Ceren Gündoğdu: Aşka Teslim Olabilen Kadın Cesur ve Güçlü Bir Kadındır

“Göz kapaklarının altında henüz keşfedilmemiş bir kainat var. Şarkı söylerken, dua ederken, dilek tutarken, öpüşürken gözlerin hep kapalı; çünkü o ‘gerçek’ anlarda dışarıyı unutuyor, kendinle buluşuyorsun” diyor Ceren ve bu sözlerin büyüsü her bir şarkısında hissediliyor.

Albümü dinlerken 7 şarkı su gibi akıp gitti sonra tekrar ve tekrar dinledim. Şarkıları dinlerken şöyle bir his yaşadım: Hani sevgilimizden ayrılmışızdır ve onu çok özlüyoruzdur kavuşma ihtimali belki vardır ama o kadar da umudumuz yok gibidir. Ve rüyamızda onunla mutlu olduğumuz bir an’ı görürüz hiç ayrılmamışız gibi. O rüya sekansında ne kadar mutluysak uyanınca da o kadar canımız yanar.

Ceren’in kaleminden notalarından kalbimize süzülen bu aşk şarkıları size ne hissettirecek acaba?

‘Derinlere inip kendi hislerini keşfetmekten ve ifade etmekten korkmayan cesur kadınlara alan açmaya çalıştığını’ söylüyor Ceren. Ben de şarkıları dinlerken cesur bir kadın gibi hissettiklerimi ifade ettim.

Kendisi tüm samimiyetiyle sorularımızı yanıtladı

Mahmure: Sevgili Ceren seninle bu röportajı yüz yüze yapmayı çok isterdim ama malum sosyal mesafe/izolasyon gibi gerçeklerimiz var şu sıralar. Sen neler yapıyorsun bu süreçte, bu günlerin hissiyatı ilerde müziğine yansır mı? Yansırsa nasıl yansır?

Ceren Gündoğdu: Merhaba, bu yeni düzene alışmak pek kolay değil ama bir şekilde iletişimde kalabilmek iyi geliyor insana. O yüzden teşekkür ederim yarattığın sohbet etme fırsatı için. Ben bu süreci yuvasında geçirebilme şansına sahip olanlardanım. Düzenli olarak ailemi ve dostlarımı görüntülü arıyorum, aramızdaki bağı muhafaza etmeye çalışmak iyileştirici bir etkiye sahip benim üzerimde. Onun dışında bol bol okuyorum, dinliyorum, izliyorum, yemek yapıyorum, saatlerce piyano başında şarkı söylüyorum. Bir de mümkün olabildiğince çok canlı yayın konserleri yapıyorum instagram hesabımdan. Yaşadığımız her şey duygusal kumbaramızda birikiyor, sonra da doğru bir an kollayıp dışarı sızıyor. Bu dönem de müzisyenlerin, yazarların, çizerlerin çokça ürettiği bir döneme evrilecek bence. Kendinle kaldığın, hasret çektiğin, elindekilere şükrettiğin bir dönem bu. Yeni şarkılar yazdıracağı kesin!

Mahmure: Seni tanıdığım ilk şarkın ‘Ben Hep Seni Sevdim’. Ceren seni biraz tanıyabilir miyiz? Şarkılarını kendin yapıyorsun değil mi? Müzik ne zamandır ne vesileyle hayatında ve sen şarkılarını biz dinleyicilerine duyurana kadar neler yaşadın?

Ceren Gündoğdu: Müzisyen bir anne babanın kızıyım. Dünyaya gözlerimi açtığım evin salonunda bir köşede piyano bir köşede bağlama duruyordu. Müzik hayatım nasıl başladıdan öte, ne şanslıyım ki hayat müzikle başladı benim için. 9 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar’ında piyano eğitimine başladım, ortaokul yıllarında favori oyunum kendi şarkılarımı yazmak olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji’ye girdiğim sene aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Müzikal Tiyatro Bölümü’nde de eğitim almaya başladım. Okullar bitince kendimi İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnesinde buldum, 2 sezon boyunca kültleşmiş bir Broadway müzikali olan ‘Sidikli Kasabası’nda başrollerden biri olarak görev yaptım. Ardından TRT ekranlarında uzun yıllar boyunca kendi müzik programlarımı (Şehrin Işıkları & Sokakta Hayat Var) hazırladım. Caz, pop, müzikal söylüyordum ama bu toprağın müziklerine olan ilgim ve merakım her daim apayrıydı. Babam Zafer Gündoğdu Türk Halk Müziği için çok önemli bir isim. Hem onun ve billur sesli annemin varlığı hem de türkülerdeki yalın ve güçlü anlatım, bugün hala kendime ait özgün bir müzik dili yaratma çabamda pusulamdır. Son 1.5 senedir yola sözü ve müziği bana ait olan şarkılarla devam ediyorum. Yıllar boyunca arasında gezindiğim farklı müzik türlerinin yansımalarını hissetmek mümkün kendi şarkılarımda.

