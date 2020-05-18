Tüm Kötü Yorumlar Adına Senden Özür Dilerim Larissa...

Larissa Gacemer'i tanımayanımız yoktur. Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolar ve mutlu evliliği ile hepimizin yüzünü güldürüyor. Yani ben 'hepimizin' yüzünü güldürdüğünü sanıyordum.

Larissa, dün sosyal medyadan bir video paylaştı. Videonun içeriği ise çok rahatsız edici, üzücü hatta sinirlendirici... Larissa videoda, kendisine çocuk konusunda sürekli baskı yapan hatta işi kötü yorumlara vardıranlara sesleniyor, "Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. ‘Neden çocuk yapmıyorsunuz?’, 'Neden çocuk yok?’ gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak’la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" diyor.

Burak beni böyle kabul etti...

Allah beni böyle yaratmış...

Bir kadını bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktığımız için mutlu muyuz?

Bir çiftin evlenmesi, çocuk yapması, kadının çocuğunu emzirmesi, nasıl beslediği, nasıl yetiştirdiği, ikinci çocuğu yapıp yapmayacağı, neden boşandığı, boşandıktan sonra neden başkası ile sevgili olduğu bizi neden ilgilendiriyor. Ne hakla yorum yapıyoruz? Ne hakla akıl veriyoruz. Bize kim fikrimizi sordu ki?

İnsanların neler yaşadığını bilmeden sürekli bir şeyler söylemek, hiç ama hiç haddimiz olmayan konularda yorum yapmak çok yaralayıcı değil mi?

Yalnız bir insana "Sevgilin yok mu? Evlilik yaşın geçiyor" demeden önce o kişinin aşk acısı çekiyor olabileceğini, belki evlenmek isteyip de evlenemediğini ya da evlilik düşünmediğini göz önünde bulunduralım. Aynı şeyi sevgili olan bir çifte evlilik sorarken, evli bir çifte çocuk sorarken de yapalım. Dünyanın en doğal şeyi olan 'empati'yi ve 'ince düşünce'yi artık hayatımıza dahil edelim.

Nitekim annelik/babalık kişinin tamamen tercihine bağlı bir durum. Evli bir çifte sürekli "Çocuk ne zaman?" diye sormadan önce biraz daha fazla düşünmek gerekiyor. Kadının ya da adamın sağlık sorunu olabilir, çocuk çok istemelerine rağmen olmuyor olabilir, bunun için çok üzülüyor olabilirler ya da çocuk sahibi olmak istemiyor olabilirler.

Hazal'ın sözlerini tezi tezine yaşadık

Hazal Kaya bu videodan bir gün önce bir canlı yayına katılmıştı. Geçtiğimiz yıl oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getiren ve anne olmayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren oyuncu, annelikle ilgili harika bir açıklama yapmış, "Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir" ifadelerini kullanmıştı.

Tam da bu cümlelerden bir gün sonra Larissa bu videoyu paylaştı. Hazal'ın cümlelerinin canlı bir örneğini sadece bir gün sonra Larissa'nın videosu ile görmüş olduk.

Allah kadına bir özellik bahşetmiş; doğurmak. Ancak doğurma özelliği var diye her kadın çocuk dünyaya getirmek zorunda değil.

Anne olmamak ya da anne olamamak kimsenin kadınlığından bir şey eksiltmez.

Aynı şey tabii ki erkekler için de geçerli. Bir erkek baba olmak istemiyor olabilir ya da baba olamıyor olabilir. Bu, onun erkekliğinden hiçbir şey eksiltmez.

Larissa'nın da kadınlığından hiçbir şey eksiltmiyor.

Ben şahsım adına senden çok özür dilerim Larissa, bu kötü yorumlar sana ulaştığı için ve böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığın için.

Umarım hep çok mutlu olursun...

ikacmaz@hurriyet.com.tr

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