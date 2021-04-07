Gökçe Aksiyona Geçti

Gökçe ‘Tuttu Fırlattı’ ile kalbimize girdi ve bu şarkı benim en eğlendiğim şarkılardan biridir hala. Sevgili Gökçe ile keyifle okuyacağınız bir röportaj yaptık.

Sevgili Gökçe, “Var olan alışılmış tarzıma yeni format attım ve ortaya ‘Aksiyondayım’ çıktı” demişsin neden alışılmış tarzına bir format atma gereği duydun? Format atma sonrası neler değişti hayatında ve kendini nasıl hissediyorsun?

Ben dinlediğim müziği yapıyorum ve dünya sürekli gelişiyor ve bu değişimlerin bazılarını benimsiyor seviyor kendime eklemeye çalışıyorum fakat tarzımı bozmadan. Yani trap modaysa ve ben sevmediysem yapmam. ‘Aksiyondayım’ şarkısı aslında yine benim tarzım sadece alt yapısı daha elektronik, akustik değil yani tarzıma sadece format atmış oluyorum.

Format atılmış bu yeni halini nasıl tanımlarsın ve dinleyicilerin nasıl karşıladı, ne tür tepkiler aldın onlardan?

Eskiden sadece rock dinlerdim ve o yüzden ilk iki albümüm daha rock albümler fakat daha sonra tabi ki yaş aldıkça zevkler değişebiliyor. Davulcu olduğum için hip hop müziğe ve etnik müziklerin ritimlerine sardım. Bir de bakmışım çok seviyorum bu müzikleri. Sokak müziği, Balkan Müziği, hip hop ve rock hepsi de benim. Bunların hepsini karıştırmaya karar verdim. Uzun zamandır böyle yapıyorum. ‘Aksiyondayım’ şarkısına hip hop beat üzerine Balkan nefeslilerin olduğu bir şarkı diyebiliriz. Ben sevdiğim şeyin peşinden gidiyorum. İnsanların bazıları anlamayabiliyor çünkü eklektik müzik çok tercih edilen bir tarz değildir. Pop, rock, hip hop, arabesk bunların hepsinin bir kitlesi vardır ama biraz ondan biraz bundan harmanlanarak yapılan tarzların kitlesi kendiliğinden yavaş yavaş oluşur zor bir yoldur ama bir tarzınız vardır.

‘Aksiyondayım’ ile hareke geçtin. Seni bu yıl daha çok yeni şarkıyla dinleyeceğimiz anlamına mı geliyor?

Evet kesinlikle bu pandemide madem sahneye çıkamıyoruz bol bol şarkı çıkarayım istedim çünkü üretkenlik de durursa çok mutsuz olacağım.

Şubat başında çıkan ‘Eyvallah’ biraz pandemide özlediklerimiz için yapılan bir şarkı mı?

Pandemi boyunca acayip inişler çıkışlar yaşanmakta, duygularımız sürekli değişmekte. Ben insanları incitmeden içlerini karartmadan bu dönemden bahsetmek istedim. Duygu değişimleri, serzenişler sonrasında gelen kabullenme. Eyvallah demek zorundayız, elimizden başka hiçbir şey gelmiyor. Umarım en yakın zamanda her şey yoluna girer.

‘Aksiyondayım’ şarkısının klibinde kullandığın kostümler sürdürülebilir moda fikrinden yola çıkarak hazırlanmış. Var olanı harcama, atma, üstüne ekle değiştir ve tekrar giy, kullan düşüncesinden yola çıkılmış. Biraz açar mısın bize bu düşünceyi, günlük hayatına da uyguladığın bir fikir mi?

Sevgili Aslı Jackson sevdiğim bir moda tasarımcısıdır ve bu konuda öncüdür biz ‘Tuttu Fırlattı’ şarkısının klibinde de sürdürebilir modayı empoze etmiştik. Giydiğim korse üzerine dikilenler eteğin üstüne dikilenler vs. hep dönüştürmeydi. ‘Aksiyondayım’ şarkısının klibindeki şortum mesela aslında sevdiğim bir kot pantolondu şort oldu. Fotoğraflarda kullandığımız büyük kot yelek ceketten dönüşme vs. Biz çok önemsiyoruz elinizdekilerden başka bir şeyleri yaratmayı sürekli tüketmek yerine bu çok güzel bir şey.