Bir yetişkin tarafından öpülen bebek gözünü kaybetti! Basit bir öpücük nasıl bir bebeğin hayatıyla oynayabiliyor?

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Küçük Juwan, bir tanıdığının öpücüğünün ardından Herpes virüsü kaptı ve virüs gözüne bulaştı. Oluşan kabarcık, gözün ön tarafındaki saydam dış tabaka olan korneasında 4 mm'lik bir delik oluşmasına neden oldu.

Bu açık yara daha sonra bir dizi enfeksiyona yol açtı. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen hasar çok ağırdı ve görme yetisini kaybetti. Doktorlar sonunda organdan geriye kalanları korumak amacıyla göz kapaklarını dikmek zorunda kaldılar.

Şimdi ailesi, küçük çocuğun görme yetisini kurtarmak amacıyla karmaşık bir ameliyata hazırlanırken, başkalarının da aynı kaderi paylaşmaması için seslerini yükseltiyor.

Gelin üzücü hikâyeye en başından bakalım.

Juwan için korkunç günler, geçen yıl ağustos ayında henüz 16 aylıkken, ailesinin kendisinde bir göz enfeksiyonu olduğundan şüphelenmesiyle başladı. Aile bebeği hemen doktora götürdü ve bir antibiyotik kürü tedavisine başladılar.

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‘GÖZÜNDE HİS OLMADIĞINI FARK ETTİK’

Ancak Juwan'ın annesi Michelle Saaiman, durumun daha ciddi olduğunu anladı ve şunları söyledi:

“İki gün sonra gözünde ciddi bir sorun olduğunu fark ettik. Göz küresinin içinde bir şey büyüyor gibi görünüyordu. Gözünde hiçbir his olmadığını fark ettik, çünkü parmağını gözüne sokup göz küresini kaşıyordu ve hiç irkilmiyordu bile. Bebeğinize bakmak ve kelimenin tam anlamıyla gözünde 4 mm'lik açık bir yara görmek en travmatik deneyim.”

Testler ve muayeneler sonunda Juwan'ın gözünde herpes simpleks virüsünün neden olduğu bir uçuk oluştuğu ortaya çıktı.

Anne ve babasının virüse karşı negatif olması nedeniyle doktorlar, uçuk için kullanılan bir diğer terim olan ateş kabarcığı olan birinin virüsü bilmeden bir öpücük yoluyla çocuğa geçirdiğini düşündüler.

36 yaşındaki anne, “Herpes virüsü, büyük olasılıkla, sadece aktif bir kabarcığı olan birinin bebeğimizi gözünden ya da gözüne yakın bir yerden öpmesiyle ya da daha sonra gözüne dokunduğu elinden bulaşmış olabilir” dedi ve ekledi:

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“İlk başta teşhisin gerçek olduğuna inanamadım. Kelimenin tam anlamıyla 1 Nisan olup olmadığını merak ederek doktora bakıyordum, çünkü bunun 1 Nisan şakası olduğunu düşündüm.”

TAMAMEN KÖR OLMUŞTU

Sağlık görevlilerinin Juwan'ın enfeksiyonunu kontrol altına alması haftalar sürdü, ancak bu süre zarfında gözdeki hasar çoktan ilerlemişti bile.

Michelle Saaiman, “O zamana kadar uçuk korneasına o kadar çok zarar verdi ki gözündeki tüm hisleri kaybetti ve hiçbir şey göremez hale geldi. Tamamen kör olmuştu. Bu, beynin artık gözü tanımadığı ve göze sinyal göndermeyi bıraktığı anlamına geliyordu. Daha sonra gözü koruyan jel buharlaştı ve göz kurudu” diye konuştu.

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Aile şimdi, göz bebeği ile beyin arasındaki bağlantıyı yeniden sağlamak amacıyla bacağından göz yuvasına sinir nakli yapılacak olan operasyonun başarılı olmasını umuyor. Sinir transferi işe yararsa, Juwan'ın görme yetisini geri kazandırabilecek bir kornea nakli için uygun hale gelebilir.

“Görme yetisinin geri gelip gelmeyeceği şu aşamada bilinmiyor, ancak sol gözünün kalıcı olarak kör olabileceği gerçeğiyle barıştık. Bu aşamada temel önceliğimiz sadece gözün kendisini kurtarmak ve daha fazla enfeksiyonu önlemek” diyen Anne Saaiman şunları söyledi:

“Ebeveynleri, çocuklarının benzer bir sıkıntı yaşamasını önlemek için adım atmaya çağırıyorum. İnsanların neden birinin bebeğini öpmemeleri gerektiğini anlamalarını gerekiyor. Bebeklerin öpülmemesi gerektiği çok okuduğum ama rutin hayatta çok da rahatsız olmadığım bir şeydi. Ancak rahatsız olmalıymışım. Kimsenin bebeğinizi öpmesine izin vermeyin. Böylesine aptalca bir virüs çok fazla travma ve hasara neden oldu, buna değmez.”

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Juwan’ın hikayesi, aslında tüm ebeveynlerin ders çıkaracağı türden. Bebeklerin öpülmesi sevgi eylemi gibi görünse de özellikle bazı durumlarda hayati sonuçlara neden olabiliyor.

Ben sordum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Karadeniz bebekleri neden öpmememiz gerektiğini anlattı.

Basit bir öpücük, nasıl bir bebeğin hayatıyla oynayabiliyor?

