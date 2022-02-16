Eda Baba’dan Sıcacık Bir Çalışma: Aile Albümü

Sevgili Eda, Aile Albümü çok samimi bir çalışma ve bu samimiyeti de hepimizin yaşadığı, bildiği bir aile rutininden geliyor olması. Ailenin birleştiği masalarda beraber söylenen şarkılar, türküler hepimizin hayatının bir parçasıdır. Bu fikrin hayat bulma hikayesini anlatır mısın?

Ailede herkes müziği ve şarkı söylemeyi çok sever ama babamın ayrı bir ilgisi vardır. Bu yüzden babama profesyonel bir stüdyo kaydı yapıp doğum gününde hediye etmek istemiştim. Proje buradan kıvılcım aldı aslında. Sonra bunu çekirdek ailemin tüm üyeleriyle yapmak ve Baba ailesine değeri tarifsiz bir hediye vermek gibi bir fikre dönüştü. Çocukluktan hatırladığım, aile dostlarıyla akrabalarla dolu uzun masalarda hep beraber şarkıların türkülerin söylendiği akşamlara da güzel bir yolculuk oldu benim için. Dinleyenleri de kendilerinin mutlu anlarına götürmesini diliyorum.

Aile Albümü’nde yer verdiğin eserler, aile arasında en çok söyledikleriniz miydi, senin en sevdiklerin miydi?

Evet hepsi bizim evde söylenen türkülerdi. Aile üyelerinin amatör ya da profesyonel herhangi bir kayıt tecrübeleri olmadığı için, hem söylemeyi sevdiğimiz hem de kayıt esnasında rahat edecekleri kadar bildikleri türküler olmalıydı bunlar. Bu yüzden albüm hazırlık aşamasında da ilk yaptığımız hep beraber oturup türküleri birlikte belirlemek oldu.

Bu eserlerin söylendiği ve tüm ailenin bir araya geldiği masalardan profesyonel kayıtlara geçiş nasıl bir duygu yaşattı. Aileyle çalışmak bu albüme nasıl bir ruh kattı?

Hala heyecan verici ve şaşırtıcı benim için bu projeyi hayata geçirmiş olmak. Biliyorum ki yıllar geçtikçe daha da kıymetlenecek. Bizim için çok özel ve hüznüyle, neşesiyle ailemizin özeti bir iş oldu. Ama ulaşan her evde her kulakta biliyorum ki başka anlamlar kazanıyor ve kazanacak. Yanımızda olan ailemize, belki çoktan göç etmişlerimize sıkıca sarılsın istiyorum bu albüm.

Albümde, annen, baban, ablan ve erkek kardeşin türkülerde sana eşlik ediyor. Kim hangi türküyü söyleyecek kararları zor oldu mu?

En keyifli kısımlardan biri de buydu aslında. Tam da anlattığım gibi büyük bir masaya kurulduk hepimiz ve albümün aranjörü Fırat İkisivri’yi de yanımıza alıp bir akşam uzun uzun oturduk. Şarkılar türküler söylendi ve o gece birçok parçayı seçtik.

Ailende senden başka profesyonel olarak müzikle ilgilenen var mı yoksa hepsi amatör ruhla mı katıldı bu çalışmaya?

Çocukken ben de ablam ve kardeşim de, piyano, bağlama, gitar dersleri aldık. Küçük yaşta bizim istediğimizden öte anne babamızın müziğe merakındandı bu girişimler. Onlar hep ön ayak olmuştur böyle şeylere. Ama benim dışımda profesyonel olarak ilgilenen kimse yok şu an. Belki de şimdilik.

Bu albüm için kimlerle çalıştın ve bu çalışmanın dinleyiciyle buluşması ne kadar zaman aldı?

Albümün yapım sürecinde ağırlıklı olarak Fırat İkisivri ile birlikte çalıştık. Türkülerin seçimlerinde ve ilk provalarda da epey katkısı var. Ama özellikle aranjelerde tüm albümümü ona teslim etmek sanırım verdiğim en iyi kararlardandı. İlk solo albümüm ‘Bir Küçük Tebessüm’ün aranjeleri de ona aitti. Türk Halk Müziği alanında çok fazla çalışması olması, ilgisi ve bilgisi ile beraber, benim müziğimi de biliyor oluşu, türkülerin ruhunu bozmadan bir Eda Baba albümü yapmamıza olanak sağladı. Stüdyo sürecinde aynı zamanda her şarkıyı kliplendirdik. Klipleri her şeyiyle tek başına Ekrem Çanak yaptı. Kendisi aynı zamanda sevdiğim birçok klibimin fikir babası ve yönetmenidir. Kayıtların hepsi ASM stüdyosunda Ertan Keser ve Bahadır Yıldız ile yapıldı. Yine mix ve mastering Ertan Keser’in elinden çıktı. Bu süreçte evvelden tanıdığım ve albüm vesileyle tanıştığım çok yetenekli ve değerli müzisyenlerle çalışma fırsatım oldu. Albümün tüm hazırlıkları ve yayına hazırlanması aralıklarla 5-6 aya yayıldı. Kayıt süreci de bir hafta 10 gün arasında tamamlandı.

Müziğin bir aile içindeki gücü nedir?

Herkes için ayrı bir kıymeti mutlaka vardır müziğin diye düşünüyorum. İyileştirici, sakinleştirici özel anlara eşlik ediyor oluşuyla. Bizim aile için birleştirici bir gücü de var bunların yanında.

Aile Albümü’nün devamı da gelir mi?

Bildiğim kadarıyla bu konseptte örnek başka bir çalışma hiç yapılmadı ve Türkiye’de ilk oluşuyla tüm aile için de gurur verici ‘Aile Albümü’. O yüzden tek oluşu onu özel kılan şey diye düşünüyorum. Yani şimdilik öyle bir planım yok. Ama zaman ne gösterir elbette bilemeyiz.