Kozmetik ürünlerinizin son kullanma tarihine bakıyor musunuz?

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Birçok insanın bilmediği, bilse dahi pek dikkat edilmeyen bir konu kozmetik ürünlerin son kullanma tarihi. Market alışverişi yaparken, mutfakta bir şeyler pişirirken ürünlerin son kullanma tarihini kontrol ediyoruz fakat iş kozmetik ürünlere gelince bu nokta aklımızın ucundan dahi geçmiyor.

Ya da bir kozmetik ürün bir süre rafta kaldıktan sonra onun son kullanma tarihine bakmıyor, kullanmaya devam edebiliyoruz. İşte cildimiz için en büyük hatalardan birini tam da bu şekilde yapıyoruz.

Uzmanlar son kullanma tarihi geçmiş cilt bakım ürünlerinin yanık yanaklar, iltihaplı akneler ve acı veren göz enfeksiyonları gibi endişe verici riskleri konusunda uyarıyor. Bu tür eski ürünlerin cildi istila eden ve tahribata yol açan çıplak gözle görülemeyen bir bakteri kokteyline ev sahipliği yapabileceğinin de altını çiziyorlar.

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Plastik cerrah olan Dr. Anthony Youn, bunun nedeninin, ürünleri taze tutmak için kullanılan koruyucu maddenin zamanla bozularak, ürünlerin bakteri ve mantar kontaminasyonuna açık hale gelmesi olduğunu söylüyor.

Youn, “Kullandığınız ürünlerin son kullanma tarihine her zaman dikkat etmelisiniz. Bazen son kullanma tarihi geçmişse kimyasal yapıları değişmiş olabilir ve cildinize uyguladığınız ürün artık eskisi gibi olmayabilir. Bir diğer olası durum ise ürünün içerisinde bakteri üremesidir. Çoğu cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi, bu ürünlerdeki bakteri ve mantar kontaminasyonunu ve büyümesini önlemeye yardımcı olan bir tür koruyucu madde içerir. Bir süre sonra, bu bileşenler artık o kadar iyi çalışmayabilir ve giderek daha fazla bakteri üremesi görebilirsiniz. Daha sonra bunları cildinize uyguladığınızda, bir enfeksiyon ya da reaksiyonla karşılaşabilirsiniz” diyor.

Aylarca kullanılmayan cilt bakım ürünleri zamanla daha yoğun hale gelebilir; bu da kullanıcıların reklamlarda belirtilenden çok daha güçlü formülleri ciltlerine uygulamaları anlamına gelir.

Youn şunları da ekliyor: “Asit gibi aktif bir içeriğiniz varsa ve bu içerik su ve yağ gibi diğer içerik türleri tarafından tamponlanmışsa, yapıları değişebilir veya buharlaşmaya başlayabilir. Bu asit daha da güçlenebilir ve cildinizi eskisinden çok daha güçlü bir şeyle tedavi etmek zorunda kalırsınız. Cildinizde son kullanma tarihi geçmiş ürünler kullanmamalısınız.”

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MASKARALAR ÜÇ AY RUJLAR İKİ YIL

Kozmetik ürünler, ürünün kaç ay dayanacağını gösteren bir rakamın yanı sıra 'açıldıktan sonraki süre' veya 'PAO' sembolü içerir. PAO yani açıldıktan sonraki süre, pratikte insanların kozmetik ürünü açtıktan ve ilk kez kullandıktan sonra ne kadar süre kullanabileceğini ifade ediyor.

Uzmanların önerilerine göre, maskara ve likit eyeliner en fazla üç ay, kaş kalemleri 18 ay, ruj, göz farı ve allık ise iki yıl içinde değiştirilmelidir. Süngerler ise haftada bir yıkanmalı ve iki ay sonra atılmalıdır.

Ancak uzmanlar, tarihi geçmiş makyaj malzemelerinin yarattığı sağlık riskleri konusunda ilk kez uyarıda bulunmuyor.

2015 yılında Londra Metropolitan Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından tarihi geçmiş makyaj malzemeleri üzerinde yapılan laboratuvar testleri, menenjite neden olan bir tür de dahil olmak üzere potansiyel olarak ölümcül bakteriler içerdiğini ortaya koymuştu.

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Araştırmacılar aralarında allık, fondöten ve dudak parlatıcısının da bulunduğu beş ürünü test etmiş ve eski kozmetiklerin güvenli olmayan seviyelerde potansiyel olarak ölümcül bakteriler içerdiğini tespit etmişlerdir.

Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği'ne göre, maskara veya göz kalemi gibi topaklanmaya başlayan ürünleri atmalısınız. Pudra far veya allık gibi fondötenlerin dağılması veya parçalanması gibi kıvam değişikliği de diğer önemli işaretler arasında yer alıyor.

Kötü kokan, rengi değişen veya cildinizde farklı bir his bırakan ürünler de onları çöpe atmanız gerektiğini söylüyor.