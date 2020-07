Berkehan Çalık’ın ‘Yarınlar’ını Bugünlerde Çok Dinliyoruz

Bu şarkının sadece bir başlangıç olduğunu ondan çok farklı şeyler duyacağımızı ve beklemede kalmamızı söyleyen Berkehan Çalık dinleyicilerine yepyeni güzel şarkıların da sözünü veriyor. Berkehan Çalık röportajından genç bir müzisyenin katettiği yolları okuyacaksınız!

Sevgili Berkehan ilk teklin olan ‘Yarınlar’ı severek dinledim. Öncelikle sana başarılar dilerim. Hem ‘Yarınlar’ın çıkış hikayesini bilmek hem de seni biraz yakından tanımak isteriz?

Merhabalar Sevil Hanım, güzel dilekleriniz ve ilk teklim olan ‘Yarınlar'ı sevmeniz beni gerçekten mutlu etti, çok teşekkür ediyorum. Kendimden kısaca bahsedecek olursam 9 Haziran 1996 Adana doğumluyum, hayatımın büyük bir bölümünü ve lise eğitimimi tamamladığım yer ise Mersin. Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi’nde ilk üniversitemi bitirip İzmir'e yerleşme kararı aldım. Şu anda İzmir'de yaşıyorum ve Ege Üniversitesi’nde Mütercim Tercümanlık bölümündeyim. Yabancı dil öğrenmek benim için çok büyük bir zevk olduğu için ilk üniversitemde İngilizce şu an ise Almanca okuyorum.

Hayatımın büyük bölümünü kapsayan müzikten bahsedecek olursam, ben müziği hayatıma gerçekten erken yaşlarda soktum ve şu anda bulunduğum pozisyonda oluşumun etkisinde bu büyük rol oynuyor. Hala çok iyi hatırlıyorum 4 yaşındayken piyano çalmaya başlamıştım, 7 yaşındayken ise gitarı elime aldım ve müzik ne kadar sonsuz ise ben de o sonsuzlukta kaybolup her bilgiyi kendime katmak istedim, sanırım bundandır ki bu kadar süre bekleyip herhangi bir işimi yayınlamadım çünkü hep en iyisi olsun istedim ve müzik hatta sanat diyelim gerçekten sonu olmayan bir yol.

Bu köşe için Rap türünde röportaj yaptığım ilk isimsin, benim için de özel bir anlamı oldu şimdi. Müzik türleri zaman zaman öne çıkar geriye çekilir ve bu da hayatın doğal bir akışı gibidir. Sen şanslı bir dönemde çıktığını düşünüyor musun çünkü rap müziğin son bir iki yıldır yükselişte ve gündemde olduğu bir dönemden geçiyoruz ne dersin?

Teşekkür ediyorum, her zaman her şeyde ilk olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Öncelikle yaptığım müzik türü ne kadar Rap base'li bir sound olsa da biz tam olarak aslında tarzımızı Rap olarak adlandırmıyoruz. Ülkemizde yapılmamış bir şeylere başlamak için bu projeyi yapmaya karar verdik. Yarınlar her ne kadar Trap/Hip-Hop türünde bir şarkı olsa da, diğer şarkılarımız biraz daha farklı aslında, sanırım R&B olarak adlandırabiliriz.

Ama inanın müziğimin tek bir tür içine sıkıştırılmış olarak bilinmesini istemem, çünkü dinleyicilerime daha müzikal şeyler sunacağım zamanlar gelecek. Tabii ki rap müziğin gelişmesi ve revaçta olması bizim de yararımıza oldu çünkü biz de sonuç olarak aslında günümüze uygun bir müzik yapıyoruz ve rap müziğin yarattığı dalga, bize insanlara farklı tarzların da olduğunu göstermemiz konusunda yardımcı olacak.

Rap müzik son dönemlerde gündemde ve çok dinleniyor haliyle rapçilerin birbirlerine attığı dissleri de çok dinledik. Belki bu da bu işin bir parçası sen ne düşünüyorsun seni de böyle diss atma geleneğini yaşatırken dinler miyiz yoksa hiç işim olmaz mı dersin? Kısaca bu diss atma konusuna genç bir müzisyen olarak yaklaşımın nedir?

