‘Ara Beni Lütfen’e Hera Yorumu

Sevgili Hera, Kenan Doğulu’nun en sevilen ve çok dinlenen şarkılarından biri olan Ara Beni Lütfen yorumunu müzikseverlerle paylaştın. Şarkı seçiminde ne etkili oldu?

Küçük yaşlardan beri dinlediğim, 16 yıl önce bile düzenlemesine, sözlerine aşık olduğum bir şarkıydı. O zamanlar bu şarkıyı benim söyleyeceğim aklıma bile gelmezdi. Demek ki çok istemişim.

Ara Beni Lütfen’in çıkışının üzerinden 15 yılı aşkın bir zaman geçti. Senin 2022 yorumunda dinleyiciyi neler bekliyor?

Daha soft, abartıdan uzak, orijinalinden farklı yerine göre kendi nağmelerimi kattığım, kendini şarkının içerisinde bulabilecekleri bir yorum bekliyor.

Coverın da klibin de çok beğenildi. Kenan Doğulu külliyatından yeni coverlar da gelir mi? Ya da başka bir isimden?

Sahnelerimde her zaman olmazsa olmazdır Kenan Doğulu şarkıları. Fakat tadında bırakmak lazım diye düşünüyorum. Ama başka isimlerde yapmak istediğim coverlar var yeni nesile kulaktan kulağa ulaştırmak istiyorum. İzi olan şarkılar unutturulmamalı.

Sahne hayatın biraz daha mı ön planda senin için? Seni bundan sonrasında solo kariyerinle ilgili daha çok çalışma paylaşırken görecek miyiz? Hatta hali hazırda Ara Beni Lütfen’den sonra yayınlayacağın yeni bir çalışma var mıdır?

Sahnede olmayı çok seviyorum insanlarla iletişim kurup hep bir ağızdan şarkı söylemek müthiş bir haz. Her zaman ön planda olacak. Fakat artık sıklıkla yeni şarkılar çıkaracağım. Bir tanesi yolda nisan ayının ortası gibi çıkarmayı planlıyorum. Şimdiden içim kıpır kıpır. Bunun dışında kendi bestelerimi başka isimlerden de duyacağız. Bunun da ayrı bir heyecanı var.

Şarkının düzenlemelerinde sana sevgilin Ozan Doğulu eşlik ediyor. Sevgili ile birlikte iş yapma deneyimi hakkında neler söylemek istersin?

Çok keyifli. O çalışırken ben öğreniyorum. Dinleyenler göremese de işin mutfak kısmı daha da eğlenceli. Ozan sayesinde düzenleme yapmaya ilgim de katbekat arttı. Sevgiliyle iş yapabilmenin sadece pozitif anlarını yaşıyoruz.

Ozan Doğulu ile daha önce yaptığın başka çalışmalar da var. Ozan Doğulu’nun senin müziğine katkıları nelerdir?



Tanıştığımızdan beri yanında yüzde yüz geliştiğimi düşünüyorum müzikal anlamda. Yaptığım besteleri anında daha modern hale getiriyor ve bu yolda ilerliyorum. Daha güzel akor basıyorum, daha iyi kick seçiyorum ve basların gücünü daha çok hissediyorum. Bundan keyifli daha ne olabilir ki.

Hera, müzik hayatının ne kadarında var? Müzikle yatıp müzikle mi kalkıyorsun hayatında nelere yer açıyorsun müzik dışında?

Hayatımın her kısmında müzik var. Sabah caz müzik dinleyerek uyanırız. Gün içerisinde bu tarzlar modumuza göre değişir. Her an bir şeylerden ilham alıp beste yapma hali de var. Onun dışında resim yapıyorum. Yağlı boya, akrilik, kara kalem. Çok iyi hissettirtiyor. Spor yapıyorum ve değişik yemek tarifleri yapmaktan çok keyif alıyorum. Günümün bir kısmını da sokak hayvanları ile birlikte geçiriyorum.







Spor spikerliği geçmişin de var öyle bir iş yaparken nasıl bir makas değişikliğiyle müzik hayatında öne çıktı? Bunun dışında sporla aran nasıl şu an? Hem spor yapmak hem de karşılaşma takip etmek açısından? Mesela tribünlerdeki taraftar da olabilirsin, basket oynayan biri de? Anlatır mısın bize?



Çocukluğumdan zeminim müzikti aslında. Piyona dersleri, şan dersleri, bale. Spor da babam sayesinde hayatımın hep içerisindeydi. İkisi de çok tanıdıktı benim için. Spikerlik yaparken de beste yapıyordum. Fakat içimdeki tutku hep şarkı söylemekti ve tutkum hiç bitmedi. Bir yerden sonra da hayalimi gerçekleştirmek istedim ve gerçekleştirdim. Açıkçası şu an maçları takip etmiyorum, tribünlere gitmiyorum ama her daim bir fikrim vardır. İyi voleybol oynarım, NBA maçlarını izlemekten çok keyif alırım. Fitness yapıyorum düzenli antrenmanlarla. Onun dışında meditasyon yaparak ruhumu ve bedenimi iyileştiriyorum. Çok teşekkür ederim.