Tek bir çay poşeti vücudumuza milyarlarca tehlikeli mikroplastik salıyor

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Poşeti bardağa bırakıp kaynamış suyu üstüne dökünce, hop aşırı pratik bir çay hazır oluyor. Aynı şey elbette gün içinde tüketilen bitki çayları için de geçerli. Ancak yeni bir araştırma, poşet çay içmek için su ısıtıcısına uzanmadan önce iki kere düşünmenizi sağlayabilir.

Autonomous University of Barcelona'dan bilim insanları, tek bir çay poşetinin vücudunuza milyarlarca tehlikeli mikroplastik bırakabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Ekip, deneyleri sırasında bu mikroplastiklerin çoğunun mukus üreten bağırsak hücreleri tarafından alındığını tespit etti. Bununla birlikte, bazılarının hücre çekirdeğine yani hücrenin genetik materyali barındıran kısmına bile girebildiğini keşfettiler.

Endişe verici bir şekilde, bu mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri hâlâ net değil.

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Araştırmacılar, “Çevresel mikro/nanoplastiklerin (MNPL'ler) sağlık üzerindeki potansiyel etkileri giderek daha fazla endişe verici hale geliyor. Çevresel maruziyetin ötesinde, çay poşetleri de dahil olmak üzere gıda ambalajları gibi diğer kaynaklar da önemli olabilir" diyor.

Üç farklı tip çay poşeti incelendi, sonuçlar ürpertici

Önceki çalışmalar gıda ambalajlarının önemli bir mikroplastik kaynağı olduğunu ortaya koymuştu. Ancak şimdiye kadar çay poşetlerinden aldığımız plastiklerin miktarı konusunda çok az araştırma yapılmıştı.

Bu yeni çalışmada ise araştırmacılar, internetten veya süpermarketlerden kolayca satın alınabilen üç popüler çay poşeti türünden salınan mikroplastikleri inceledi.

İlk tür, araştırmacıların internetten sipariş ettikleri naylon bir çay poşetiydi. Daha sonra, başka bir internet sitesinden de bir polipropilen çay poşeti sipariş edildi. Son olarak, bir süpermarketten üçüncü bir tür satın alındı.

Araştırmacılar, her bir çay poşeti türü için 300 çay poşetini 95°C'de 600 ml su içeren 1 litrelik bir behere aktardı. Sonuç olarak ise her üç çay poşeti tipinde de suya büyük miktarlarda nano boyutlu partiküllerin salındığını tespit edildi.

Mililitre başına 1,2 milyar parçacık!

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Polipropilen çay poşetleri en büyük suçluydu; mililitre başına yaklaşık 1,2 milyar parçacık salıyordu ve bunların ortalama boyutu 136,7 nanometreydi.

Naylon çay poşetleri ise ortalama 13,8,4 nanometre boyutunda mililitre başına 8,18 milyon partikül saldı. Araştırmacılar daha sonra mikroplastikleri boyadılar ve ardından bunları farklı insan bağırsak hücrelerine maruz bıraktılar.

Mukus üreten bağırsak hücrelerinin en yüksek plastik alımına sahip olduğunu ve bazı parçacıkların hücre çekirdeğine bile girebildiğini buldular.

İnsanlar plastik parçacıklara gıda ürünlerinin tüketimi, içme suyu ve hava yoluyla maruz kalabiliyor.

Plastiklerin, sağlıklı hücrelerin kansere dönüştüğü erken başlangıçlı kanser oluşumunda önemli bir rol oynayabileceğine dair kanıtlar giderek artıyor. Bu yılın başlarında yapılan bir çalışmada, bağırsaklardaki kanser hücrelerinin mikroplastiklerle temas ettikten sonra daha hızlı yayıldığı tespit edilmişti.

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Gıda ambalajlarında plastik kullanımı artmaya devam ettikçe hem çevresel hem de insan sağlığına olan olumsuz etkiler de artmaya devam edecek gibi görünüyor.