Sevil Hanım sanırım o işlere hiç bulaşmayacağım. Çünkü kimsenin yaptığı işe karışmak veya yaptıkları olaylar ile ilgili şarkılar yapmak pek benlik bir şey değil, kaos ortamını sevmiyorum açıkçası ancak örneğin birinin davranışlarından ya da kişisel olarak bana veya müziğime tutumundan hoşlanmazsam bunu yapıcı bir şekilde eleştiririm ama bunu tutup da şarkılarıma taşıyacağımı hiç düşünmüyorum.

Müzik yaparken senin ‘derdin’ nedir?

Tabii ki herkes gibi benim de hayat içerisinde yaşadığım sıkıntılar oluyor, zaten hayatımın hiçbir zaman tamamen sorunsuz ilerlemesini istemem gibi çünkü sorunlar beni bir sonraki başıma gelecek olaylara hazırlıyor hatta güçlendiriyor bile diyebilirim. Genel olarak problemlerden, aşktan ve yaşadıklarımdan, hayatın sunduğu şeylerden bahsediyorum şarkılarımda. Spesifik olarak şu derdim var diyemem ama derdi olmayan var mı diye sormak isterim insanlara.

İlk şarkının çıkma heyecanını biraz bizimle paylaşır mısın bizim görmediğimiz perde arkasında bir müzisyen ne gibi hisler yaşayarak ilk çalışmasını sunar?

‘Yarınlar'ı yazalı neredeyse 1 sene olacak ve şarkılarımı yayınlamaya karar verdikten sonra yazdığım ikinci parça olur kendisi. Sürekli kendi içimde bir şeyler üretip değerlendiriyordum ancak bir projeyi halka açık bir halde sunmak biraz heyecan verici, ama lise yıllarımdan beri çeşitli sahnelerde, farklı tarzlarda da olsa bir şekilde insanlara sesimi duyurdum. O yüzden zaten projeyi yayınlama kısmına gelmeden önce heyecanımı bastırıp her türlü olaya kendimi hazırlamıştım. Şarkıyı yazdıktan sonra kişisel hayatta da yakın arkadaşım olan Atakan Sarpün'e götürdüm. Ona ve müzikal yeteneğine güvendiğim için prodüksiyon kısmını üstlenmesini istedim.

Daha sonra şarkılarımızı şu anda da çalışmakta olduğumuz Universal Music Türkiye'ye ulaştırdık. Oradan onay almamız ve gerçekten önemli bir plak şirketinden yayınlayacak olması bizi sanırım en çok heyecanlandıran olay olmuştu. ‘Yarınlar'ın ilk kaydını kendi evimizde ve gerçekten kötü şartlarda almıştık. Daha sonradan şirketimizin bize sunduğu, gerçekten Türkiye'deki en kaliteli stüdyolardan birinde kayıtları sıfırdan tekrar aldık, bir şeyler başarmanın verdiği hissiyat paha biçilemez. Düşünsenize evinizde bu şarkıları yapıyorsunuz ve nerelere kadar geliyor olay, gerçekten mutluluk verici.

Klibin de karantina günlerinde evde oluşturuluyor sen bu süreci nasıl geçirdin ve klibini bu şartlarda yapmak zor muydu?

Karantina süreci gerçekten bizim için zor oldu, dünya tarafından şanssızlığa uğradık diyebiliriz. Yorucu bir süreçti, çok farklı alternatifler denedik ve klibin şu anki son halini sevgili Balkan Karışman ile birlikte oluşturduk. Yapımını üstlendi. Ev kadar kısıtlı bir alanda ne kadar yaratıcı olabilirsek olduk diyebiliriz ve gerçekten ortaya güzel bir klip çıktı diye düşünüyorum. Ne kadar official bir klip olmasa da insan üzerinde merak ve görsel zevk uyandırdığını düşünüyorum.

Yakın gelecekte yeni şarkılarını dinleyecek miyiz neler var sırada?

Bu soruyu sormanızı dört gözle bekliyordum desem yeridir Sevil Hanım. Her zaman diyoruz bu sadece başlangıçtı, duyacağınız diğer parçalar ve pandemi süresince ürettiğimiz şarkılar tamamen bir müzikal doygunluk yaratacak kulaklarda. Yayınladığımız bir sürü şarkımız mevcut. Ülkemizde olmayan bir şeyler yaratmak ve bu tarzın öncüsü olmak için çalışıyoruz. En güzeli de üretimin hiç durmaması, 2 farklı prodüktör ile çalışıyorum ve sürekli üretiyoruz. Çok farklı şeyler duyacaksınız, beklemede kalın.

Bu güzel röportaj ve sorularınız için size teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum, sevgiler.