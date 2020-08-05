Harun Kolçak’tan Hatıra ‘Yarım Kalan Şarkılar’

Harun Kolçak’ın ‘Çeyrek Asır’ albümü öncesi hazırlıklarına başladığı ancak tamamlanamayan ‘Deliyim’ ve ‘Haberin Bile Yok’ adlı iki yeni şarkısı ‘Hatıra’ albümünün en özel parçaları. İşte bu iki yeni şarkıyı albüm yayınlandığından beri üst üste kaç kere dinledim hatırlamıyorum. ‘Deliyim’ ve ‘Haberin Bile Yok’ şarkıları Harun Kolçak’tan sevenlerine, dinleyicilerine bir veda hediyesi gibi olmuş.





Şarkıyı dinlerken söz, müzik, yorum hepsinin güzelliği ayrı ayrı çekiyor şarkının içine. Şarkılar zaten duygusal bir tonda üstüne bir de Harun Kolçak’ın artık aramızda olmayışının da üzüntüsü eklenince duygularımızın yoğunluğu daha da artıyor.

‘Seni Sevmek Delilik Ama Ben Deliyim’

Şarkı sözlerindeki incelik dinleyiciyi hemen yakalıyor ayrıca yaşanmışlıkları en saf ve samimi haliyle ortaya koyan sanatçı şarkının duygusunu dinleyiciye de hissettiriyor. Söyleyenle dinleyenin iç çekişleri birbirine karışıyor işte bu da Harun Kolçak farkı olarak kendini gösteriyor.

“Ah, seni sevmek delilik ama ben deliyim, ah ne olursun uzak dur, gözünü seveyim” işte ‘Deliyim’deki bu sözlerden anlıyoruz ki zor, imkansız bir aşkın içindeyiz. Bu ara aşk acısı yaşıyorsanız bu şarkı sizi çok sarsacaktır. Dinlerken her notayı, sözcüğü kalbinizin içinde hissedebilirsiniz.

‘Haberin Bile Yok Yüreğim Acıyor’

Birçoğumuz bu durumu yaşamışızdır, yüreğimizin acısından haberi bile olmayanlar geçmiştir hayatlarımızdan. Bir şarkı ne kadar yakabilirse yüreğimizi o kadar yakıyor bu şarkı.

‘Deliyim’ ve ‘Haberin Bile Yok’u arka arkaya dinleyince bir süre kendime gelemiyorum yaşattığı duygusal gelgitlerden. Dinlemeye başlayınca da defalarca dinlemekten alıkoyamıyorum kendimi. Sevgili Harun Kolçak ne yaptın bize.

‘Hatıra’ albümünde ayrıca ‘Elimde Değil’ şarkısının iki farklı versiyonu ve ‘Deli Et Beni’ şarkısının yepyeni versiyonlarını da dinliyoruz. Mehmethan Dişbudak ve Alper Atakan’ın aranje ettiği albümde toplamda 7 şarkı yer alıyor.

Hepimizin hatıralarında bir Harun Kolçak şarkısı mutlaka vardır. ‘Gir Kanıma’, ‘Yanımda Kal’, ‘Gitme Seviyorum’ gibi her biri hit olmuş şarkılarla hepimizin kalbinde özel bir yere sahiptir Harun Kolçak.

‘Deliyim’ ve ‘Haberin Bile Yok’ en tutkulu aşklarımızın, kalp ağrılarımızın merhemi olarak başucu şarkılarımızdan olacak. Harun Kolçak bu iki şahane şarkıyla yine hatıralarımızın en güzel ve özel yerinde yaşamaya devam edecek.