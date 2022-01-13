Bu Şarkılara Geç Kalmayın

İkilem’den ‘Bu Saatten Sonra’

‘Bir Sebebi Var’, ‘Kaybolurum Gülüşünde’ ile çok dinlenenler arasında yer alan listelerin en tepesinde görmeye alıştığımız İkilem yepyenisi ‘Bu Saatten Sonra’ ile karşımızda. Merakla beklenen şarkıyı dinleyiciyle buluşturan Uğur Ateş ve Serhat Karan ikilisi şarkıya bir de klip çekti. Sözü ve müziği Harun Furkan Çelik imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Uğur Ateş ve Serhat Karan’a ait. Şarkının mix & mastering’i Kadir Süzgün, kapak fotoğrafı Emre Varışlı, tasarımı ise Eray Kiray imzası taşıyor. Başarılı grubun video klip yönetmenliğini ise İlker Savaşkurt, üstlendi. Geçmişte yaşadığımız kalp kırıklıklarının zaman içinde bizi ne kadar değiştirdiğini ve tecrübelerimizin bizleri daha olgun insanlara dönüştürdüğünü anlatan yeni şarkının akustik ve elektrik gitarında Murat Çorak, basgitarında Onur Kamer yer aldı.

Sena Şener’den Yeni Tekli ‘Çok Geç Kaldın’

Sena Şener’in yeni teklisi ‘Çok Geç Kaldın’ Pasaj Müzik etiketiyle 7 Ocak’ta yayınlandı. Şarkının söz ve müziği Sena Şener’e ait. Prodüktörlüğünü Efe Demiral ile ortaklaşa yapan Sena Şener düzenlemesinde de Deniz Yıldız, Canberk Ünsal’la işbirliği yaptı. ‘Çok Geç Kaldın’ bir yakarış: “Zamanından sonra farkına varılanlar ardında derin izler bırakır. ‘Çok Geç Kaldın’ iyileştirilmeyi bekleyen yaranın içindekilerle kapandıktan sonra merhemine yakarışı. Bir çiçek solduktan sonra gelen özveri ve bir orman yandıktan sonra yağan yağmur: Artık ne fark eder?” Sena Şener’in ‘Çok Geç Kaldın’ klibi için Morrie ekibinin yazdığı hikayede Sena Şener bir kitap bulur, kitabın iç sayfalarında bulunan mekan ve karakter çizimlerini fark eder.

Bu kitap Sena’nın mantığı olarak simgeleşen rehber karakteri tarafından hazırlanmıştır. Kitabın içindeki karakterler Sena’nın duygularını, içinde bulunduğu mekan ise Sena’nın iç dünyasını temsil eder. Kabile Sirk ve Sahne Sanatları'nda sahneleştirilen bu hikayede, duyguları simgeleyen karakterler Sena ile yüzleşmeye hazırdır. Sena; bir portal kapıdan geçerek kalbi, mantığı ve duyguları arasında yaşayacağı yüzleşmeye adım atacaktır. Tür olarak Fantastik/Gerilim’i temel alan bu projeye özel üretilen kitaptan Sena Şener’in fanları için yeniden boyutlandırılarak üretilecek olan sınırlı sayıda kitap online olarak satışa sunulacak.

Rana Türkyılmaz ‘Alamet’le Trend Videolar Listesine Girdi

‘Alamet’ Rana Türkyılmaz’ı daha çok dinleyeceğimize alamet eder. Rana Türkyılmaz, ilk şarkısı ‘Alamet'i dinleyiciyle paylaştı. Türkçe sözlü rock müzik kulvarına ‘Alamet’le iddialı bir giriş yapan 17 yaşındaki müzisyen daha önce coverladığı şarkılar ile sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Söz ve müziği Rana Türkyılmaz, Egemen Akkol ve Haktan Kabahel'e ait olan ‘Alamet’ şarkısının düzenlemesi Sezer Dinç tarafından yapıldı. Klip yönetmenliği koltuğunda oturan Berke Kapotoğlu aynı zamanda projenin fotoğraflarına da imzasını attı. Klip yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi görerek trend videolar listesinde girdi.

Bonobo'dan Fragments Öncesi Son Tekli 'From You'

Dans müziğinin önemli temsilcilerinden Bonobo, diğer adıyla Simon Green, merakla beklenen yeni albümü Fragments'tan önceki son teklisini dinleyiciyle paylaşıyor. Joji ile bu parçada güçlerini birleştiren Bonobo eşsiz bir lezzet yaratarak bir kez daha ziyafet sunuyor. ‘From You’, NinjaTune etiketi ve GRGDN Müzik temsilciliğiyle ile 3 Ocak 2022'de tüm dijital platformlarda yerini aldı.