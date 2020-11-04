Ekin Beril ‘Dualite’de ‘Uzayın Dibi’ni Gösterdi

Albümün hikayesini anlatırken “Kendinle yüzleşmek sandığım kadar kolay bir şey değilmiş” tespitini paylaşan sevgili Ekin evinde müzik yaparak paylaşan birçok sanatçıya da ilham ve cesaret verdi. Albümün çıkış parçası ‘Uzayın Dibi’ne klip çeken sevgili Ekin’le keyifli bir röportaj yaptık.

Sevgili Ekin, ‘Dualite’de hep bir sorgulama soru sorma hali var seni bu kadar soru sormaya iten ne oldu?

Son birkaç yıldır gerçeklik üzerine düşünüyorum. Albümde her şarkının gerçekliğe dair bir sorusu var. Hepsi de üzerine düşündüğüm ve beni oldukça değiştiren sorular. Bu süreçte kendimden bile şüphe edebilmeyi öğrendim. Böylece edindiğim birçok yargının aslında hayatı okumada bir engel olduğunu fark ettim. Kendimi de hayatı da görüşüm berraklaştı. Bu nedenle aynı şüphe tohumunu insanlara ekmek istedim.

‘Dualite’ albümünün yapım sürecinden bahseder misin neler yaşadın, ilk anından yayınlanma anına kadar albümün ortaya çıkış hikayende senin hislerini öğrenebilir miyim?

Çocukluğumdan beri bir anlam arayışındayım. Tüm bu evren neden var, insan olmak ne demek vs. sürekli bir mana arayışında sorularla cebelleşirken buluyordum kendimi. Bu zamana kadar sosyal medyada birçok konseptle müzik ve videolar yapmış ancak kendimi, aklımdakileri, dinleyicilerimle hiç paylaşmamıştım. ‘Dualite’ bu soruları bir hikayede toparladığım bir albüm oldu.

Hem ilk uzun albümüm olması hem de gerçekten kendimi yansıtmış olmam sebebiyle benim için çok zorlu ama güzel bir süreçti. Kimi zaman albümü iptal etmeye karar verdiğim anlar da oldu. Kendinle yüzleşmek sandığım kadar kolay bir şey değilmiş. Albüm tamamlandığında kendimi bambaşka birine dönüşmüş, yeniden inşa olmuş gibi hissettim. Albümde her bir şarkının kendi küçük felsefik bir sorusu var. Bunları bir kitapçık haline getirip web sitemde paylaştım. İlgilenenler oradan bakabilirler.

Ekin, albüme de ismini veren ‘Dualite’ şarkının sözlerinde ‘Söyle bana sorunun cevabı neydi’ diye yazmışsın ya sen sorunun cevabını buldun mu? Yoksa cevaplarla ilgilenmeyip sadece soruları mı sorarsın?

Cevabı buldum mu bilmiyorum. Ya da bir cevap var mı? Ancak var olmanın sürekli sorgulama halinde olabilmekten geçtiğini düşünüyorum. Kendini, beynini ve tüm gerçekliği sorgulamadığımız müddetçe bir cevap varsa da ulaşmanın mümkün olacağını sanmıyorum. Bu nedenle benim yaptığım bir sonuca ulaşma çabasından çok soru soruyor olma hali diyebilirim.

Evinde müzik yaparken ve bunları sosyal medya platformlarında paylaşırken büyük bir takipçi ve dinleyici kitlesi edindin. Evinde müzik yapmak bir müzisyen için daha mı özgürleştirici bir seçenek? Albüm yaptın ve yapmayı sürdüreceksin. Müzik yapmaya yine evinde mi devam edeceksin yoksa daha kurumsal ve profesyonel mecralara taşındı mı/taşıyacak mısın? Bu durumların üretimine yansımaları nasıl olur?

Evet tabii ki üretimi evinde yapmak ve süreci kendi alanında, kendi hakim olduğun ve huzur bulduğun yerde devam ettirmek insanı oldukça özgür ve verimli hissettiren bir durum. Ben bugüne kadar tüm şarkılarımı evimde oluşturdum. Üretimime yansıması ise oldukça olumlu oldu. Ayrıca işin kurumsal tarafını da kendi açtığım şirketten yürütüyorum. Bu bakımdan bir kurumsal yapıya ihtiyaç duymuyorum. Ama herkesin bu şansı olmayabilir ve elbette ki doğru anlaşmalarla, verimli yapılanmalarla yapım şirketleri ile çalışmalar da yapılabilir. Buna da karşı değilim. Herkesin kendi yolculuğuna en uygun olan şekilde ilerleyebilir.

Klibini ‘Uzayın Dibi’ne çektin. Başka klipler de gelecek mi?

Evet yakın bir zamanda albümden iki parçayı daha kliplendirmeyi düşünüyoruz. Kasım ayında izleyici ile buluşturmayı düşünüyoruz.

Sertab Erener’le ‘Kime Diyorum’u söyledin, Şebnem Ferah’ın ‘Bırak Kadının Olayım’ şarkısını yorumladın. Bu tip yeni ortak çalışmalar ya da coverlarını duyacak mıyız yakın gelecekte?

Evet yine ortak çalışmalar duyabilirsiniz. Şu an için netleşen veya görüşülen bir şey yok ama bu konuda bir ön yargım yok. Doğru ve içime sinen projelerde yer almak isteyebilirim.

Uzay, evren, galaksiler merakı nerden geliyor?

Aslında özel bir yerden değil tam olarak evrenin içinde yaşayan canlılar olmamızdan geliyor. Kendi yarattığımız sisteme ve gündelik hayata çok fazla yoğunlaştığımızdan evrenin içinde, samanyolu galaksisinde, dünya ismini verdiğimiz bir gezegende yaşayan canlılardan biri olduğumuzu unutuyoruz sanırım. Ben kafamı kaldırıp yıldızlara bakmayı ve evreni hayal etmeyi çok seviyorum.

Müzik yapmak hep istediğin bir şey miydi başka bir şeyin ucundan müziğe mi döndün? Seni biraz daha yakından tanımak, anlamak isterim.

Müzik çocukluğumdan beri benim için vazgeçemediğim bir tutku. Bunu bir mesleğe dönüştürmeyi hiç düşünmemiştim. Sanırım hayatın ve önyargıların bana dayattığı bir şey sebebiyle müzik yaparak yaşamımı sürdüremeyeceğime inanmıştım. Başarılı bir öğrenciydim. Üniversitede hukuk okurken internette acapella videolar paylaşmaya başladım ve bir anda yüzbinlerce takipçim oldu. Bu durum da benim güvenli alanımdan çıkıp hayatımı müzikle geçirebilmek için bana bir şans ve güç oldu. Şimdi ise kendi şarkılarını yazan ve yayınlayan birine dönüştüm. Geldiğim noktadan ve cesaretli davranmış olmaktan dolayı oldukça memnunum.

Emin olamama hali huzursuzluk yaşatıyor mu sana?

Yarattığı dönemler oldu. Aslında albümü yapma sürecinde zorlanmam ve kafamdaki soruların üzerine gitmem beni çok değiştirdi. Belirsizliği bir sorundan ziyade bir güzellik olarak algılamaya başladım. Hayatı güzel ve mucizevi yapan şeyin bu belirsizlik olduğunu düşünüyorum ve bu durum ben de artık bir huzursuzluk yaratmıyor. Tam tersine mütemadiyen bir keyif halinde olduğumu bile söyleyebilirim.