Mahmure: ‘Kapalı Gözlerle’ 7 şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümün. Bu albümdeki şarkıları yaparken nasıl bir duygu durumu içindeydin? Albümle ilgili şöyle bir yorumun var: ‘Göz kapaklarının altında henüz keşfedilmemiş bir kainat var.Şarkı söylerken, dua ederken, dilek tutarken, öpüşürken gözlerin hep kapalı; çünkü o “gerçek” anlarda dışarıyı unutuyor, kendinle buluşuyorsun’ . Bu hisler şarkılar bittikten sonra mı çıktı yoksa seni yola çıkartan bu hisler miydi?

Ceren Gündoğdu: Albümde 2008’de, 2013’te yazdığım şarkılar da var çok taze yazdığım şarkılar da. Her bir şarkının hikayesi farklı. Her birini başka dönemlerimde yazdım ama hepsinin ortak bir noktası var; şarkılarımda ‘gerçek’ bir hissi aktarmaya çalışıyorum ben. Şarkı yazma motivasyonumu hayatla, kendimle ve dinleyenlerle bir bağ kurabilme arzum tetikliyor ve de bana kalırsa ancak sahici bir hissin aktarımıyla mümkün bu bağı kurabilmek. Hayatın içinde de gerçek anlar yakalamaya çalışan bir kadınım. O yüzden bahsettiğiniz hisler beni taa en başta yola çıkaran hisler aslında, albümün sonucu değil de sebebi gibi…

Mahmure: Albümde yoğun bir duygusallık söz konusu notalardan piyanodan bizim kalbimize sızan. Kalp kırıklığı, ayrılık, özlemle bekleme gibi canımızı acıtan duygular var şarkılarda.Sence aslolan aşkın kendisi mi, ‘O kişinin’ yaşattıkları mı?

Ceren Gündoğdu: Aslolan aşık olabilmek bence. İnsan ömrü boyunca sevgiyi arıyor, sevilme, onaylanma, beğenilme arzusuyla yaşama adapte olmaya çalışıyor. Bunun için de kendi renklerini saklaması gerektiğini sanıyor belki zaman zaman. Halbuki gerçekten aşık olduğunda karşındakini koşulsuz kabul, karşındakine koşulsuz teslimiyet söz konusu. Bunu farkettikçe, bir başkasına duyduğun aşktan feyz alıp kendini de koşulsuz sevmeyi öğrenebilirsin belki. Bu ihtimal umutlu bir ihtimal, şifalı bir ihtimal. Yani bence aşk esasen insanı kendine yaklaştıran bir duygu. Eş zamanlı olarak hem kendine, hem evrene.

Mahmure: Şarkıların şöyle bi duygusu var bende. Hani sevgilimizden ayrılmışızdır ve onu çok özlüyoruzdur kavuşma ihtimali de belki vardır ama o kadar da umudumuz yok gibidir. Ve rüyamızda onunla mutlu olduğumuz bir an’ı görürüz hiç ayrılmamışız gibi. O rüya sekansında ne kadar mutluysak uyanınca da o kadar canımız yanar. Sen kendi şarkılarının duygusunu nasıl tanımlarsın.

Ceren Gündoğdu: Ne güzel anlattınız… Romantik, içten, yalın, tutkulu ve melankolik bir müziğin izini sürüyorum şarkılarımla diyebilirim…

Mahmure: ‘Derinlere inip kendi hislerini keşfetmekten ve ifade etmekten korkmayan cesur kadınlara alan açmaya çalıştığını’ söylüyorsun bir çok kadın da bu durumun kendilerini savunmasız ve yaralanmaya açık hale getirdiğini düşünüyor sen böyle düşünen kadınlara ne demek nasıl cesaret vermek istersin.

Ceren Gündoğdu: Çok güzel bir soru bu çok teşekkür ederim. Aşık kadın zayıf kadındır, çaresiz kadındır gibi bir algı var ve ben belki de bu algıyı yıkmak için mücadele ediyorum şarkılarım vasıtasıyla. Kendi duygularına dokunabilen, hissettikleriyle yüzleşebilen, aşka teslim olabilen kadın aksine cesur ve güçlü bir kadındır. Neredeyse hayatın her alanında maskeler ardındayız zaten, bize dikte edilen doğruların etrafında yol alıyoruz. Kendi duygularımızı yaşarken korkmayalım kendimiz olabilelim bari. Kalp kırıldığı yerden çiçekleniyor buna eminim. Misafirler gelince kullanıma açılan bir oturma odası gibi olmamalı kalp, her an onun yörüngesinde kalabilmeli insan. Kırıkları, yaraları daha iyi bir versiyonumuza eriştiren güncelleme fırsatları olarak görüyorum ben. İçinden geçerken can yakıyor kabul ama.

Mahmure: Albümde benim en sevdiğim şarkı ‘Beklerim’. Geri dönüşlere baktığında dinleyicilerin en çok hangi şarkıyı seviyor? Senin aralarından en sevdiğin var mı?

Ceren Gündoğdu: Ben kendi adıma favorimi seçemiyorum ve ne mutlu ki bu albümdeki her bir şarkı birilerinin favorisi oldu. 2. klip şarkısına dinleyicimle beraber karar verelim istiyorum ve yorumları takip ettiğim kadarıyla Beklerim, Rüya ve Telefon çok seviliyor.