Bebekleri ve küçük çocukları öpmek, sevgi gösterisi olarak algılansa da bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemli bir risk faktörüdür. Küçük çocukların bağışıklık sistemleri yetişkinler kadar güçlü değildir. Özellikle ilk yıllarda enfeksiyonlara karşı daha savunmasızdırlar.

Bebekleri ve küçük çocukları öpmek, grip, uçuk, boğmaca, zatürre, RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs), tüberküloz ve menenjit gibi ciddi hastalıkların bulaşmasına yol açabilir. Özellikle öpücükle bulaşan herpes simpleks virüsü (HSV-1) gibi enfeksiyonlar, hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir.

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Juwan’ın hikayesinde olduğu gibi uçuk virüsü öpücük yoluyla bulaşıyor mu?

Evet, uçuk virüsü (Herpes Simpleks Virüsü Tip-1, HSV-1) öpücük gibi doğrudan temas ve damlacık yolu ile bulaşabilen son derece bulaşıcı ve tehlikeli bir virüstür. Özellikle bebekler ve küçük çocuklar için çok ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Uçuk virüsü bebeklerde şunlara sebep olabilir:

HSV-1 enfeksiyonu, bebeklerde hafif cilt enfeksiyonlarından hayatı tehdit eden nörolojik komplikasyonlara kadar değişen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ağız, göz ve cilt enfeksiyonları: Dudak, yanak veya göz çevresinde kabarcıklar oluşabilir. Gözde herpatik keratit yaparak görme kaybına neden olabilir.

Yaygın enfeksiyon: Virüs kana karışarak sepsis, organ yetmezliği gibi ağır sonuçlara neden olabilir.

Beyin enfeksiyonu (Herpes ensefaliti): Virüs beyne yayılıp havale, solunum yetmezliği, koma ve ölümcül nörolojik hasarlara neden olabilir.

HSV-1 virüsü bağışıklık sistemi tam gelişmemiş bebeklerde ölümcül olabilir ve kalıcı nörolojik hasarlar bırakabilir.

Uçuğun yanı sıra hangi durumlardaki insanlar bebeklerden uzak durmalı?

Özellikle solunum yolu hastalıkları, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar bebeklerde ağır seyredebilir ve ölümcül ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, hasta veya taşıyıcı kişiler, bebeklerle doğrudan temastan kaçınmalıdır.

Grip, nezle, Covid 19, RSV gibi solunum yolu enfeksiyonu olanlar, Boğmaca (bordetella pertussis) taşıyanlar veya aşısız bireyler, Tüberküloz (verem) hastaları veya taşıyıcıları, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık gibi bulaşıcı döküntülü hastalıkları olanlar, Epstein-Barr Virüsü (öpücük hastalığı) taşıyanlar, Strep a, Stafilokok ve Mantar enfeksiyonları olanlar, dudak veya ağız içinde aft ve pamukçuk olan kişiler çocukları öpmemeli , temas etmekten kaçınmalı.

Öte yandan sadece uçuk ya da hastalık durumunda mı bebekleri öpmemek gerekiyor yoksa zaten bebeklerin öpülmesi başlı başına riskli bir durum mu?

Tabii ki sadece hasta kişiler değil, sağlıklı görünen kişiler de çocukları öpmekten kaçınmalıdır. Çünkü bazı virüsler belirti göstermeden de taşınabilir. Sağlıklı görünen kişiler taşıyıcı olabilirler, ağızda doğal olarak bulunan bakteriler, çocuklarda enfeksiyona yol açabilir.

Bebeklerin ve küçük çocukların bağışıklık sistemi zayıftır ayrıca cilt ve mukoza bariyerleri daha hassastır. Sağlıklı bir yetişkinde zararsız olan mikroplar, çocuklarda ağır enfeksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden, herhangi bir hastalık belirtisi olmasa bile çocukları öpmemek en güvenli yöntemdir.

Ebeveynlerin bu konudaki tutumu nasıl olmalı?

Bebekleri öpmek, kültürel olarak sevgi ve şefkatin bir göstergesi olarak kabul edilse de bunun ciddi sağlık riskleri taşıdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak, birçok ebeveyn bebeklerinin sağlığını korumak için onları öptürmek istemediklerinde çevrelerinden tepki alma veya yanlış anlaşılma korkusu yaşayabilir. Bu noktada, ebeveynlerin net ve bilinçli bir duruş sergilemesi, toplumun da bu konuda farkındalık kazanması gerekmektedir. Özellikle yakın aile üyeleri (dede, nine, hala, teyze vb.) bu konuda hassas davranmalı ve ebeveynlerin kararına saygı göstermelidir.

Siz sevgili ebeveynlerin kullanabileceği 5 yöntem önerebilirim:

1- Önceden nazik ama net bir şekilde uyarmak: “Öpücükle bulaşan bazı hastalıklar bebeklerde ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor, o yüzden bebeğimizi öptürmemeye özen gösteriyoruz.”

2-Bebek arabasına veya kıyafetine uyarı yazıları eklemek: “Lütfen beni öpmeyin!”

3- Sevginin farklı yollarını önermek: “Bebeğimizi sevmenize bayılıyoruz ama lütfen uzaktan gülümseyerek veya el sallayarak sevgimizi gösterelim.”

4- Sağlık riskini anlatmak: “Öpmek masum görünüyor ama tükürükle bulaşan virüsler çocuklar için çok tehlikeli olabilir.”

5- Doktor tavsiyesi gibi göstermek.

Fotoğraflar: Facebook, Alamy