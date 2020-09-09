Ece Mumay’ın ‘Galaksi’si Çok Eğlenceli

Listelerin üst sıralarında dolaşan ‘Galaksi’nin yanı sıra Ece’nin coverları da dinleyicileri tarafından çok seviliyor. Ayrıca Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları Projesi’nde Tuna Kiremitçi’yle birlikte söyledikleri ‘Yalnızlığıma Ver’ şarkısı da benim çok sevdiklerimden. Çok yakında yeni çalışmalarıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Ece Mumay sorularımı yanıtladı.

Sevgili Ece bu yaz ‘Galaksi’yi çok dinledik onunla dans ettik, peki seninkisi nasıl bir galaksi? Seni biraz daha yakından tanımak isteriz müzikle bağın ne zaman nasıl başladı ve ‘Galaksi’ nasıl çıktı ortaya?

Benim galaksimi anlatmaya lügatımdaki kelimeler yetmez. Müziğe çok küçük yaşlarımda başladım. Derslerimden ve sosyal çevreme uyumsuzluğumdan yaşadığım problemlerden ötürü dikkatimi dağıtacak bir şeye ihtiyacım vardı. Müzik beni komplike iç dünyamdan çıkardı ve kendimi doğru ifade edebileceğim yepyeni bir yolla tanıştırdı. ‘Galaksi’ ise Ece’nin dünyasının bir parçası. Ece’nin sayısız perspektiflerinden biri. Ben dünyayı ‘Galaksi’ çizgisinde görüyorum. Sadece dinleyicimi de aynı pencereden bakmaya davet ettim. Hepsi bu kadar.

Dinleyiciler senin coverlarını da seviyor sadece coverlardan oluşan bir albüm yapma ihtimalin var mı?

Yakın zamanda Youtube kanalıma konuklar aldığımız bir akustik projemiz olacak. Dinleyicim yakın zamanda hem sevdikleri isimlerle beni yan yana görecekler hep sevdikleri şarkıları benden ve partnerimden farklı yorumlarda duyacaklar.

Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları Projesi’nde seni Tuna Kiremitçi ile birlikte ‘Yalnızlığıma Ver’ şarkısında dinledik. Bu projede benim de en sevdiğim parçalardan biridir ‘Yalnızlığıma Ver’. Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları Projesi’ne dahil olma ve bu şarkıyı söyleme hikayeni anlatır mısın?

Önceden Tuna Bey’le aynı plak şirketiyle çalışıyorduk. Bizi bir araya getiren onlardı. Kendisine daha ilk görüşmede çok ısındığımı hatırlıyorum. Şarkıyı kaydederken kendimi rahat hissetmem için elinden gelen özveriyi göstermişti bana. Tuna Bey öyle biridir ki, onunla konuşurken istemsiz rahatlar ve kendi özünüze dönersiniz. Sizi asla olduğunuz kimliğinizden dışarı çıkarmaz. Projenin en güzel şarkılarından birine beni layık gördüğü için kendisine tekrar teşekkür etmek istedim. İnanın sizlerin zevkle dinlediği parçayı ben de aynı zevkle okudum.

Karantina günlerini nasıl geçirdin, bu pandemi senesi, birçok şeyden mahrum kalıp izolasyon yaşadığımız uzak ve mesafeli bir sene oldu. Bu süreç senin müziğine, ruh haline nasıl yansıdı?

Bence sanatla ilgilenen birçok insana çok iyi gelen bir dönem oldu. Çünkü üreten insanların zaman zaman böyle inzivalara ihtiyaçları oluyor üretimi güçlendirmek amaçlı. Bana iyi geldi açıkçası. Uzun süredir ihmal ettiğim kendime çokça zaman ayırabildim. İşimi yaptım ve mesleki hayatımda kaybettiğim zamanı telafi ettim.

Yakın gelecekte yeni bir albüm/single var mı?

Elbette. Ekim ayında çıkaracağımız şarkı için çok heyecanlıyım. Yarısı Türkçe yarısı Arapça olmak üzere yazıldı. Klibi için büyük emek harcanıyor ben ve ekibim tarafından. Dinleyicimle buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Ayrıca kış için çok sağlam iki slow parçayla tekrar karşınızda olacağım.

Dansın sosyal medya ortamlarında çok eleştiriliyor takılır mısın böyle şeylere yoksa güler geçer misin? Eleştirilmek sana ne hissettirir?

Üslubuna uygun eleştiri okumaktan büyük zevk alırım. Bana yanlışlarımı gösterir ve bu yolda daha iyi yerlere gelebilmeme ön ayak olur. Ancak açık konuşmak gerekirse üslupsuz yorumları okurken tamamlamıyorum bile. Bunlar beni asla incitmez aksine güçlendirir. Dans etmeyi ise çok seviyorum. Nasıl zamanında tutmayan işlerimdeki yorumlar beni yolumdan caydıramadıysa şimdi de dansıma gelen eleştiriler beni yapmaktan çok keyif aldığım bir aktiviteyi bırakmama vesile olamazlar. O yüzden bırakalım herkes keyif aldığı aktivitelerle ilgilensin. Belki kimi için ilgilendiği şey stresli hayatından ve karanlık iç dünyasından için bir kaçış yoludur.

Sen kimleri dinlemeyi seviyorsun?

Ben arabesk, Almanca Rap ve yabancı pop dinlemeyi severim. Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Güllü, Bülent Serttaş gibi isimler arabesk dalında dinlediklerim, Mero, Eno, Dardan, Raf Camora, Capo, Apache gibi isimler Almanca Rap dalında dinlediklerim, Beyonce, Rihanna, Jason Derulo gibi isimler ise yabancı pop dalında dinlediklerim arasındalar.