Bir onkoloji diyetisyeninin 'kara listesi'... Sağlıklı sandığımız bir besin de var

1- LİSTENİN İLK MADDESİ ELBETTE ALKOL

Bir kadeh kırmızı şarap içmenin sağlığa faydaları konusunda tartışmalar olsa da Andrews, kanser riski söz konusu olduğunda tek bir kadehin bile içilmemesi gerektiğini söyledi.

Andrews, “Ben hiç alkol tüketmiyorum. Kırmızı şarap da dahil olmak üzere tüm alkol türleri altı farklı kanser riskini artıracaktır. Bu, alkolün içindeki etanoldür. Gerçekten herhangi bir alkol tüketimi hemen kanser riskinizi artırmaya başlar. Alkol ile karaciğer, kolon ve meme kanserleri de dahil olmak üzere çok sayıda kanser arasındaki bağlantılar bilim insanları tarafından net bir şekilde ortaya konmuştur” dedi.

2- ANDREW'UN LİSTESİNDEKİ İKİNCİ MADDE İSE İŞLENMİŞ ETLER

İşlenmiş etler her tüketimde kolorektal kanser riskini artırıyor. İster salam, sucuk olsun ister önceden pişirilmiş etler, bunların tüketimi kanser riskini arttıracaktır. Bu etlerin saklanmasında kullanılan kimyasallar olan nitrat ve nitritler bağırsaktaki hücrelere zarar vererek kansere yol açabilecek değişikliklere neden olabiliyor.

3- ÜÇÜNCÜ SIRADA ŞEKERLİ İÇECEKLER YER ALIYOR

Bunun nedeni herhangi bir özel içerik değil, bu içeceklerin kilo alımına ve dolayısıyla kanser riskine katkıda bulunabilecek boş kalorileri temsil etmesi.

Andrew, “Vücut yağ dokunuzu düşük tuttuğunuzdan emin olmak, sağlıklı bir kalori seviyesini dengelemek olacaktır” dedi ve ekledi:

“Kalorilerimin gazlı içeceklerden gelmesini istemiyorum. Dışarıda yemek yemeye gittiğinizde büyük bir bardak şekerli içecek içiyorsanız fazladan bir sürü kalori almış olursunuz. Aşırı vücut yağı 13 farklı kanser riskini artırabiliyor.”

4- ŞEKERLİ İÇECEKLERİN YANI SIRA TEK BAŞINA ŞEKER DE KANSER RİSKİNİ ARTIRAN BİR GIDA

Özellikle de çay ve kahvenize küpler gibi yiyecek ve içeceklere tatlı şeyler eklemek uzak durmanız gereken bir alışkanlık.

5- LİSTENİN BEŞİNCİ SIRASI İSE KIRMIZI ETE AİT

Andrews, “Kırmızı et, alkol ve işlenmiş etler gibi tüketildiği anda kanser riskini artırmaz, ancak haftada 500 gram tüketildiğinde kolorektal kanser riskini artırır. Genellikle haftada bir porsiyon kırmızı et tüketiyorum ya da hiç tüketmiyorum. Dışarıda yemek yerken ya da evde yemek pişirirken öğünlerimi tavuk, hindi, balık, deniz ürünleri ya da soya gibi farklı bitkisel proteinler etrafında şekillendiriyorum. Kırmızı et, bağırsak kanserinin olası bir nedeni olarak listelenmiştir, yani hastalığa neden olabileceğine dair kanıtlar olsa da özellikle işlenmiş etle bağlantılı veriler kadar güçlü değildir” ifadelerine yer verdi.

6- ANDREW'UN LİSTESİNDE ALTINCI SIRADA SABAHLARI TÜKETİLEN KAHVE VAR

Bir fincan kahve kanser riskinizi doğrudan artırmasa da Andrews, insanları ilave şekerlerin etkisini göz önünde bulundurmaya ve azaltmaya çağırdı, “Kahveyi seviyorum. Kahve kanser riskinizi artırmaz, güvenli bir seçimdir. Ancak şuruplarla harmanlanmış kahveler çok hızlı bir şekilde yüksek kalorili hale gelebilir. Bu içecekler kolayca 800 kaloriye ulaşabiliyor” dedi.

7- BEYAZ EKMEK VEYA BEYAZ PİRİNÇ GİBİ KEPEKLİ OLMAYAN TAHILLARA DİKKAT EDİN

Kepekli tahıllar kolon ve meme kanseri risklerini azaltmanıza yardımcı olacak ve daha az işlenmiş olduğu için size daha fazla lif ve daha fazla besin sağlayacaktır. Daha fazla lif kanser riskini azaltmanıza ve daha iyi sindirim yapmanıza yardımcı olacaktır.

Andrew, “Ben esmer pirinç, kepekli makarna, esmer ekmek, kepekli ekmeği tercih ediyorum” dedi.

8- ANDREWS SON OLARAK İNSANLARI VEGAN DİYETLERDE POPÜLER OLAN BİTKİ BAZLI SÜTLERE DİKKAT ETMELERİ KONUSUNDA UYARDI

“Ben her zaman inek sütünü tercih ederim, her zaman süt ürünlerini seçerim çünkü süt ürünleri çok besleyicidir” diyen Andrew şunları ekledi:

“Bu ürünler süt alerjisi olan kişiler için harika seçenekler olsa da ve doğrudan kansere neden olmasalar da hastalık riskini azaltan besinlerden yoksunlardır. Bunların hepsi güvenli seçenekler ve eğer seviyorsanız, tadını çıkarmaya devam etmenizi istiyorum, ancak düşük protein içeriği nedeniyle bunları seçmiyorum. İçindeki inanılmaz kalsiyum nedeniyle inek sütü kolorektal kanser riskini de azaltır. Tükettiğiniz her türlü süt ürünü kolon kanseri riskinizi azaltacaktır.”