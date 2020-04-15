Elçin Orçun Bu Şarkılara Hapsoluşumuz ‘Senin Yüzünden’

Sevgili Elçin uzaktan röportajlarım seninle devam ediyor. Halbuki yan yana gelebilseydik altın düetlerim serime seninle ‘Bi’Fazla’yı söyleyerek devam etmek isterdim. Ama sen yine de benim için küçük bir kuple söyleyip gönderirsen o da bana moral olur. Öncelikle bugünlerde ruh halin nasıl? Tam da evde daha çok vakit geçirmemiz gereken bugünlerde 10 Nisan’da BEATEN FAME ile yaptığın yeni single’ın ‘Senin Yüzünden’ dijital platformlarda yerini aldı. ‘Senin Yüzünden’ kopulamayan esir olunan ‘O kişi’ yanında olduğunda mutlu olan ve hatta kendi tüm duygularının sorumlusu olarak da karşısındaki kişiyi sorumlu tutan bir aşığın hikayesi gibi geldi. Bize biraz ‘Senin Yüzünden’ şarkısının nasıl çıktığını anlatır mısın?

Elçin Orçun: Öncelikle tüm kalbimle yan yana geleceğimiz günleri iple çektiğimi söylemek isterim. ‘’Her gecenin bir sabahı vardır’’ der annem. Çok severim bu sözü. Umuyorum en kısa sürede, bu zor zamanları atlatırız. Ben herkes kadar iyi olmaya çalışıyorum. İçimden bu galaksi için iyi şeyler diliyorum sürekli. Bu süreçte pozitif bir hatta kalmak zor ama niyetlerimiz bize bu konuda yardımcı oluyor sahiden. Ne oluyorsa hayrımıza oluyor diye düşünmek istiyorum.

Kendimizi çalışmaya verdik tahmin edersin ki, yaklaşık 1 buçuk aydır karantinadayım. Durmadan üretiyoruz. Zaten tüm prodüksiyonu kendimiz yaptığımız için, keza bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum; evden çıkamıyor olmak çalışmalarımızı etkilemedi.

“Senin Yüzünden” benim neredeyse 8 sene önce bestelediğim bir şarkı, şarkıların oluşması anın sihriyle gerçekleşiyor bir trans hali gibi bu yüzden üzerine çok konuşamıyorum. Benim 8 sene önce bestelediğim bu şarkı, bir gün Güven’in yeni yapmaya başladığı bir beat’e tam oldu, sanki o şarkı için yapıyordu altyapıyı, elbette kendisinin haberi yoktu şarkıdan, belki dinletmişimdir ama aklında kalacağı bir durum yoktu yani. O an oldu ne olduysa, 8 yıl sonra şarkı altyapısına kavuştu ve “Senin Yüzünden” doğdu. Şanslı şarkıymış. Biz çok sevdik şarkıyı, hızlı bir şekilde yayınlamak istedik.

BEATEN FAME Güven Gültekin ile senin birlikte müzik yaptığınız bir oluşum. ‘Senin Yüzünden’ şarkısı da yine beraber yaptığınız ortak bir çalışma olmuş. Bu ortaklığın nasıl geliştiği neden böyle bir oluşuma müziğinde gereklilik duyduğundan bahseder misin?

Elçin Orçun: Bizim ortaklığımız bir iş ortaklığından ziyade gönül ortaklığı. Bir araya gelip müzik yapmaya başladığımızda giderek yükselen bir enerji doğmaya başladı. Ortaya çıkan müziğin başka bir isme ihtiyaç duyduğunu hissettim. Güven, bu topraklarda duyduğum en yetenekli beatmakerlardan. ‘BEATEN FAME’ Güven’in yıllar önce bulduğu bir isim. Bir isme ihtiyaç duyduğumuzu ona söylediğimde yastık altından çıkardı bu ismi ben de çok sevdim açıkcası. Hem ‘Ritim’ ve ‘Ün’ anlamını taşıyor hem de ‘Yenilmiş Ün’ gibi bir anlamı var. Bizi çok yansıttığını düşünüyorum. Bir diss track gibi ismimiz. Biz de kuruluşumuzun 3. yılını kutluyoruz bu sene. Yolumuz uzun, nefesimiz yettiğince bu ismi yaşatacağız. Tek silahımız var o da müzik.

Birçok isimle çalışmalar yapıyorsun ve bence sen birlikte müzik yapmayı seviyorsun. Evet tek başına Elçin Orçun olarak da şarkılar yapıyor ve söylüyorsun ama çok değerli isimlerle de ortak ilerlediğin şahane şarkıları bize dinleme imkanı veriyorsun. Bize bugüne dek kimlerle hangi şarkıları beraber yaptığınızı ve söylediğinizi ve farklı müzisyenlerle içinde bulunduğun bu iş birliğinin müziğine ve sana ne kattığını merak ediyoruz.

Elçin Orçun: Açık konuşmak gerekirse ben bir sanatçının sadece aracı olduğunu düşünüyorum. Eserler bizim elimizden çıktıktan sonra artık bir sahibi yok, hepimizin. Bu yaklaşım müziğimi paylaşma konusunu çok tetikliyor. İsim listesi biraz kabarık. Özellikle rap müziğin popüler olduğu bu zamanlarda birçok değerli Mc ile ortak çalışmalara imza attık, bazen dinleyiciden bir video geliyor “bu hangi şarkımızdı” ya diye soruyorum. Bu sene 15. yılımı dolduruyorum müzik yolculuğumda. Her anından büyük keyif aldığım ve sürekli bir gelişimin içinde olduğum uzun bir yolculuğun içindeyim.

