 Erkin Arslan’la ‘Aşk Ne Güzel Şey’

Erkin Arslan bu şarkıda iki muhteşem müzisyenle iş birliği yapıyor. Buray ve Evrencan Gündüz. Evrencan Gündüz’ü de Buray’ı da dinlemeyi çok severim. ‘Ah Aşk Ne Güzel Şey’ söylemeden dinlemeden duramıyorum. Üç şahane müzisyen bu şarkıyı söylüyor. Klibi de ayrı güzel. Şarkı ve klip hayatı bir anlığına çok güzelleştiriyor. Piyanist, besteci ve söz yazarı kimliğiyle tanıdığımız Erkin Arslan, bir diğer teklisi ‘Bilinmez’i de Eylül ayında sevenleriyle paylaşmıştı. Dizi, film ve reklam müziklerinde de imzasını sıkça gördüğümüz sevgili Erkin Arslan’la, müzik, aşk, hayat hakkında çok güzel bir röportaj yaptık.

Sevgili Erkin yeni şarkın ‘Bilinmez’de dinleyiciye yeni biriyle tanışmanın bilinmezliğini anlatıyorsun. Bilinmezlik heyecan verdiği kadar korkutucu da geliyor birçoğumuza. Hatta bazen öyle korkuyoruz ki bu bilinmezlikten, bildiğimiz ama aslında mutsuz olduğumuz ilişkilere mahkum ediyoruz kendimizi. ‘Bilinmez’ diye bir şarkı yaptığın için soruyorum sevgili Erkin sence neden bu kadar korkuyoruz ‘bilinmezlikten.’

Aslında bilinmezlik hayatın ta kendisi, o yüzden bu kadar korkmamalıyız. Genelde kimse konfor alanını ya da alışkanlıklarını terk etmek istemediği için korkulan bir şey halini almış bana göre. Korkuttuğu kadar heyecan da duyulması gereken bir şey bence bilinmezlik, çünkü keşfettiğimiz noktada artık o bilgeliğe ve bilgiye dönüşüyor.

‘İstanbullu Gelin’ dizisinde, Göbeklitepe için ‘Mesopotamia’yı, Karakomik Filmler 2’ye de ‘Rompo Happa’yı yaptın. Deli filminin müziklerinde de imzan var. Bir dizi, film için müzik yapma sürecini sen nasıl yaşıyorsun. İyi müzik bir diziyi, filmi çok üst bir noktaya taşıyabilir ve hikayenin daha güçlü sunulmasına etki edebilir. Bu yüzden senaryo, hikaye, karakterler kadar önemlidir müzik bir film, dizi için. Sen mesela filmdeki karakterler gibi mi düşünmeye başlıyorsun, hikayenin bir parçası mı oluyorsun?

Ben genelde izlediğim sahnenin bana ne hissettirdiğine bakıp o sahnenin altında nasıl bir müzik duymak isterdim diyerek yola çıkıyorum. Zaman zaman karakterlerin iç seslerini duyurmak istediğim de oluyor ama genelde bunu manipüle etmemek ya da her izleyenin kendi algısına göre kalması için genel modun ve gördüğüm anların müziğini yapmaya çalışıyorum desem bu daha doğru olur.

‘Mesopotamia’ çok etkileyici tüyleri diken diken eden bir şarkı. Göbeklitepe için yazılan bir parça. Bize bu şarkının çıkış hikayesini anlatır mısın? Şahsen şarkıları dinlerken o şarkının nasıl bir ruh haliyle ve hangi yollardan geçerek biz dinleyiciye ulaştığını çok merak ediyorum.

Ben vatani görevimi Mardin'de Mezopotamya Ovası’na bakarak yapmıştım ve o coğrafyanın zamansızlığı ve büyüsü beni çok etkilemişti. Göbeklitepe keşfi ise her insan gibi benim açımdan da tüyler ürperten bir keşif ve bildiğiniz gibi bu konu tarihi değiştiren bir olguydu. Müzikal olarak orayı tarif etmek istedim ve dolayısıyla ‘Mesopotamia’ ortaya çıkmış oldu. Eğer tek bir eserin olacak deseler sanırım bu ‘Mesopotamia’ olurdu. İçimden daha çok enstrümantal eserler yapmak geliyor yıllardır. ‘İstanbullu Gelin’ dizisi ise bu eserimin geniş kitlelere ulaşmasına sebep oldu o yüzden çok mutlu ve minnettarım.

‘Kadın Dediğin Zor Şey’ şarkında tatlı tatlı anlatmışsın kadınları. Neden zorlar kadınlar?

Zor demeyelim de işletim sistemi farklı diyelim (gülücük). Kadınlar bence sistematik olarak erkekten çok daha donanımlı kapsamlı ve karmaşık yapıya sahipler. Bu natürel farklılık ister istemez birbirimiz anlamakta bazen güçlükler yaşamamıza sebep oluyor. Biz genelde daha düz ve direkt düşünürken kadınlar daha etraflıca matriks yapıda düşünüp hareket ediyorlar ve biz erkekler bana göre o matriks yapıyı çözemiyoruz. Zaten bunu çözmeye çalışmak yerine birlikte ilerlemeye çalışmak daha doğru sanırım, sonuçta insanlığın devamı çok uzun zamandır bu birlikteliğin başarısına bağlı. Sevelim sevilelim.

‘Yeşilçam’ parçanı dinleyince Yeşilçam filmlerine özel bir sevgin olduğunu anlıyorum. Senin için Yeşilçam filmleri ne ifade ediyor? En sevdiklerin listen var mı o dönemle ilgili?

Yeşilçam benim için çocukluğum ve hatta gençliğim demek. Hangimiz depresyonda olduğumuz dönemde siyah beyaz bir Yeşilçam filmi izleyip iyi hissetmedik ki diye düşünmüşümdür hep. Sinematografik olarak, geçirdiği duygular, teknik imansızlıklara rağmen ortaya çıkmış müthiş prodüksiyonlarla bence dünya sinema tarihinde çok önemli bir yere sahiptir Yeşilçam. O kadar çok sevdiğim filmler var ki ayırabilmem mümkün değil.

Yeni şarkında Buray ve Evrencan Gündüz de olacak. Çok heyecanlandım bu şarkı için her iki ismi de ayrı severim. Bizi nasıl bir şarkı bekliyor?

Hem Buray hem de Evrencan benim ilgiyle izlediğim çok beğendiğim devamlı üreten ve enerjileri çok yüksek ve pozitif iki başarılı müzisyenler. Onlarla gerçekten çok içimize sinen ve sinerjisi yüksek bir çalışma gerçekleştirdik ve dilimiz döndüğünce aşkı naif bir şekilde tarif etmeye çalıştık. Aşk illa acılar yıkıntılar ölmeler bitmeler ile tarif edilmeli diye bir kural olmadığının altını çizmeye çalıştığımız, sıra dışı, gülümseten ve hayli müzikal ve de hem stüdyo hem de klip esnasında çok keyif aldığımız bir çalışma oldu. Biz de büyük bir heyecanla şarkımızın tüm dijital platformlara yükleneceği 6 Kasım tarihinde sizlerle buluşacağız. Sevgiyle ve aşkla kalın.