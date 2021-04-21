İkilem’den Yine Çok Dinlenecek Bir Şarkı Geldi ‘Kaybolurum Gülüşünde’

Sözü ve müziği Serhat Karan, düzenlemesi Uğur Ateş, mix & masteringi Kadir Süzgün imzası taşıyan şarkı dinleyici tarafından çok sevildi. Şarkıya bir de yol klibi çekildi. İkilem’den sevgili Serhat ve Uğur’la yeni şarkıları vesilesi ile mini bir röportaj yaptık. Mini derken şöyle açıklayayım bu röportaj için albüm değil de EP diyebiliriz.

Sevgili Serhat ve Uğur yeni şarkınız ‘Kaybolurum Gülüşünde’ ile dinleyicinizle yeniden buluştunuz. ‘Bir Sebebi Var’dan sonra herkes yeni şarkıyı merakla bekliyordu ben de merakla bekliyordum. Radyolarda çalmaya başladığı an radyonun sesini açacağımız eşlik edeceğimiz güzellikte bir şarkı geldi. ‘Bir Sebebi Var’dan ‘Kaybolurum Gülüşünde’nin çıkışına kadar aradaki süreci nasıl geçirdiniz. Bu şarkının da hikayesi belli ki bu süreçte oluştu hem bu zamanı hem de şarkının var olma sürecini anlatır mısınız?

Serhat: Çok teşekkürler öncelikle, aradaki süreç ilk defa yaşadığımız bir süreçti aslında, ‘Bir Sebebi Var’ çok başka noktalara gitti ve çok fazla sevildi. Biz o sıralarda ‘Kaybolurum Gülüşünde’ ile uğraşmaya başladık aslında. Şarkı yine pandemide ortaya çıktı, güvendiğimiz inandığımız yoldan devam ediyoruz, bizle aynı yolda yürüyenlere teşekkür ediyoruz.

‘Bir Sebebi Var’ çıktığı günden beri listelerin en tepesinde ve aradan aylar geçmiş olmasına rağmen hala en çok dinlenenlerdeki yerini koruyor. Başarınızın keyfini çıkardınız mı?

Uğur: Bizim için keyif bu başarıyı mutluluğu hissetmek ve daha güzel şarkılar üretmek zaten, stüdyo ve evde geçiyor hayatımız özellikle bu dönemde, yaşadığımız bela biterse doya doya keyfini çıkaracağız.

Bir de klip sorusu var. Hem ‘Bir Sebebi Var’ın klibinde hem de ‘Kaybolurum Gülüşünde’ şarkısının klibinde özellikle Serhat bol bol yürüyor. İki klibi birbiriyle bağlantılı görüyorum. Bu klipler sizin hem müzikle ve birbirinizle hem de dinleyicinizle aranızdaki bağınız hakkında fikir veriyor. İki dostun birlikte yol aldığı müzikal beraberliklerini ve onların bu yol boyunca yaşadıkları deneyimleri, yer yer durup dinleyicileriyle birlikte şarkıyı söylemelerini görüyoruz. Bu anlamda klipleri direk şarkı içeriğini yansıtmaktan ziyade sizin yolculuğunuz üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz klibi direk yönetmene mi bırakırsınız yoksa sizin fikirleriniz doğrultusunda mı çıkar?

Serhat: Evet son klipte özellikle yol hikayesi oldu. İlk klipte de buna benzer anlar var. Her şeyden önce sıcak ve samimi görüntüler olmasını istiyoruz, hem müziğimiz hem de biz, şatafatlı ve gösterişli bir hayatı anlatmıyoruz. Herkesin derdini, tasasını, sevinçlerini anlatıyoruz, bunun da görüntüye aynı bu şekilde yansımasını istiyoruz. İki klipte de böyle oldu ‘Bir Sebebi Var’ Hüseyin Demirkan, ‘Kaybolurum Gülüşünde’ İlker Savaşkurt tarafından çekildi. Tabi ki onların sanatına bırakıyoruz birçok şeyi, fikirlerimizi paylaşıyoruz sadece gerisi onlarda. Klip biraz da anı bizim için ilerde dönüp bakacağımız bir fotoğraf albümü gibi.