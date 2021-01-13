‘Geri Dönme’ Şarkısıyla 80’lere Işınlanıyoruz

Sevgili Burak ‘Geri Dönme’ şarkın synth pop alt yapısına sahip, şarkıda kullanılan vintage sytnhler ve drum machineler ile 80’ler sound’una göz kırpmışsın. 80’ler müziği senin için ne ifade ediyor?

80’ler sosyal ve siyasal anlamda tarihte bir ayraç gibi aslında. Kültürlere küresel çapta format atılan bir dönem. Benim içinse çocukluğumun ilk yılları olduğu için daha masum zamanlar. İnternet öncesi her dönemde olduğu gibi 80’ler müziği de bugüne kıyasla daha özenli geliyor. Yine de bu konularda elimden geldiğince nostaljik okumalardan uzak durmaya gayret ediyorum. Çünkü insan kendi zihninde geçmişini temizleyen bir varlık, dolayısıyla eskiyen her şey özlenmeye değer gibi geliyor ama bu da bir yanılsama esasında. Yine de inanması keyifli bir yanılsama.

Şarkıyı kaydederken, 80’lerde kullanılan kayıt tekniklerini kullanmışsın. Kayıt alındıktan sonra ses kanalları bant sıcaklığı vermesi için Amerika’da makara bant hizmeti veren bir stüdyoya göndermişsin? Yaptığın bu çalışmayı biraz daha detaylandırır mısın belli ki büyük bir emek var şarkıda? Yeni şarkıların da 80’lerden izler mi taşıyacak?

Bir sonraki şarkım akustik olacak. Çünkü her şarkının kendine özgü bir hikayesi var. Parçanın oluşum süresince yanında taşıyıp getirdiği bu hikaye şarkının düzenlemesine de yansıyor ister istemez. ‘Geri Dönme’de 80’ler soundunu yakalamak için epey emek harcandı ama teknolojinin imkanları hiçbir zaman insan yaratıcılığının verdiği kadar lezzet vermeyecek. Burada miks konusunda harikalar yaratan Berk Kula’ya da hakkını vermek gerek. Düzenlemeyi yapan Emrah Alpat ve mastering’de Ahmet Kalabay’ın emekleri olmasaydı şarkının bu ruhu yansıtması mümkün olmazdı.

Müzisyen, yönetmen, seslendirme sanatçısısın aynı zamanda. Birçok farklı alanda çalışmanın müziğine nasıl bir katkısı var?

Şu anda uzaktan çalışarak markalara stratejik danışmanlık vermeye ve reklam seslendirmesi yapmaya devam ediyorum. Reklam ajanslarında bunca zaman geçirdikten sonra birden fazla konuya yelken açmak da olağan bir durum aslında. Çünkü reklam, sesle görüntüyle popüler kültür öğeleriyle organik bağı olan bir sektör. Dokunduğunuz her yerde sizi besleyen yeniliklerle tanışmak mümkün. Çok renkli karakterlerle çarpışıyor ve algılarınızı açık tuttuğunuz ölçüde kendinizi ifade edecek farklı yollar bulabiliyorsunuz.

Tüm diğer işlerini bırakıp sadece müzik yapmak istiyor musun?

Eskiden olsa buna evet derdim. Ama zaman geçtikçe yaptığım işlerin birbirini beslediğini fark ettim. Bazen sıkıcı bir toplantı beklenmedik bir ilhamın kapısını aralayabiliyor. Ama yine de bir gün, müzik yaparak değil de sadece şarkı sözü yazarak ekmeğimi çıkartabilmek isterim. Mümkün mü bilmem ama denemeye değer. Bir kağıt ve bir kalemle, hiçbir yere yetişmeye çalışmadan, kimseye hesap vermeden ve kimseye hesap sormadan yaşamak hayli insanca olurdu.

Hayvanları çok seviyorsun gördüğüm kadarıyla, onlar için özel çalışmaların var mı?

Onlarsız yaşam çok kurak geçerdi, iyi ki varlar. Geçtiğimiz yıl ‘Zul’ isimli bir şarkıma klip çektik ve klipten elde edilecek tüm gelirin barınaktaki hayvanlar yararına bağışlanacağını duyurduk. Uzun vadede oradan gelecek her şey dostlarımız yararına gidecek.

Onun dışında elimden geldiğince sokağa düşenlere geçici yuvalık yapmaya ve ömür boyu kalacakları güvenilir evlerine yerleştirmeye devam edeceğim.

Sevgili Burak seni biraz daha yakından tanıtabilir miyiz diğer tüm işlerini yaparken müzik sonradan mı girdi hayatına yoksa müzik hep var mıydı?

Müzik oldukça sonra girdi. Yazı eskiden beri hayatımda vardı. Ama yazdığım sözlerin üzerine müzik yapma fikri aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ta ki on sene önce aklıma bir melodi gelene dek. Gecenin bir yarısı kalkıp evinde piyanosu olan bir arkadaşıma gittim ve başına oturup melodiyi kulaktan çalmaya başladım. Söz ve müziği birleştirme fikri hoşuma gittikçe bu konuda kendimi eğitmeye başladım. Sonrası diğer her şey gibi; merak, emek, zaman ve kartopu efekti.