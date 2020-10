AN Vokal’le ‘Uzun İnce Bir Yol’a Çıkıyoruz

Sevgili Haluk Polat, AN Vokal’in yolculuğuna dair sorularımızı yanıtladı.

'AN Vokal'in kuruluş hikayesi ve amacı nedir?

AN Vokal esasında uzun birçok sesli vokal serüveninin bir durağı bizim için. 1996 yılında kurulan Ychorus Vokal Topluluğu’yla başlayan yolculuk, şimdi AN Vokal ile devam ediyor. Ychorus halk şarkılarını çok sesli düzenleme fikriyle yola çıkmıştı, 2015 yılında yeni bir ekiple tekrar başladığı çalışmalarına geçtiğimiz yıl ara verdi.

AN Vokal'in müzik direktörü olarak, halk şarkılarını çok sesli düzenleme ve yorumlama yolculuğuna AN Vokal ile kaldığım yerden devam ediyorum. AN Vokal’in amacı bu toprakların çok renkli ve dilli kültürünü, çok sesli müzik penceresinden yorumlamak, bu toprakların öykülerini anlamak, anlatmak ve gelecek kuşaklara farklı bir bakış açısıyla taşımak.

Aşık Veysel'in ölümsüz eseri ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ AN Vokal tarafından yorumlandı. Bu eseri seçmenizde ne etkili oldu ve başka isimlerin eserleri de projeye dahil edilecek mi?

Kökenleri 1996 yılına dayanan bu grubun provalarında çalıştığı ilk Haluk Polat düzenlemesi ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’. Bu nedenle bu eser grup için hem tarihsel açıdan hem de manevi açıdan çok önemli bir yer tutuyor. Yıllar sonra eserin kayıtlanması ve üç farklı düzenlemeyle dinleyiciye sunulması da bu tarihsel öneminden kaynaklı.

Ayrıca grubun bundan sonraki süreçte bir öykü çerçevesinde her ay bir eser yayınlayacak olması ve bu uzun yola bu ölümsüz eserle başlaması da ayrıca önem taşıyor. Bu projede yer alan diğer bütün eserler anonim eserler ancak AN Vokal zaman içerisinde farklı sanatçıların eserlerini kendi bakış açısıyla yorumlamaya ve düzenlemeye devam etmek istiyor.

AN Vokal'in bize bir sene boyunca anlatacağı öyküyü biraz daha açar mısınız?

Bu öykü bu topraklarda 1900’lü yılların başında doğmuş yaşamış Anadolulu bir kadının, Ayşe’nin öyküsü. Ayşe Orta Anadolu’da bir kasabaya yakın küçük bir köyde dünyaya geliyor, 4 kardeşin en büyüğü, çok parlak bir kız çocuğu. Annesini kaybettikten sonra kardeşlerine bir süre o annelik ediyor. Babaları Hüseyin, bir çoban.

Baba tekrar evlendikten sonra evlendiği kadının oğulları Ayşe’yi taciz etmeye başlıyorlar. Durumu babasına anlatan Ayşe’yi, kuma olarak vermeye karar veriyor babası. Öykü bundan sonrasında Ayşe’nin başına gelenlerle 1900’lerin başında Anadolu’da ve yakın coğrafyamızda gelişen tarihi olayların birleştiği bir öyküye dönüşüyor.

AN Vokal her ay bir başka vokalistin sesiyle öyküye hayat vermeye çalışacak ve öykünün temasına uygun bir eserle bu öyküyü pekiştirmeye devam edecek. Bu esasında dinleyicilerin dinledikleri bu eserleri kendi hayal güçlerini kullanarak görselleştirmesini sağlamaya çalıştığımız bir proje. Tüm bu öykü ileride bir başka projeye döner mi, onu zaman gösterecek ama bizim sahne gösterilerimizde bu öyküyü izleyicilerimizle paylaşma planımız var.

Bir Türkiye turu yapılıp her yöreden eserlerden oluşan konserler mi verilecek?

En büyük hayalimiz ülkenin her şehrinde bir konser, dinleti yapabilmek. İnsanlara bu konserler aracılığıyla anı yaşatabilmek ve yaptığımız müziğin enerjisini birlikte hissedebilmek. Daha önce Bursa, Sinop, Kapadokya, Antalya, İzmir gibi kentlerde konser verme şansımız oldu. İzleyicilerin bildiği türküleri farklı bir bakış açısıyla duyduklarında verdikleri olumlu tepkiler hem bizim için bu işi neden yaptığımıza dair çok kuvvetli bir mesaj, hem de müzik dinleyicilerinin farklı bakış açılarını görmeleri için iyi bir fırsat ortamı.

AN Vokal’e şarkı söylemeyi seven herkes katılabilir mi? Nasıl işliyor süreç?

AN Vokal Topluluğu farklı projelerden ve altyapılardan gelen, uzun süredir birlikte çalışan insanlardan oluşan bir ekip. Bu nedenle kendine has dinamikleri ve çalışma koşulları var. Elbette zaman zaman hayatın getirdiği koşullar nedeniyle ekipten ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımız oluyor ve biz de öyle dönemlerde yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımıza yönelik zaman zaman dönemsel atölyelerimiz, kısa süreli çalışmalarımız, ya da yönlendirdiğimiz çalışmalar oluyor. Bizi sosyal medyadan takip ederseniz tüm bu duyurulara ulaşabilirsiniz.

AN Vokal dinleyicilerine bir sene boyunca bir öykü anlatacak. Bu öykü birbirinden farklı dünyalara götürecek hepimizi, tümü bu toprakların koynundan doğmuş ezgilerle bezenmiş, bize kaynak olmuş, ses olmuş dünyalara; kimi zaman Erzurum’un yüksek tepelerinde dolaşacak sesimiz, ninni olacak bebeklerimize, kimi zaman Karadeniz’de çay toplayacağız sırtımızda çocuklarımızla.

Öykümüz büyük ustanın sözüyle başlayacak tıpkı bizim yolumuz gibi: uzun... ve gideceğiz gece gündüz. Diyeceğimiz o ki bir yıl sürecek bu öykü. Her ay bir eser yayınlayacağız, hem de bu öykümüzden kısa kısa bölümler okuyacaksınız.

Ayşe varmış bu topraklarda yıllar önce yaşayan. 21 Cemaziyelahir 1317 Cuma günü doğmuş Ayşe. Anadolu’nun ortasında son çorak toprak mevsiminde bir küçük köyde. Dört kardeşin en büyüğüymüş. Annesi en küçükleri Ali’yi doğururken hayata gözlerini yummuş. İşte o Ayşe’nin öyküsünü anlatacağız size bu ekimden gelecek ekime. Bu coğrafyayı gezecek sesimiz.