Hipersona ‘Satellite’ İle İngiltere ve Amerika Radyo Listelerine Girdi

Sevgili, Bilgesu ve Bengisu ikiz kız kardeşlersiniz ve grubunuz Hipersona’da pop punk/alternatif rock türünde müzik yapıyorsunuz. Sahnede yüksek enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken ikiz kız kardeşlerin Hipersona olma yolundaki hikayelerini öğrenebilir miyiz ve sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz?

Bilge: Ben Bilge, grubumuz Hipersona’nın solisti ve gitaristiyim, aynı zamanda mimarım. Gitarla tanışmamız, 7 yaşındayken babamın hediye ettiği gitar sayesinde oldu. Müzik yapmayı küçüklükten beri hep çok istiyorduk, en büyük hayalimizdi. 2011’den beri çeşitli gruplarda çaldık. Ama beni en çok mutlu eden Hipersona’da kendimizi keşfedip, istediğimiz müziği yapmak.

Bengi: Ben grubun bas gitaristi ve back vokaliyim, şu an bir üniversitede elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. 1998 Ankara doğumluyuz. Liseden beri beraber müzik yaptığımız grubumuz 2018’de dağıldı ve biz de pes etmeden kendi şarkılarımızı yapmak istedik ve Bilge’yle Hipersona’yı kurduk. Önceden hiç vokal tecrübemizin olmaması bizi korkuttu ama bu görevi üstlenmemiz verdiğimiz en doğru karar.

Yeni tekliniz ‘Satellite’ı yayınladınız. Pandemi döneminde özlenen konserlere, eğlenceli ortamlara yazılan bir şarkı olan ‘Satellite’ İngiltere ve Amerika’da büyük radyolarda listeye girdi. Şarkıyı yaparken şarkının böyle bir başarı elde edeceğini öngörmüş müydünüz? Bu radyoların listelerinde yer almak size ne hissettirdi?

Gerçekten tam da bu başarıyı elde etmek için şarkının her saniyesinde inanılmaz titiz çalıştık ve inandık. Şarkı tamamlandığında güçlü bir şarkı olduğunu biliyorduk, ondan dolayı tamamen sürpriz oldu diyemeyiz. Ama yine de olaylar gerçekleşince insan bi’ inanamıyor. (gülücük)

Athena gibi siz de ikiz kardeşsiniz ve kurduğunuz grupta kendi yazdığınız şarkıları söylüyorsunuz. Uzun ve başarılı bir müzik kariyerinin sırrı biraz da ikizlik/kardeşlik durumundan kaynaklanıyor olabilir mi? Ya da aslında bu durum dezavantaj mı yaratır?

Grup müziği yapmak gerçekten çok zor; hem şarkıların dinamikleri hem de grup içi dinamik olarak. Bazen tartışmalar da kaçınılmaz oluyor. Ama ikiz olunca her saniye yan yanasın, tartışsan bile kaçabileceğin hiç bir yer yok(gülücük) Küsme huyumuz da yoktur, 1 saniye sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Kesinlikle çok büyük bir avantaj.

İngiltere ve Amerika’da önemli radyoların listelerine giren bir şarkınız var buradan hareketle çalışmalarınızı global pazarı düşünerek mi yapıyorsunuz?

Çok net ve tek bir cevabımız var: Evet.

Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz? Diskografinizde hem Türkçe hem de İngilizce şarkılar var. Bundan sonrası için yine bu şekilde mi devam edeceksiniz? ‘Satellite’ın dünya radyolarındaki başarısından sonra İngilizce şarkılar daha çok öne çıkabilir mi?

Çıkış EP’miz ‘Uyan Artık’ 2019’da çıktı. Şarkıların hepsi Türkçe’ydi. Sonrasında ise teklilerle devam ettik ve İngilizce şarkılar yapmaya başladık, aslında bu İngilizce şarkıların yapım aşamasında da kendimizi yeniden keşfettik. İngilizce ağırlıklı olarak ilerlemeyi düşünüyoruz çünkü müziğimize daha uygun bizce ama Türkçe şarkılar da yapmaya devam edeceğiz.

Dijital platformlar ve sosyal medya sayesinde dinleyici ve müzisyenin çok yakın temas bir ilişkisi var sizin dinleyiciyle aranız nasıl?

Dinleyicilerimizle olan ilişkimiz en dikkat ettiğimiz şeylerin başında geliyor. Onlarla sohbet etmek, iletişimde kalmak bir bütünmüşüz gibi hissettiriyor. Zaten bizim de istediğimiz şey bu. Dinleyici – müzisyen ayrımı yapmayı sevmiyoruz, arkadaş gibiyiz.

Sizin listelerinizde kimler var şu sıralar sürekli dinlemekten çalma tuşunu yıprattığınız şarkılar var mı?

Bilge: Radyo dinlemeyi ve orada yeni şarkılar keşfetmeyi çok seviyorum. Son zamanlarda ise ‘Noel Gallagher – We’re On Our Way Now’ a takmış durumdayım. Radyoda ilk kez duyduğumda çok etkilenmiştim.

Bengi: Çok kötü bir huyum var: Yeni keşfettiğim şarkıyı gerçekten sevmişsem bıkana kadar başka hiçbir şey dinleyemiyorum resmen. ‘Halsey – Honey’ takıntım devam ediyor.