Ortak projeleri tek tek saymak pek mümkün değil ama sevgili Emrah Karakuyu, Aga B, Grogi, Ece Özey(SOFTA) çalışmaktan büyük keyif aldığım ve yine olsa yine çalışalım dediğim isimlerden.

‘Ağlama Yar Ağlama’ türküsünü de Birkan Nasuhoğlu ve Bağımız Var ile çalıp söylemişsiniz. Bu türküyü çok severim ve senin yorumun da sesin de şarkının ruhuyla çok uyumlu. Yaptığın müzikten tamamen farklı bir tür söyleme fikri nasıl çıktı. Diğer müzik türleriyle nasıl bir bağın var? Seni yine bu tip çalışmalarla dinleme imkanımız olacak mı?

Elçin Orçun: Canım annemin müzik sevgisi sağolsun, küçük yaşlarda türküler ve özgün müzikle tanışma şansım oldu. ‘Bağımız Var’ projesi geldiğinde, inanılmaz bir heyecan yaşadım çünkü bu toprakların ezgileriyle bizim aramızda bir köprü oluşturma fikri kendi adıma, tek başıma cesaret edebileceğim bir konu değildi.

Yıllardır ailemin “türkü söyle” isteklerine bu cesaretsizliğim yüzünden karşılık veremiyordum. ‘Bağımız Var’ projesi bu konuda beni cesaretlendirdi ve ortaya harika bir gönül birliği çıktı. Benim için de bir duvar daha yıkılmış oldu. Öyle sanıyorum bundan sonra sık sık duyacaksınız, kim bilir belki ben de yeni nesil ‘Aşık’ olurum yıllar geçtikçe. Bütün tarzlar ve kalıplar yıkılmak için var bence. İçinde sevgi olduğuna inandığım, bütünün hayrına hizmet edecek her çalışmaya varım.

'Bi’ Fazla’ hep dinlemek isteyeceğim şarkılardan. Birkan Nasuhoğlu ile ortak çalışmalarından. Bu şarkının ortaya nasıl çıktığını çok merak ediyorum. Sanki bir aşkın içinde bulunsan bir türlü bulunmasan bir türlü halleri. Nedir ruhumuzu bu çıkmazlara sürükleyen?

Elçin Orçun: Çok teşekkürler öncelikle, benim için büyük bir mutluluk böyle hissetmen. ‘Bi’ Fazla’ da diğer pek çok şarkım gibi bir anda ortaya çıktı. Piyanoda kendi kendime takılırken yakaladı melodinin sihri, söz ve müziği aynı anda birkaç dakika içinde omzuma konmuştu. Ben aşkı şöyle tanımlıyorum, bence insan ‘aşk’ ile doğuyor büyüdükçe öğrendiğimiz duygularla giderek sıkışıyor içimizde bir yerlere. Sonra bir gün karşına biri çıkıyor ve aşık oluyorsun, sen sanıyorsunuz ki konu karşındakiyle alakalı ama bence öyle değil. Konu sana sendeki aşkı hatırlatmasıyla alakalı, bir yansıma gibi düşünebiliriz. İnsan aşkı başka insanlara mal etmeye çok meraklı.

Büyük mutsuzluklarımızın hayal kırıklılarımızın sebebi bu biliş. Oysa içimizde doğduğumuz andan itibaren yeşeren aşka tutunmak onu görebildiğin her şeyde yaşatabilmek de mümkün. Bize öğretilen duygular değil de zaten bizde olanları tekrar hatırlamak bence yaşam yolculuğu. “İkimize bir fazla mı geliyor” da tam olarak bu duruma bir sitem aslında. Şems geldi aklıma. “Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde, hoyrat dillerde aradım. Oysa bendeymişsin bilememişim. Oyalanmışım. Kalakalmışım” demek istediğim tam olarak budur.

Elçin seni hiç dinlememiş müziğinle ilk defa tanışan birilerine kendinle ve müziğinle ilgili neler anlatırsın, müzikle bağının ne zaman başladığı ve nasıl devam ettiğine dair neler söylersin?

Elçin Orçun: Bizler kendimizi müzik işçisi olarak görüyoruz. Önce şiir yazarak başladığım bu sihirli yolculuk, zamanla melodiye sonrasına şarkılara dönüştü. Şarkılar bestelemeye başladıkça kendimi yaptığım işe karşı daha büyük sorumluluk hissederken buldum. Çünkü bu bir lütuftu ve giderek daha çok büyüdü müzik aşkı içimde. Geri dönüp baktığımda birbirinden farklı nice eser bıraktığımı ve hepsinin benim bir parçam olmasından büyük gurur duyduğumu söylemek zorundayım. Tek amacım aracı olduğum bu güzelliğe bütün sevgimi vererek ömrümün sonuna kadar devam ettirebilmek. Yolcuğum daha yeni başlıyor gibi hissediyorum. BEATEN FAME ‘Zinde’ albümü benim miladım. Beni tanımak isteyen kalplere bu albümü dinlemelerini önerebilirim. Bu sene hepimiz için zor geçecek gibi ama yaşamın olduğu yerde umut hep var. Ben de biraz vites arttırıp daha çok şarkı yayımlayacağım bundan sonra.

Acayip moral oldu bu söyleşi, inceliğiyle mest olduğum soruların için sana çok teşekkür ederim. En kısa zamanda kahveleşeceğimiz günün ümidiyle. Herkese kucak dolusu sevgiler! Güzel şeyler hiç kaybolmaz.