Bu Şarkıları Duydunuz mu?

Dedublüman’dan ‘Bir İhtimal Halim’

‘Gamzedeyim Deva Bulmam’la listelerin tozunu attıran Dedublüman yeni şarkısı ‘Bir İhtimal Halim’i dinleyicisiyle buluşturdu. Daha önce bu köşenin röportaj konuğu da olan Dedublüman bu şarkıda da enstrümanlarını konuşturuyor. ‘Bir İhtimal Halim’deki acı duygusunu derinden hissedeceksiniz. Şarkının sözü grubun vokalisti ve gitaristi olan Mustafa Yavuz’a, müziği ise Mustafa Yavuz ile udî ve kemanist Besim Talı’ya ait. Dedublüman ile özdeşleşen enstrüman diyebileceğimiz klarnet ise Çağrı Çelik tarafından çalındı. Akustik gitar performansı Hazar Altın’a aitken bas gitarda Kıvanç Kumlu, davulda Kurthan Sarpkaya yer alıyor. Şarkının mix & mastering’ini ise Mustafa Yavuz ve Teoman Alpsakarya üstlendi. Yönetmenliğini Emre Er’in üstlendiği video klip şarkı ile eş zamanlı olarak izleyici ile buluştu.

Duhan Demirci & Kaan Arslan’dan ‘Duy Sesimi’

Duhan Demirci ve Kaan Arslan’ın yenisi ‘Duy Sesimi’ birçoğumuzun ruh haliyle birebir örtüşebilir. Şarkının içeriğindeki karanlık ve depresif hava dans ritmleriyle yumuşuyor ve şarkıyı dinlerken kendimizi dans ederken buluyoruz. Dans ederken de ‘delirmenin kıyısından’ dönüyoruz. 2018’de yayınladığı ‘Derin Yerler’ adlı çıkış şarkısının ardından üretimlerine ara vermeksizin devam eden Duhan Demirci, Kaan Arslan ile birlikte ‘Duy Sesimi’ adlı yeni şarkılarında bir araya geliyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi Demirci ve Arslan’a ait olan şarkının mix & mastering’inde ikiliye Mustafa Sarıoğlu eşlik etti.

Duhan Demirci ‘Duy Sesimi’yle ilgili şunları söyledi: “Duy Sesimi bütün çıkış yolları kapanmış birinin son haykırışlarını anlatan, bedroom-pop kıvamında bir elektronik dans parçası. Delirmenin eşiğinde yaşadığımız son yılların müziğimizde yarattığını değişimlerin ilk adımı. Söz, beste ve düzenleme bana ve Kaan Arslan’a ait. Beraber yıllardır yapmayı planladığımız projelerin de ilki. Umarım minik omuz danslarıyla bize eşlik edersiniz.”

Can Baydar’ın ‘Dünya’sı Yayında

Can Baydar yeni şarkısı ‘Dünya’yı yayınladı. Şarkıda Can Baydar’a geri vokallerde Fatma Turgut eşlik ediyor. Solo kariyeri boyunca ‘Yangın Yeri’, ‘Ömür Dedikleri’ ve ‘Ateş’ gibi pek çok şarkıyla beğeni toplayan Can Baydar, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı ‘Dünya’yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının düzenleme ve elektrik gitarında Baydar’a Cem Şahin eşlik ederken mix & mastering’i ise Evrim Arkman üstleniyor.

Ali Beykant ‘Turuncu’yu Yayınladı

Alternatif müziğin yeni nesil isimlerinden Ali Beykant, yeni teklisi ‘Turuncu’ ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Son dönemde ‘Sen Kere Darbe’ ve ‘Tatlı Kız’ isimli şarkılarını yayınlayan Ali Beykant, ‘Turuncu’ ile dikkat çekiyor. Sözü ve müziği Ali Beykant’a ait olan şarkının düzenlemesi Alaz Dedeoğlu ve Ozan Yücelsoy imzası taşıyor. Mix & mastering’i Kadim Tekin’in üstlendiği teklinin gitarlarında yine Dedeoğlu yer aldı. Beykant’ın turuncu rengini seven birinden bahsettiği şarkı, sanatçının yaşadığı bir olaya dayanıyor. Beykant şarkısıyla ilgili şöyle diyor: “Benim için zor bir süreçti. Bütün şarkılarım benim için değerli ama bu şarkının başka bir yeri var bende. Duyguyu yüksek hissettiğim bir proje oldu.”

Potencia ‘Darıl Bana’

Kendine özgü tarzı ile dikkat çeken Potencia, kendi gibi batıgang üyesi Sdrk ile ‘Darıl Bana’ şarkısına düet yaptı. Şarkı tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Genç müzisyen Potencia’nın uzun süredir hazırladığı albüm öncesi yayınlandığı son şarkısı. 10 yaşından beri yazdığını, hip hop yaptığını belirten Potencia, sektörde iddialı olduğunu söylüyor. Potencia’nın, daha önce yayınladığı ‘Naber’ şarkısı viral listelerde uzun süre yer almıştı.