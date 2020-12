Bu Aralar Ne Dinlesem Diyenler İçin Bir Liste

Ceren Gündoğdu’dan ‘Dünyada İkimiz’



Ceren Gündoğdu, dinlerken huzur bulduğum şarkı sözlerinin derinliğine kapıldığım isimlerden. Yeni single çalışması ‘Dünyada İkimiz’le dinleyiciyle yeniden buluşan Ceren Gündoğdu dinlemek her zaman bir zevk. Şarkının sözü ve müziği Ceren Gündoğdu’ya ait. ‘Dünyada İkimiz’, her türlü zorlukla başa çıkabilme ve her şeye rağmen gülümseyebilme gücünün aşktan, aşkla bağlı olunan tek bir kişiden alındığını hatırlatıyor dinleyenlere. Hızla tüketilen ilişkilerin aksine, kalıcı ve derin bir bağ kurabilmenin kıymetini vurgulayan şarkının video klibini ise tüm dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Emre Azaklar’dan ‘Ölmek Gibi’



Emre Azaklar son zamanlarda severek dinlediğim isimlerden. Yeni şarkısı ‘Ölmek Gibi’ sakinliğiyle dinleyiciyi hemen içine çekiyor. Daha önce yayınladığı ‘Seni Ben Nasıl Saklarım’, ‘Dedikodu’, ‘Deli Sohbet’, ‘Deniz Kokan Kent’, ‘Hiç Gerek Yok’ şarkılarını da listenize almayı unutmayın. Bu köşede yeni çalışmalarıyla ilgili daha çok görmek isteriz kendisini.

Esma Eser ‘Neden O Son Şarkı, Neden?’



Şu sıralarda dinlemekten mutlu olduğum isimlerden biri de Esma Eser. Akusticontest'te seslendirdiği şarkılarla dikkatleri çeken, folk, indie ve pop ağırlıklı müziği, akustik gitarı ve çok özel sesiyle şarkılarına hayat veren Esma Eser, yeni teklisi ‘Neden O Son Şarkı? Neden?’i müzikseverlerle buluşturdu. Unutamayanların belki unutmak istemeyenlerin “Ama yine de sen yokken bile varsın” diyenlerin şarkısı ‘Neden O Son Şarkı Neden?’. Esma Eser’i daha uzun yıllar yeni şarkılarıyla dinlemeyi çok isterim.

Mavi Gri’den Yeni Şarkı ‘Sonbaharda’



Mavi Gri ile bu köşe için daha önce röportaj yapmıştım. Grup yeni şarkısı ‘Sonbaharda’yı dinleyicilerinin beğenisine sundu. Şarkıda kırgınlık ve çaresizlik duygusunu hissediyoruz.



Mavi Gri, vokal ve ritim gitarda Akif Alkan, elektrik gitarda Yusuf Kurtucu, davulda Halef Binici’den oluşuyor. Grubun prodüktörlüğünü ise Engincan Onar yürütüyor.

GOSS'un Yeni Teklisi 'Seçilmiş Günlerim' Yayında



Bağımsız synth-pop/electronic rock ikilisi GOSS, mayıs ayında yayınladığı ilk teklisi ‘Anla'nın ardından, ikinci teklisi ‘Seçilmiş Günlerim'i 20 Kasım’da yayınladı. Bu melankolik parçada, insanın hayat karşısındaki geçiciliği ve evrendeki yalnızlığı dinamik bir şekilde işleniyor. Dikkat çeken uçucu vokaller, melodik synth'ler ve agresif elektronik gitar tonları şarkı boyunca hissedilen çaresizliği duygusal dokunuşlarla derinleştiriyor.





Pusula’dan ‘Son Şarkım’



Pusula yeni single çalışması ‘Son Şarkım’ ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Grup, 2017 yılında yayınladıkları ‘Gel’ EP’si ile müzikal serüvenine başladı. Pusula 2019 yılında yayınladığı ‘Rüya’nın ardından yeni single çalışması olan ‘Son Şarkım’da karanlık bir doku dikkat çekiyor.

Kuzey Işıkları’ndan ‘Aykuşağı’



Çağan Kaya ve Can Birgehan’dan oluşan Kuzey Işıkları yeni teklileri ‘Aykuşağı’nı yayınladı. 2018 yılında kurulan Kuzey Işıkları, ilk teklileri ‘Rüya’yı 2019 yılında çıkardı. Grubun ‘Kaybeden’ isimli bir şarkıları daha var. Kendilerini ilerde daha çok dinleyeceğiz.

Soft Analog’un ‘Geç Vakitler’i



Severek dinliyorum şu sıra ‘Geç Vakitler’i. Sözleri İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik tarafından yazılan ‘Geç Vakitler’ parçasının akustik versiyonunda; gitarda Ege Çakır, bas gitarda Eren Halıcı, perküsyonda Cem Ölmez’i dinliyoruz. Parçanın mix ve mastering’i ise Ömer Çelik imzası taşıyor. 2019’da ‘Boşluğun İçinde’ parçasını yayınlayan Soft Analog’un üç parçadan oluşacak Akustik EP’si de 18 Aralık’ta yayınlanacak.