruşumuzun daha anlaşılır olacağını düşünüyorum.

Safa Yıldırım: Bizimle yeni tanışan bir dinleyiciye bütün şarkılarımızı öneririm. Elbet birinde kendini bulacaktır.

Arda Çağlar: Ben şahsen bizim grubu dinlemek isteyen birine şu an tek bir parça öneremem çünkü parçaların havası ve hisleri farklı. Hepsini dinlemelerini ve kendilerinin yorumlamasını isterim.