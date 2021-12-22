Batuhan Kordel ‘Anıları Sakla’ ile Ayrılığı da Sevdirdi

Sevgili Batuhan, ilk soruya çalma tuşunu yıprattığım ‘Anıları Sakla’ şarkınla başlamak istiyorum. Böyle bağırmadan isyan etmeden seven, gidenin gidişini de olgunlukla kabullenen birinin şarkısı. Bu şarkının hikayesini, nasıl bir ruh haliyle ortaya çıktığını anlatır mısın?

Aşk şarkıları yazmayı çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama ayrılıkları güzel betimleyebildiğimi düşünüyorum. O yüzden şarkılarımın teması genelde bu oluyor. Şarkılarımı yazarken konu yerine cümle bulmaya çalışıyorum. Bu şarkının çıkış cümlesi “Bundan geceleri uyuyamam.” oldu. Sonrası zaten cümle cümle aktı. Bu şarkıda bana dair noktalar var ama genel olarak sözler tamamen benim hakkımda olmuyor. Mesela anı saklamayı çok seven biriyim. Bunu da bir şarkıma aktarmak istiyordum. Ama genel olarak şarkılarım tamamen yaşadığım olaylardan oluşmuyor. Kafamda kurduğum iki kişi, bazen çevremde gördüğüm olaylar. Yazdığım şarkılarda en çok önemsediğim kısım dinleyicinin bu şarkıları sahiplenmesi. Kendi yazmış gibi hissetmeleri. O yüzden basit ama duygu kaybı yaşamadan yazmaya çalışıyorum.

Şarkı sözlerindeki samimiyeti sevdiğimi fark ettim. Sosyal medyada bir canlı yayınını izlerken dinleyicilerinle olan iletişiminde de samimiyet öne çıkıyor. Samimiyet senin için ne ifade ediyor? Şarkılarını dinlerken samimiyetin senin varoluşunun doğal bir parçası olarak yansıyor dışarıya.

Samimiyet benim için çok önemli. Hiçbir zaman herkes beni sevsin düşüncesinde olmadım ama kimse benden nefret etmesin isterim. Çok sevdiğim ama görünce aşırı samimiyetsiz bulduğum şarkıcılar oldu. Hikayeler duydum. Çalıştığım, konser verdiğim yerlerde “Senden önce bu bu geldi nefret ettik.” tarzında cümleler duydum. Bu cümleler beni çok korkutuyor. O yüzden yaptıklarıma, söylediklerime dikkat ediyorum.



‘Aşkın En Güzel Hali’ şarkında sevme sevilme haline dair çıtayı çok yukarı koymuşsun. Günümüzde birçok ilişki modeli hemen bir sonrakine geçmek üzerine kuruluyken ‘Aşkın En Güzel Hali’ni yaşamak biraz zorlaştı mı?

‘Aşkın En Güzel Hali’ de tek bir cümleyle başlamıştı. Bir gün eve dönerken bir anda kimseyi sevemeyecekmişim gibi hissetmiştim. Çok anlık bir durumdu. Çok yalnız olduğum bir zamandı. Aşık olamamaktan korkuyordum zaten. Olmaktan da korkuyordum orası ayrı. Sonra kendi kendime “Belki de aşkın en güzelini yaşamışımdır ve fark etmemişimdir.” tarzında bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. Sonrası zaten malum. Oturdum ve bir daha aşık olamayacak birinin hikayesini yazdım. Ama o kişi ben değildim.

İlk şarkını yaptığın günden bugüne geçmiş olduğun yollarda neler yaşadığını özetle Batuhan Kordel olma serüvenini anlatır mısın?

Garip bir his. İnsanların beni dinlemesi, tanıması hala alışamadığım bir durum. Liseden beri hayalim müzisyen olmaktı. Zamanla uzaklaştım. Mühendislik okumaya başladım. Ama müzik de hep yanımdaydı. Sadece artık hobi olacak diye düşünüyordum. Yaptığım coverlar, sonrasında ‘Dönme’ şarkısının çıkışı. O kadar güzel tepkiler aldım ki müzisyen olma hayalim bir anda eski yerini aldı. Mühendis oldum, diplomamı aldım ve artık müzisyen olabilirim dedim. Sonrasında da pandemi devreye girdi. Ben de o sürede üretmeye başladım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Zor günler geçirdim. Pandeminin sakinleşmesiyle de konserlerim başladı. Hayallerimi yaşıyor olma durumuna alışamadım. İşimi soranlara müzisyenim diyebilmek hala garip hissettiriyor. Bu durumlara ne zaman alışırım bilmiyorum ama alışmasam da olur. Sonuçta mutluyum.

Yeni çalışmaların ne zaman geliyor dinleyicini nasıl şarkılar bekliyor?

Ben sürekli üreten biri değilim. Belirli zamanlarda yazabiliyorum. O yüzden elimde yayınlamadığım 5-10 şarkım var. Yeni şarkım zaten tamamlandı. Yakında çıkacak. Tarih vermeye korkuyorum ama yakında sosyal medyadan duyururum. 2022 yılında da konser yoğunluğunu güzelce ayarlayıp üretme kısmına daha fazla ağırlık vereceğim. Özetle önümüzdeki yıl size güzel şarkılar sunmaya çalışacağım.

Seni ortak çalışmalarda dinleyecek miyiz?

Bir iki proje var. Geçen gün Eskitilmiş Yaz grubuyla onların bir şarkısını söyleme fırsatım oldu. İlk defa başka bir projede yer almak garip bir duyguydu. Çok sevdiğim bir isimle ortak çalışma fikrimiz var. Onu da bu yılın başında oturup konuşacağız.