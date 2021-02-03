Gülden ‘Müdavim’de Ayrılığı Anlatıyor

Sevgili Gülden, ‘Yatsın Yanıma’ şarkın çıktığında, arabayla işe gidip gelirken radyocuların ifadesiyle ‘drive time’ anlarında radyolardan senin bu şarkını çok dinledim. Hatta o zamanlardaki halet-i ruhiyemin tam karşılığıydı ‘Yatsın Yanıma’. İşte diyordum bu kadın, kadınların hislerini çok iyi anlatıyor. Bazen bu yolculuklarda bazı iş arkadaşlarım da olurdu senin şarkına içli içli eşlik ederken bir anda araya girip “Niye sarılmayıp dönüp uyuyor” derlerdi. (Sanırım erkekler böyle düşünüyor). Ben de şarkıdaki hislerin derinliğini yol boyunca anlatırdım onlara. İlk soruya bu şarkıyla ilgili anılarımla girmek istedim, çünkü eminim birçok kadın da seni dinlerken benzer şeyler hissediyordur özellikle aşk, ayrılık acısı günlerinde. Hisler konusunda bu kadar nokta atışını nasıl yapıyorsun, evet anlamak bir şey ama onu sözlere döküp şarkı yapmak başka bir şey? ‘Yatsın Yanıma’ özelinde tüm diğer şarkıların adına sormak istiyorum nasıl dökülüyor kağıda notaya bu duygular? (Soru biraz uzun oldu ama…)

Öncelikle o dönem yol arkadaşlığı ettiğimize sevindim. Ayrıca o yollarda adıma sorulan soruları titizlikle cevaplaman da seni şahane bir temsilci olarak hissettirdi bana. Gelelim yazılma hikayelerine; herhangi bir şeyi iyi anlatabilmek için öncelikle iyi anlamış olmak gerekiyor, bunun temelinde yatan şey de empati duygusu. Ben bir duyguyu gözlemlerken ya da hayal ederken yaşamış kadar derinde hissetmek istiyorum, eğer bu gerçekleşirse kendiliğinden oluşuveriyor sanki şarkılar. Tabi ki burada kelimelerin gücü de çok önemli. Bu benim anlatım dilim ve ben şarkılarımı kendi anlatım dilimle oluşturuyorum, ortaya çıkan da bu.

Seni ilk olarak Emre Aydın’la beraber söylediğin ‘Soğuk Odalar’ şarkınla duyduk? Sizi yeniden ortak bir projede görecek miyiz? Tadı damağımızda kaldı sizin birlikte şarkı söylemenizin.

‘Soğuk Odalar’ın bu kadar sevilmesi ikimiz için de çok güzel bir his, ilerleyen zamanlarda tekrar bir iş birliği olur mu bilemiyorum, doğru şarkılarda doğru bir araya gelmelerin sonucu muhteşem oluyor, şu an için yeni bir proje yok ama zaman ne gösterir onu bilemem.

Yeni EP’in ‘Müdavim’i 2020’nin son günlerinde yayınladın. ‘Müdavim’in temel duygusu nedir?

Şarkıların yalın ve sade bir biçimde düzenlenerek dinleyiciye ulaşması ve hep birlikte geçirdiğimiz bu zor süreçte bir akustik çalışmanın hem yeni şarkılarla hem de video klipleriyle olabilecek en iyi halde sunulması amaçlıydı. Akustik denilince insanların aklına ağırlıklı olarak coverlar geliyor, ben bunu yapmak yerine, buyurun sıfır km şarkıları size sunuyorum güle güle dinleyin, izleyin demek istedim. Temel konularında da sonbahar kış kreasyonunun vazgeçilmezi olan ayrılık temasını işledim.

Çok ağır, bizi yaralayan durumların hislerini o kadar sakin dile getiriyorsun ki şarkılarında. Aslında biz dinleyiciler sakin yorumunun altında o çığlığı duyuyoruz. Bağırmadan duyuruyorsun kendini dinleyiciye. Bu sakinlik kişiliğinin, hayata bakışının bir sonucu mu?

Evet hayata bakışım, olaylara tepkim ve duruşumla bağlantısı olduğu kesin. Zaten ben bağırarak galip geleni görmedim, bağırıldığı için yenileni de. Şarkı yazmak, söylemek bir galip gelme meselesi değil, eğer iyi anlatırsan fısıltın bile yüksek sesten daha etkili olur. Panik ve aşırı yükselmek insana yanlış kararlar aldırır, sakinliği hayatımın he noktasında barındırmaktan keyif alıyorum…

‘Müdavim’de, her şarkıya temsilci olarak farklı enstrümanlar eşlik ediyor. Bu tercihinin nedenini ve şarkılara seçilen enstrümanların anlamlarını, o şarkıya neden o enstrümanı seçtiğini öğrenebilir miyiz?

Şarkılar aslında bir dil ya hani, enstrümanlar da öyle benim için. Bu şarkının dilinden bu enstrüman iyi anlar, bunlar karşılıklı çok güzel sohbet edip birbirlerini pozitif anlamda beslerler diyerek hissettiğim şarkıları ve enstrümanları seçtim. Bu zamana kadar yayınladığım tüm şarkılarda enstrümanlarıyla eşlik eden müzik emekçilerimizin de şarkların içinde bir adım daha önde olmaları temel amaçlarımdan biriydi, onlar her zaman başımızın tacı.

Mesela kendi şarkılarının dışında bambaşka bir projeyle farklı bir türle dinleyebilir miyiz seni? Bu tip çalışmalar yapmak konusunda ne düşünüyorsun? Bir rap, ya da arabesk projesi gibi?

Olabilir tabi ki…Müzik evrenseldir ve evrensel olan bir şeyin içinde bin bir duygu hissederek yaşatabilmek için özgür kalabilmek çok önemli. Yakışacağını, hakkıyla taşıyacağımı düşündüğüm yenilikleri yapmakta bir sakınca görmüyorum.

Yeni şarkılar var mı bu yıl için? 2021’de senden neler dinleyeceğiz?

Yazmaya, bestelemeye ve paylaşmaya devam edeceğim. Daha gidilecek çok yol, anlatacak çok hikaye ve söylenecek çok şarkım var. Hep bir arada olacağız. Yani sen yine işe gidip gelirken yolda arkadaşlarına açıklayacağın çok şarkım olacak.