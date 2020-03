Duygu dünyamızda patlamalar yaşatan olayları bizi yormadan ve durum tespiti de ortaya koyarak yapıyorlar. Dinleyici de kendisini bu kadar iyi anlayan ve anlatan müzisyenlerin peşini bırakmıyor.

Üçüncü yenileri çok seviyorum ve hepsini dinlemeye çalışıyorum. Bu yazı üçüncü yeniler yazısı değil. O ekolden çok sevdiğim gruplardan olan Ansızın Bi’ İnfilak hakkında bir yazıdır.

En çok dinlediğim şarkılar arasında Ansızın Bi’ İnfilak’ın ‘Giderken’ şarkısı da bulunuyor. Nasıl bulunmasın sözlere ‘takık’ biri olarak şu mısralardaki ayrılık acısını hücrelerime kadar hissediyorum. ‘Giderken ceketim kalmış sende belki hatırlarsın siyah kadife, bir gün karşılaşırsak bir yerde geri verirsin kalmasın sende’. Ayrıca ‘Giderken’ şarkısı Bergüzar Korel ve Engin Akyürek’in oynadığı ‘Bir Aşk İki Hayat’ filminin soundtrack’inde de kullanıldı.

Ansızın Bi’ İnfilak elbette tek şarkılık bir grup değil. ‘Çile’, ‘Kimse Kimseyi Sevmesin’, ‘Unuttum Gitti’, ‘Bilmem Neden’, ‘Bi’Tek Biz mi Sarhoşuz’, ‘Eskidin’, ‘Kardeş’, ‘Atımı Hazırlayın’ ve grubun daha birçok şarkısını dinleme listelerinize ekleyebilirsiniz.

‘Çile’ Şubat 2020’de çıkan akustik bir şarkı ve dinlerken ‘yakıp yandırıyor’. N’apalım hüzün ve ayrılık da hayatımızın bir parçası.

Grup bugüne dek ‘Atımı Hazırlayın’ ve ‘Retro Bahar’ isimli iki albüm yaptı ve son teklisi de 14 Şubat 2020’de çıkan ‘Çile’.

İkinci albümleri Retro Bahar’da 80 ve 90’lar soundunu modernize ederek kullanıyorlar. Şarkıların birbiriyle bağlantısı var yani hem sound hem de şarkıların birbiriyle bağlantısı açısından konsept bir albüm. Albümün kapağından, albümde kullanılan enstrümanlara kadar her şeyde 80 ve 90’ların havası var işte retroluk da buradan geliyor. Bahar da ister retro ister yeni olsun nerden baksan güzel. Vesselam çiçek gibi bir gruptur kendileri ve en derin hislerimizin tercümanı gibidirler.

Ansızın Bi’ İnfilak şahane coverlar da yapıyor. Hatta albüm yapmadan çok önceki zamanlarında bir cover grubu olma geçmişleri de var. Benim favorim Kaleo’nun ‘Way Down We Go’ şarkısının cover’ı. Şarkının orijinalini dinlemeyi sevdiğim kadar Ansızın Bi’ İnfilak yeniden yorumunu da seviyorum. On parmağında on marifet bir grup. Güzel şarkılar onlarda iyi coverlar onlarda…

Grubun isminin ilham kaynağı The Doors ve Edip Cansever. Daha muhteşem bir ikili düşünemiyorum. The Doors için yazılan bir kitabın kapağındaki dipnotta bulunan ‘The Doors algının kapıları ansızın bi’ infilak’ bir de Edip Cansever’in İnfilak şiirinden geliyor.

‘Kimse Kimseyi Sevmesin’ performanslarında ‘hafif elektrikli’ diye bir tanımlamaları var. Ne tam akustik ne de elektrikli demek ‘hafif elektrikli’. Aslında bu aralar hepimiz biraz ‘hafif elektrikliyiz’. Hafif de olsa bu elektrikli ruh halinden çıkmak için kendimizi Ansızın Bi’ İnfilak şarkılarına bırakabiliriz.