 Batu Akdeniz Şarkı Şarkı ‘Bir Kalbin Çöküşü’nü Anlatıyor

Sevgili Batu seninle iki sene önce bir röportaj yapmıştık. Benim için o günden bugüne değişmeyen tek şey senin ‘Eksik’ şarkına hala bayılıyor oluşum ve bütün listelerim en vazgeçilmez şarkıları arasında bulunuşudur. Sen bu iki yıllık süreçte neler yaşadın, müzikle ilgili yapmak istediklerini yapabildin mi? Ya da yeni hayaller ekledin mi üstüne? Bize anlatır mısın?

Çok iyi hatırlıyorum Sevil ve iki sene geçmiş olmasına inanamıyorum aslında. Covid hepimizin zaman kavramını karıştırdı sanırım(gülüyor). Öncelikle sana çok teşekkür ederim. Seninle röportaj yaptığımız sırada ‘Eksik’ çıkalı en fazla birkaç hafta olmuştu. Şu an en sevilen parçalarımdan biri oldu ve sen bu şarkının geleceğini önceden görenlerdendin(gülüyor). Soruna gelirsek, iki sene içinde istediklerimi yaptım, röportaj yaptığımız günlerde hayal ettiğim noktalarda bulmaya başladım kendimi. Güzel bir rock albümü yaptığımı düşünüyorum, insanların tepkileri ve ilgisi çok mutluluk verici. Artık ilk albümümü yayınladığıma göre benim için her şey yeni başlıyor gibi hissediyorum. Şimdi müzikal olarak üstüne daha da koymak için çalışıyorum.

‘Bir Kalbin Çöküşü’ 10 şarkılık bir albüm ve iki yıldır üstüne çalışıyorsun. Adını Stefan Zweig’ın kitabından alıyor (senin kitaplara olan düşkünlüğünü biliyorum ve bunu ayrı bir soruda soracağım). Senin bu albümü yaparken neler yaşadığını, nasıl duygulardan geçtiğini dinleyicinle paylaşmanı isterim. Dinleyiciler işin hep final aşamasını biliyor. Albüm tamamlanır, klip çekilir ve bütün platformlara yüklenir. Sonra herkes başlar bir şeyler söylemeye. İşte ben oraya varmadan önceki zamanda senin neler yaşadığını anlamak isterim.

Bu çok güzel bir soru. Bir Kalbin Çöküşü benim için 2017 ve 2019 arasındaki Batu’dan kalan son kalıntıları hatırlatıyor. O dönemki yaşanmışlıklarımın bir yansıması diyebilirim. Şarkıları o günlerimi düşünerek yaptım genelde. Katiller Cenazede, Sevgisizlik ve Bir Sebebi Var gibi birkaç şarkı ise 2020’nin başında yazıldılar. Geri kalanlar eski Batu. Şu an yeni karaladığım şarkılara baktığımda daha farklı anlatımlar ve farklı bir adam görüyorum. Bu beni hem heyecanlandırıyor hem de tedirgin ediyor. Bu hissi seviyorum. Şarkı yazarken çok güvende hissetmemeliyim.

Albüm çıkana kadar da tabi ki boş durmadın ve birçok çalışma yayınladın. Bu ortak çalışmalarda Canozan, Ufuk Kevser ve Pamela ve daha başka isimler de var. Pamela ile söylediğiniz ‘Başka Bir Gün’ özellikle benim favorilerimden. Ne zaman radyoda duysam eşlik etmekten çok keyif aldığım bir şarkı. Pamela ve ikinizin uyumu da şarkıya ayrı bir güç katıyor. Bu girişten sonra sorunun nereye varacağını anlamışsındır. Birlikte yeni çalışmalar olur mu? Ya da başka isimlerle ortak çalışmalar söz konusu mu yakın gelecekte dinleyeceğimiz?

Pamela dünya tatlısı bir insan. İkimiz de Ankaralıyız ve bu şehirden çok fazla ortak arkadaşımız vardı zaten. Onun 90’larda çaldığı müzisyenlerle ben 2010’larda müzik yaptım. Aynı sahnelere çıktık ve aynı havaları soluduk. Çok iyi anlaşıp arkadaş olmamız hiç zor olmadı yani. Benzer ruhları paylaştığımızı düşünüyorum.

Bu yıl birkaç düet planım var, aslında bunlardan benim için en önemlisi Dünya rock tarihine geçmiş, çok büyük bir isimle yapacağımız İngilizce bir ortak çalışma. Bunu düşünmek bile aklımı kaçırmama yetiyor. Dünya üzerinde yüz milyona yakın albüm satmış, 70’lerin efsane grupları Free ve Bad Company’nin davulcusu Simon Kirke ile 2 bestemi kaydettik. Rock tarihini başlatan gruplardan birinin üyesiyle çalışmak, bir hayali gerçek etmek inanılmaz bir his benim için. Rock’n’roll’u kalbimden silmem mümkün bile değil, bir gözüm de hep bu coğrafyanın dışında. Bunun dışında bu topraklardan çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım var ve şimdilik netleşmese de bunun üzerine sohbetlerimiz var.





