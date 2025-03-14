Evlilik ölümcül sağlık sorunu riskini üçe katlıyor! Ama sadece erkekler etkileniyor

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Uzmanlar, hem kadınların hem de erkeklerin evlendikten sonra kilo alma eğiliminde olduğunu, ancak erkeklerin kendilerini bırakma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Yaklaşık 2.500 kişinin sağlık verilerini analiz eden Polonyalı araştırmacılar, evlenen erkeklerin obez olma ihtimalinin, evlenmemiş olanlara kıyasla 3,2 kat daha fazla olduğunu tespit etti.

Analize dahil edilen 2,405 kişinin yüzde 35'i sağlıklı kiloda, yüzde 38'i fazla kilolu ve yüzde 26'sı obezdi.

Buna karşılık, kadınlarda evlilik ile obezite riski arasında böyle bir bağlantı bulunamadı.

Araştırmacılara göre, kadınlarda böyle bir bulguya rastlanmaması, cinsiyetler arasında obeziteye yönelik tutumlardaki 'kültürel farklılıklardan' kaynaklanıyor olabilir. Aşırı kilolu olmak söz konusu olduğunda, evli erkeklerin çok şişman olma ihtimali yüzde 62 daha fazlayken, evli kadınların bu ihtimali yalnızca yüzde 39'dur.

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YAŞ ARTTIKÇA RİSK DE ARTIYOR

Verilerin analizi ayrıca yaşın arttığı her yıl obez olma ihtimalinin kadınlarda yüzde 6, erkeklerde ise yüzde 4 arttığını gösterdi. Yaş ilerledikçe aşırı kilolu olma riski kadınlarda yüzde 4, erkeklerde ise yüzde 3 artıyot.

Varşova Ulusal Kardiyoloji Enstitüsü'nden yeni çalışmanın başyazarı Dr. Alicja Cicha-Mikolajczyk, “Yaş ve medeni durumun, cinsiyetten bağımsız olarak yetişkinlikte aşırı kilolu veya obez olarak yaşamak üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır” dedi.

Tamamı yayınlanmamış olan araştırmanın mayıs ayında İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulması bekleniyor.

Öte yandan bu, evliliğin erkeklerde obezite olasılığını arttırdığını ancak kadınlarda arttırmadığını gösteren ilk çalışma değil.

Geçen yıl Çin'de yapılan bir araştırma, erkeklerin evlendikten sonraki ilk beş yıl içinde daha fazla kalori almaları ve daha az egzersiz yapmaları nedeniyle kilo almaya başladıklarını ortaya koymuştu. Özellikle, erkeklerin düğün günlerinden sonra yüzde 5,2 oranında fazla kilolu oldukları ve obezite oranlarının da yüzde 2,5 oranında arttığı bulunmuştu.