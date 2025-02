Uzun ve mutlu bir yaşamın sırrı nedir? 100 yaşını aşmış insanlardan ömrü uzatan tavsiyeler

Haberin Devamı

BİR TUTKUNUZ OLSUN

Yaşlı insanlara hayatları hakkında sorular sorulduğunda, kariyerlerinden nadiren bahsediliyor. Bunun yerine, hala tutkuyla bağlı oldukları hobileri ve ilgi alanları konuşuluyor. Ölüm ve hastalık oranları emeklilikten kısa bir süre sonra zirve yapıyor ve uzmanlara göre bunun nedeni pek çok insanın statü kaybından mahrum kalması. Bir zamanlar onları tanımlayan iş ortadan kalkıyor ve kimliklerinin bu parçasını kaybetmek bedenlerini ve zihinlerini büyük bir baskı altına sokuyor. Uzmanlar, keyif aldığınız bir işiniz olsun ama onu kimliğiniz haline getirmeyin diyor.

SEVDİĞİNİZ EGZERSİZİ YAPIN

Zinde ve sağlıklı görünen yaşlıların çoğunun egzersiz yapıp yapmadıkları sorulduğunda “hayır” diyorlar. Ancak egzersiz demek sadece spor salonunda vakit geçirmek demek değildir. Düzenli yüzme, yürüyüş yapma ya da sadece her gün köpeğinizi gezdirmek de egzersiz olabilir. İşin püf noktası, sevdiğiniz bir hareket biçimi bulmak ve bunu olabildiğince sık yapmaya devam etmektir.

KIYASLAMAYI BIRAKIN

Her zaman daha çok kazanan, daha büyük bir evi olan ve benzeri birileri olacaktır. Ancak karşılaştırma oyunu sizi sadece mutsuz yapar. Süper yaşlılar bu tuzağa düşmezler. Hayata karşı rahat bir yaklaşımları vardır.

DAHA FAZLA DIŞARI ÇIKIN

Süper yaşlılar her zaman hareket halindedir ve mümkün olduğunca sık evden çıkarlar. Bir kafede çay içmek ya da bir kütüphanede kitap okumak, bunu evde yapmaktan çok daha iyidir. İnsanlarla tanışmak, iletişim kurmak, öğrenmek ve kapınızın önündeki dünyayla etkileşim kurmak kendinizi zinde ve çevik tutmanıza yardımcı olacaktır.

YENİ ŞEYLERE EVET DEYİN

Süper yaşlılar yeni deneyimlere açıktır. Uzmanlar, “Evet dediğinizde, fikrinizi her zaman değiştirebilirsiniz. Ama 'hayır' derseniz, o yolu sonsuza kadar kapatmış olursunuz” diyor.

FARKLI ARKADAŞLAR BULUN

Neredeyse her süper yaşlının hayatın her kesiminden ve her yaştan arkadaşı var. Sizinle aynı tutkuları paylaşan 20 yaşındaki biriyle, tek ortak noktanızın doğum tarihiniz olduğu sizin yaşınızdaki birinden genellikle daha iyi anlaşırsınız.

GİYİMİZİNİZE ÖZEN GÖSTERİN

Çoğu insan yaşlanmaya başladıkça gardırobuna verdiği değer de azalıyor. Ancak iyi giyinmek kendimizi kaç yaşında olursak olalım iyi hissetmemize neden oluyor. Kıyafetlerinize özen göstermek daha özgüvenli ve yeni zorlukların üstesinden gelmeye hazır hissetmenizi sağlıyor.

İYİ TARAFINDAN BAKIN

Tüm süper yaşlıların ortak özelliği olumlu bir zihinsel tutuma sahip olmaları. Stres her türlü nedenden ötürü öldürücüdür ve iyi tarafından bakma eğilimi buna karşı en iyi silahtır.

GÖNÜLLÜ OLARAK YARDIM EDİN

Gönüllülük, kendi sıkıntılarınızı bir perspektife oturtmanıza yardımcı olur, özsaygıyı ve güveni artırır, sosyal bağları teşvik eder ve sizi aktif tutar.