Yine bir önceki soruyla bağlantılı olarak çok sevdiğin müzisyenler var acaba bir gün onlardan bir cover yapıp bir albüm single veya EP’de kullanma düşüncen var mı? Sahnede coverladığın şarkılar var tabi ama bunu bir çalışma içinde değerlendirme durumu da olur mu?

Covid olmasaydı muhtemelen yapmış bile olurdum, yerli – yabancı birkaç isim var. Bir tane Yavuz Çetin şarkısı gelecek ve bu da beni çok heyecanlandırıyor.

Türkçe rock kulvarındaki önemli isimlerden biri oldun ve ilerde bu yerin daha da sağlamlaşacağını ve kalıcı olacağını düşünüyorum. Sen kendini nasıl pozisyonluyorsun? Neler söylemek istersin?

Böyle düşünmene çok sevindim. Ben 10 yıldır bir şekilde profesyonel müziğin içerisindeyim. 2018 sonunda Heavy Sky’ın dağılmasıyla Türkçe rock maceram başladı ve 3 yılda çok güzel şeyler oldu. İnsanların kalplerinde yerimi sağlamlaştırmaya başladığımı düşünüyorum ben de. Hayatım boyunca rock’n’roll ile büyüdüm, daha önce de dedim ya; benden hep bu eksende müzikler çıkıyor. Bazen pop’a, bazen blues’a, bazen hard rock’a kayıyorum ama müziğimin merkezinde hep rock var.

Tırnaklarımla kazıyarak, başını benim çektiğim ve güzel insanlarla çevreli olduğum bir iş yapıyorum. Kendi işimin patronuyum(gülüyor). Bu işin en keyifli tarafı, size, müziğinize inanmayan ve kimi zaman en yakınınızda olan insanları bile şoke edebilecek hareketler yapabilmek. O hareketler, gitara yeni başlayan bir çocuğu motive edecekse ve yeni bir müzisyen yetişmesine neden olacaksa, babamı bile tanımam, tanımıyorum(gülüyor).

Albümde benim en sevdiklerim ‘Ona Gitme’ ve ‘Kimselerin Olamadım’ oldu. Şarkılarında tatlı ve ateşli bir tutku var ve bu şarkıyı daha çekici yapıyor. Sözlerindeki bu tutkuyu seviyorum bir dinleyici olarak. Batu Akdeniz dili söz konusu şarkı sözlerinde. Bu tutkunun ‘Bir Sebebi Var’ bence nedir o?

Hahaha, çok mutlu oldum. Bahsettiğin 2 şarkı albümün biraz daha vahşi ve seksi şarkıları. Böyle bir dil oluşturabildiysem ne mutlu bana. Ona Gitme ve Kimselerin Olamadım aslında kendimle dalga geçtiğim şarkılar. Müzik çok neşeli ama sözler çok perişan. Söyleyen adam kesinlikle kendisiyle ve yaşadıklarıyla dalga geçiyor o şarkılarda.

Senin ‘Bir Kalbin Çöküşü’nden favori şarkıların var mı (elbette hepsi senin bebeklerin ama hani biraz daha öne çıkan) hangileri? Bu arada dinleyiciler tarafında hangi şarkılar öne çıktı albümden?

Benim için Bir Sebebi Var ve Yazık Sana ön plana çıkıyor bu albümde. Özellikle Yazık Sana. Kendi şarkılarımı açıp dinlemeyi hiç sevmem ama Yazık Sana’yı açarım.

Kitaplarla aran çok iyi hatta bir ara hikayelerinde kitapları anlatıyordun. Hatta albümünün ismine de katkısı var okuduğun kitapların. Kitaplarla arandaki bağı nasıl tanımlarsın?

Her insan gibi ben de zaman zaman kendimden çok sıkılıyorum; şarkı sözü yazarken sadece kendi yaşantıma güvenirsem vay halime. Kitaplar beni farklı perspektiflerden bakmaya davet ediyorlar. Yaşamadığım yaşanmışlıklar katıyorlar kalemime.

Batu, sen şu sıra kimleri dinliyorsun bize hararetle tavsiye edeceğin kimler var?

Bu yıl çok az yeni grup dinleyebildim. Eskiye tutunduğum bir seneydi, çok depresifti gerçekten özellikle ilk yarısı. Royal Blood’ın son albümü bence bu yıl yapılmış en iyi rock albümlerinden biriydi. Black Rebel Motorcycle Club mükemmel bir grup, çok karanlık. Bu yıl onlara çok taktım.