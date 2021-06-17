‘Dünya Serseri’ Şarkısını Çok Merak Ettik Çok Dinledik

Sevgili Levent 18 Nisan’da yayınlanan ‘Dünya Serseri’ şarkın çok sevildi. İlk albümünü 2013 yılında yapmış olsan da kendi çalışmalarını uzun yıllar yayınlamadın. Aradan geçen bu süreçte kendi çalışmalarını paylaşmakla ilgili fikrini ne değiştirdi?

Merhabalar. Evet aradan uzun zaman geçti. Şarkılarımı duymadınız ama üretmeye hiç ara vermedim ve yolun nereye vardığını bilmeden, varacağı yeri hesaplamadan yürümeye çalıştım. Üretirken içimdeki müziğin değişmesi için elimden geleni yaptım. Kendimi keşfetmekten vazgeçmedim diyebilirim açıkçası. Bu içerdeki yolculuk müzik sektörüyle iletişiminiz olmadan da devam edebiliyor. Para kazanma derdi olmadan bunu devam ettirmek sanatçıyı inatçı birisi gibi gösterse de amaç her zaman daha iyi bir müziğe kavuşmak oluyor. İşler böyle safça ilerlerken karşınıza çıkan hayat daha sert, acımasız, bazen sentetik oluyor tabi ki... Kalbiniz kırılıyor, yoruluyorsunuz ama doğru bir kulak ve zihinle karşınızda sizi anlayan birisini bulunca kendiliğinden o süreç başlıyor. Engin Akıncı da tokmağı masaya vuran kişi oldu ve olaylar tekrar başladı.

‘Dünya Serseri’ şarkın Sadakatsiz dizisinde de çalındı sence şarkı ve dizinin birlikteliğinden nasıl bir duygu çıktı ortaya?

Sadakatsiz ve ‘Dünya Serseri’ sanki birbirlerinden habersiz iki ruh eşinin buluşması gibiydi. Cansu Dere dinlediyse beğenmiştir umarım diyorum içimden ara ara. Dizinin müziklerini yapan sevgili Cem Öget'in şarkıyı ve diziyi okuyuşu da inanılmazdı. Bu projede yer almak benim için de gurur verici oldu.

Teoman, Nil Karaibrahimgil, Nev, Rashit, Rhythm&Mood Orkestra gibi birçok sanatçı ve grupla da aynı sahneyi paylaştın bugüne dek bütün bu çalışmalar içinde edindiğin en önemli tecrübe ne olmuştur bir müzisyen olarak?

Pozitif enerji her zaman ilk aradığım şey oldu bütün kariyerimde. Her sahneden ayrı şeyler öğreniyorsunuz. Hepsi de birbirinden eşsiz; kimi keyifli, kimi tatsız ama en nihayetinde yolculuğunuzun birer parçası oluyor.

“Hayat bi’ bilmeceymiş çözene” diyorsun ya senin aran nasıl bu bilmeceyle?

Zaten o cümlede de bir oyun saklı. Bilmeceyi çözdüğünü zannedenler için devam ettikleri hayata istinaden...

Yeni şarkılarını ne zaman duyacağız ve bizi nasıl şarkılar bekliyor yine ‘Dünya Serseri’ gibi şarkılar mı?

Yeni şarkımızın kayıtları bitmek üzere temmuzda hep beraber dinlemeyi planlıyoruz. Beni ‘Dünya Serseri’yle yeni tanıyanlar da hala tanımadıklarını fark edecekler ve çok sevecekler umarım.

Levent bize biraz kendinden müzikle olan bağından bugüne dek yaptığın çalışmalardan bahseder misin?

Ben çocukluktan beri sahnedeyim. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) çocuk korosuyla başladı bu sahne deneyimi. Sonra T.R.T. Gençlik Korosu derken çocuk yaşta eğlendiğim akordeondan sonra 14 yaşımda gitar çalmaya başladım. 17 yaşımda Burak Kut'la başlayan sonra sayısız isimle devam eden bir gitarist-back vokal deneyimim oldu. 2012 yılında beste yapmaya başladım ve o günden bugüne kadar beni en çok heyecanlandıran şey ‘yeni bir şarkı’. Müzikle olan bağım hayatla olan iletişimimdir kısaca.