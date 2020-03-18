Aşık mısın Evet Abi Aynen, Manyak Mısın Yok Abi Kısmen

Multitap kişisel dünyamızı ve duygu durumlarımızı öyle güzel anlatıyor ki. Sanki birisi kamerayı bizim omzumuza koymuş ve her şeyi bizim bakış açımızdan görüyor. Bu hissiyat da dinleyicinin grupla olan samimiyetini güçlendiriyor. Bir Multitap konserinde bulunmak sanki evimizin salonunda en yakın arkadaşlarımızla eğlenmek dertleşmek gibidir.

Grubun diskografisine baktığımda kendime en sevdiklerim listesi yaptım. Tartışmasız benim bir numaram ‘Ben Anlarım’. Çünkü ‘Sen konuşmasan da ben anlarım’ dizesiyle bu şarkı benim için çok kıymetlidir. Listeye devam edeyim ‘Mutluyum’, ‘Bu Şarkıyı Dinliyorsan’, ‘Battaniyem’, ‘Kıyılarımdan İzle Beni’… bu liste elbette uzar ama ben en çok dinlediklerimi yazdım.

Bir de erkekler için özel olarak yapılmış bir şarkı var ‘Kızın Annesi’. Sevdiceklerinin annelerinden çok çekiyor bu garipler anlaşılan. ‘Kızın annesi bi garip kızın annesi bi tuhaf kızın annesi bana takmış durumda’ diye isyan ediyorlar. Kız annelerinden çok çeken erkeklerin hislerine tercüman oluyorlar adeta.

Aslında grubun her bir üyesi elektronik müzik dünyasından adını çok iyi bildiğimiz müzisyenler. O yüzden elektronik alt yapıları çok iyi kullanıyorlar ve biz de onların birçok şarkısıyla deli gibi dans ediyoruz.

Multitap, 8 yıllık bir aradan sonra 2019’un son aylarında No:3A ve No:3B adında iki EP çıkardı. No: 3A'da yer alan ‘Kara Balık’ı radyolarda sık sık dinleme şansı buluyoruz. ‘Kara Balık’ umut, cesaret veren bir şarkı ve aklına koyduğunu yapan yolundan şaşmayanların marşı olabilir.

A yüzünde en sevdiklerim ‘Kara Balık’ ve ‘Aşık mısın Manyak mısın’, B yüzünde ise ‘Parmakların’ ve ‘Kıyılarımdan İzle Beni’ favorilerim. ‘Kıyılarımdan İzle Beni’ için ayrı bir yazı yazabilirim sevgimde o kadar iddialıyım.

Bu EP’lerde iki farklı ruh hali var. No:3A dışa dönük sosyal olan tarafımızla ilgili iken No:3B içe dönük, karanlık taraflarımızla ilgili. Ayın karanlık ve aydınlık yüzü gibi.

Multitap’ın ilk albümü 2010’da çıkan ‘Takım Oyunu’. ‘Battaniyem’ ve ‘Çıbık’ şarkıları bu albümden dillere düşmüş şarkılar. Konserlerde defalarca çalınsın istiyor seyirci.

‘Özel Birisin’, ‘Bu Kadarız’, ‘Yalnız Değilsin’, insana umut veren yalnız hissettirmeyen şarkılar. Bir Multitap şarkısı dinlerken kendinizi onların hayatının bir parçası gibi hissediyorsunuz. Bu özel alana girerken de herkes birbirinin sınırlarına saygı gösteriyor. Bütün bu tespitlerimi ‘Battaniyem’ şarkısına bağlayacağım. Telefonunu açtıkları insanları o ‘Battaniye’nin altına alıyorlar ve ömür boyu süren bir dostluk başlıyor.

Grubun ilk albümü elektronik altyapılı iken 2011’de çıkan ‘Özel Birisin’de daha yavaş bir tempo var. Aslında daha hızlı ya da yavaş tempo olması da çok önemli değil şarkının sözleri, hikayesi, duygusu bizi çekiyor.

Multitap’ın her bir şarkısı için ayrı yazı yazabilirim. Çünkü ortadaki emek bunu hak ediyor. Yine de yazıyı bağlarken şunu fark ediyorum demek bir şarkı hem çok derin hem de çok eğlenceli olabiliyor işte bu anlayışı seviyorum. Size de ‘Mutluyum’ şarkısını dinlemenizi sıkı sıkı tembihlemek istiyorum. Zira enerjimizin biraz yükselmesine ihtiyacımız var.