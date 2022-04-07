Bahar Yeni Şarkılarla Daha da Güzel

Edis İlhan’dan ‘Kırgınım’

Edis İlhan ‘Kırgınım’ ile dinleyiciyi hüzünlü bir yolculuğa çıkarıyor. Gece Yolcuları’nın solisti Edis İlhan ilk solo çalışması ‘Kırgınım’ı yayınladı. Güçlü ve duygusal yorumu ile seslendirdiği tüm şarkıların ruhunu dinleyiciye hissettiren sanatçı yeni şarkısıyla da bu geleneği bozmuyor. Yapımcılığını Sony Music Türkiye’nin üstlendiği şarkının söz, müzik ve bestesinde Edis İlhan’ın imzası var. Edis İlhan, ‘Kırgınım’ hakkında şu cümleleri kuruyor: “İlk solo çalışmam ‘Kırgınım’ın sözleri ve müziği ile dinleyicileri hüzünlü bir yolculuğa çıkaracağını düşünüyorum.”

Amo988 ‘Habibi’yi Yayınladı

Trap, arabesk ve pop müziği harmanlayarak ürettiği başarılı şarkıları ile dijital platformlarında milyonlar tıklanan Amo988, geçtiğimiz günlerde ‘Habibi’ ismini verdiği yeni şarkısını dinleyiciler ile buluşturdu. ‘Yalancı’, ‘Bıktım’ ve ‘İnanırım’ gibi yeni jenerasyon şarkılarıyla beğeni toplayan Amo988, ‘Habibi’ şarkısını yaşadığı ülke olan Almanya'da kaleme aldı ve Polonyalı müzisyen arkadaşı Mati ile birlikte tamamladı. Tüm şarkılarını kendi yaşadığı gerçek hikayelerden ve duygulardan yaratan Amo988, ‘Habibi’ şarkısı ile ilgili şunları söylüyor: ''Benim ve milyonlarca insanın yaşadıklarını kelimelere döktüm. Çoğu insan sevgilisi tarafından ya terk ediliyor ya da sevgilisinden kendi isteği ile ayrılıyor ama biten bir ilişki tekrar başladıktan sonra hisler aynı kalıyor ve hiç kaybolmuyor. İlişki kaybolsa bile sevgi her zaman baki kalıyor.''

Mert Tunçmakas’ın ‘İnan’ı Dinleyiciyi Selamlıyor

Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Mert Tunçmakas, ‘İnan’ adlı yeni şarkısını 1 Nisan’da tüm dijital müzik platformlarında yayınladı. Şarkı sanatçının kendi ifadesiyle uykuya dalmadan masalın bitmesini istemeyenlerin çabasını anlatıyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan ‘İnan’ın mastering’i Başar Yakupoğlu imzalı. Tunçmakas, şarkısıyla ilgili açıklamasında şöyle diyor: “İnan, uykuya dalmadan masalın bitmesini istemeyenlerin naif çabasını anlatıyor. Şarkı gitar tınılarıyla süslenmiş elektronik pop türünde.” Mert Tunçmakas, 2020 yılında müzikseverlerle paylaştığı ‘Kaç Kere’ adlı çıkış şarkısının ardından günümüze kadar 6 şarkı daha yayınladı.

Kemal Bozkurt’tan ‘İşte Öyle Bir Şey’ Yorumu

Bas gitarist, söz yazarı ve vokalist Kemal Bozkurt, Erol Evgin’in sevilen şarkılarından biri olan ‘İşte Öyle Bir Şey’i yeniden yorumladı. Türkçe rock tarzında yorumladığı ‘İşte Böyle Bir Şey’ müzikseverlerin beğenisini kazandı. Sözlerini Çiğdem Talu’nun yazdığı bir Melih Kibar bestesi olan ‘İşte Böyle Bir Şey’ şarkısının her kuşağa hitap eden bir duygusu olduğunun altını çizen, düzenlemesini müzisyen Salih Korkut Peker ile birlikte yapan Kemal Bozkurt “Şarkının orijinalinde bende uyandırdığı hisleri özellikle korumak istedik. Şarkının melodik yapısında bazı yerleri kurcalamadım. Klibin bazı sahnelerindeki o retro kıyafet görüntüleri ile geçmişe yapılan göndermeler tam da benim şarkıda korumak istediğim o nostaljik temalarla bire bir örtüştü” dedi.

Deeperise X Elyas & Taha ‘Uzak Olmasın Aralarımız’

Deephouse müzik tarzını Türkiye ve yurtdışında başarıyla temsil eden Prodüktör ve Dj Deeperise, Elyas & Taha ile ‘Uzak Olmasın Aralarımız’ isimli şarkıda bir araya geldi. Sözü Elyas & Taha imzalı yeni şarkının bestesinde Deeperise ile Elyas & Taha yer aldı. Şarkının mix & mastering’i ve düzenlemesi ise başarılı prodüktör ve Dj Deeperise’a ait. ‘Gece Mavisi’ adlı şarkısıyla büyük ses getiren Elyas & Taha, müzik yolculuğunda iddialı adımlarla ilerleyen müzisyenlerden. Avrupa Müzik markasıyla yayınlanan pop müzik tarzındaki ‘Uzak Olmasın Aralarımız’ tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.