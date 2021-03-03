Göktan ‘Bugünlerde’ Özlediğimiz Romantizmi Hatırlattı

En son yayınladığı ‘Derinlerde’ ve ‘Soruyor Kalbim’ çalışmalarının devamı olan ‘Bugünlerde’ şarkısında yine Göktan’ın sakin ve etkileyici yorumu bizi şarkıya bağlıyor. Uzaklara dalıp sakin sakin hislenerek şarkı dinlemeyi özleyenler Göktan’ın yeni şarkıları tam sizin için. Sevgili Göktan, dinleyiciyle buluştuğu yeni şarkıları vesilesi ile sorularımı yanıtladı.

Sevgili Göktan, ‘Bugünlerde’ ile tatlı bir romantizm yaşatıyorsun dinleyiciye. Sakin, acelesi olmayan ve hislerini söylemekten çekinmeyen bir şarkı ‘Bugünlerde’. Halbuki aşkın da hayatın da aceleye geldiği hep bir sonrakine hızla yol alındığı günümüzde (elbette istisnalar var) nasıl bir ruh hali sana bu şarkıyı yazdırdı?

İstanbul’dan uzak kaldığım yıllarda yazdığım bir şarkıdır ‘Bugünlerde’. Alabildiğine deniz, rüzgar, gökyüzü gibi dijital dönemin öncesinde çok sık kullanılmış metaforlarla dolu. Aşkın içinde, karşısındaki insandan çok yaşamın kendisine ve dünyaya odaklı bir adamın hikayesi. Özlemi ve duyduğu arzu maço değil. Ayrılığı kabullenen ve bu kabulün üzerine hayatı bir örtü gibi örten duyguların şarkısıdır. Değerli müzisyenler Erdem Sökmen ve Süha Rami’yle birlikte kendi hikayemi müzikal bir tada dönüştürdüm.

Sen, ‘Efsane’, ‘Mevsimler’ gibi unutulmaz şarkılarınla dinleyicilerinle özel bir bağ kurdun ve bunu ‘Bugünlerde’ ile devam ettiriyorsun. Biraz uzun zamanlar mı giriyor çalışmalarının arasına neler yaptın bu süreçte yeni çalışmalarını daha sık dinleyecek miyiz yakın gelecekte?

Evet uzun bir ara oldu. 2008’de çıkardığım ‘Beşinci Sonbahar’ albümü ve 2013’e kadar süren sahne hayatımdan sonra biraz durup nefes almaya ihtiyaç duydum. Kimim, ne yapıyorum, tek ve biricik hayatın içinde istediğim bu mu gibi, zaman zaman çoğu insanın üzerine çöken sorularla biraz ara vermeyi planlamıştım. Bu boşluk öyle iyi geldi ki, ben hiç fark etmeden yılları arkasına sarmalamış. Müzikle tekrar gözümü açtığımda on yıldan fazla süre geçmişti. Zaman bir illüzyon gibi biliyorsunuz. Asıl olan hep şimdi. Ve şimdi, yeni şarkılarla tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum.

'Derinlerde’ ve ‘'Soruyor Kalbim’ çalışmalarının devamı olan ‘'Bugünlerde’ ile dinleyiciyle buluştun bu üç şarkının arasındaki bağ ve hikayeyi paylaşır mısın?

‘Soruyor Kalbim’ ve ‘Bugünlerde’ şarkıları yaklaşık aynı dönemin izdüşümleri. Tam onları toparlayıp çıkarmaya hazırlanırken, birlikte çalıştığım Yuri Ryadchenko bir gün stüdyo çıkışında “Dur sana bir şey dinleteyim” dedi. ‘Derinlerde’ şarkısını ilk o akşam duydum. Söz ve müziği Metin Pehlivanoğlu ve Yuri’nin şarkısıydı. Nostaljik tadı ve çarpıcılığıyla beni çok etkiledi. Annem yıllar önce akordiyon çalardı, bu tarz şarkıları çok sever. Önce sadece ona sürpriz olsun diye okumak istedim. Yuri şarkıyı bana gönderdi, hemen o gün okudum. Annem şarkıyı benden duyunca bayıldı ki pop türü şarkılara pek prim veren biri değildir. Hayatımda ilk defa bir şarkı için bana “Bu şarkıyı çıkarsana” dedi. Üzerinde çalıştığım şarkılar bitti bitecek derken bir anda yeni bir şarkı önüme gelmiş ve bir anda bitmişti. Bazen planlarınız hayatın bildiğini pek bağlamıyor işte. Böylece 14 Şubat 2020’de yıllar sonra dinleyiciyle ilk buluşmam ‘Derinlerde’ şarkısıyla oldu.

Dijital platformların hayatımıza girmesiyle müzik sektöründe de pek çok değişiklik oldu. Bu durum senin müziğini ve üretimini etkiledi mi?

Müziğe yeniden dönüş yapmış olmaktan çok, müziğe yeniden başlamış gibi hissediyorum. Yüz binlerce albüm satışları görmüş biri olarak şimdiki koşulların içinde zaman zaman motivasyonumu kıran etkiler hissettim tabi. Yaklaşık bu 15 yıl içinde müziğin üretiminden tüketimine kadar değişen tüm koşullara şimdi son bir yıl içindeki pandemi koşulları da eklenince, sahne ve müziğin icrası da değişti. Ama ben hiçbir zaman fazla veryansın eden biri olmadım. Hayata muhafazakar bakmadım. Oldum olası asıl olan şeyin değişim olduğunu, bu değişime adapte olabilmenin yaşamın bir ön koşulu olduğunu düşündüm.

Müziğe başladığın yıllarla bugünleri karşılaştırdığın olur mu? Yoksa sadece önüne bakar yapacaklarına mı odaklanırsın?

Geçmiş ve bugünü mukayese etmek sanırım çoğu zaman duygusal bir refleks gibi. Şöhret, başarı, para sizi bulduğu gibi gitmesini de çok iyi biliyor. Etrafınızı saran kalabalık, ilgi ne varsa sizden çekilip başkalarına, başka şeylere yönelebiliyor. Kolay kaybedilen şeylerin peşinde değilim. Geçmişe zaman zaman bakıp hayıflanmadan hatalarımı görebiliyorum. Gelecek kime nasıl uğrar bilinmez. Hepimiz için değerli olan; kocaman, akışkan bir ‘şimdi’ sadece. Yeni şarkılarım, planlarım var ancak biliyorum ki hayatın planları da var. Ve hayat hep bizden daha yüksek sesle şarkılar söylüyor. Ona iyi bir vokalist olmaya çalışıyorum bugünlerde. Yeni, güzel şarkılarla, yeniden buluşmalar için çalışıyorum.