 2020 Bitmeden İzlemeniz Gereken Dizi/Filmler

Karantinada izlediğim ve çok sevdiğim dizi/filmleri listeliyor, bu önerilerden sevdiklerinizi ise 2020 bitmeden bir an önce izlemenizi öneriyorum.

ÖNCELİKLE DİZİLERLE BAŞLAYALIM...

When They See Us (IMDB 8,9): Şimdilerde Central Park Five adıyla tanınan beş siyahi gencin haksız yere bir tecavüz suçundan yargılanması ve tutuklanmasını anlatıyor. Gerçek olayları anlatan 4 bölümlük mini dizi, geçtiğimiz yıl yayınlanmış ve tüm dünyada izlenme rekorları kırmıştı. Diziyi izlerken öfkenizi ve gözyaşlarınızı kontrol etmek bir hayli güç, benden söylemesi.

11.22.63 (IMDb 8,2): Bu dizinin adını duymayan kaldı mı? Hiç sanmıyorum. Eğer hâlâ izlemediyseniz lütfen hemen ekran karşısına geçin ve 11.22.63’ü açın! Zamanda yolculuk, heyecan veren aşklar, dramatik olaylar ve en önemlisi John F. Kennedy suikastının önlenmeye çalışıldığı sahneler… James Franco ve Sarah Gadon’ın başrolde olduğu 8 bölümden oluşan tek sezonluk bu diziyi bir oturuşta bitireceğinize eminim.

Alienist (Ruh Avcısı/7,7): Dizi 1896'nin New York’unda geçiyor. Ambiyans, sokaklar, binalar ve kıyafetler muazzam söylemeden geçmemeyim. Konusuna gelirsek; psikolojik, polisiye ve gerilim türünde iki sezon izliyoruz. Katillerin psikolojik durumundan analiz yapmaya çalışan bir ‘ruh doktoru’, bir gazeteci ve bir dedektif. Eğer çok hassas değilseniz bu diziyi izlemenizi öneriyorum çünkü bazı sahneleri gerçekten rahatsız edici.

Manhunt: Unabomber (IMDb 8,1): Bir gerçek hayattan uyarlanmış dizi daha; Munhat: Unabomber. Dizi posta yoluyla gelen bir bombanın patlaması ile başlıyor ve daha ilk dakikasından sizi içine alıyor. Dizi, toplum tarafından dışlanan ve güvendiği insanların ihaneti ile sarsılan Ted Kaczynski'nin kendi doğrusunu anlatmak için başvurduğu ‘bombalı’ eylemleri anlatıyor. Cinayetler ise dizi alışılmadık bir yöntem ile çözülmeye çalışılıyor; katilin yolladığı mektuplardaki el yazısı ile! Dizinin en ilginç yanı katili yakından tanıdıkça ona kızmak yerine anlamaya başlamak ve hatta üzülmek oluyor.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik/IMDb 7,6): Kaplanlara ilgisi olan ve onlarla yaşayan bir adam düşünün; Joe Exotic. Bir de kaplanları koruma altına almak isteyen ve barınak kuran bir kadın düşünün; Carole Baskin. Bu karmaşık dünyayı anlatan 7 bölümlük belgesel de gerçek olayları yansıtıyor ve izlerken “Yok artık” dedirtiyor.

Masum (IMDb 8,5): Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Okan Yalabık, Ali Atay’dan oluşan başrol kadrosu dedikten sonra başka kelime etmeye gerek var mı? Temelinde aile draması yatan bu suç dizisi 8 bölümlük tek sezondan oluşuyor.

The Queen's Gambit (IMDb 8,7): Yayına gireli çok olmamasına rağmen milyonlarca kişi tarafından izlendi. Beğeneni kadar eleştireni de çok olan dizi bence oldukça keyifliydi. Walter Tevis'in 1983 tarihli aynı adlı romandan uyarlanan dizide, satranca doğuştan yetenekli Beth karakterinin, erkeklerin hakim olduğu bu alanda bir kadın olarak hiç beklenmeyen bir başarıya ulaşmasını anlatıyor.

Sex Education (IMDb 8,3): Dizi özetle, annesi cinsel terapist olan 16 yaşındaki Otis’in, hiçbir deneyimi olmamasına rağmen annesinden duyduğu şeylerden yola çıkarak okuldaki arkadaşlarına seks ve ilişki tavsiyeleri vermesini konu alıyor. Lisede yaşanan aşklar, hayal kırıklıkları, ailevi sorunlar ve arkadaş dayanışmasının çok tatlı bir şekilde işlendiği dizinin 3. Sezonu bekleniyor. Spoiler vermek istemem ama dizinin özellikle 2. sezonun son iki bölümü bir hayli duygulandırırken tebessüm de ettiriyor.

Evil Genius (Kötülük Dehası/IMDb 7,5): ABD’nin ‘yaka bombacısı’ ya da ‘pizza bombacısı’ davası olarak adlandırılan yüksek profilli suç olayının anlatıldığı mini dizi belgeseli izlerken gerçekten kafanız çok karışacak ve hayrete düşeceksiniz.

ŞİMDİ SIRADA FİLMLER VAR...

The Endless Trench (Sonsuz Siper/IMDb 7,2): Oyunculuğu ile çok sevilen ünlü İspanyol aktör Antonio de la Torre’yi başrolde izlediğiniz film, tam anlamıyla bir tarihi drama. Başrolümüz İspanyol iç savaşı süresince ve sonrasında tam 30 yıl boyunca, evindeki bir duvarın arkasında yer alan gizli odada Franco'nun faşistlerinden saklanıyor. Film, ömrünü gizli bir odada geçirmek zorunda kalan Higinio’nun ve ailesinin yaşadığı dramatik olayları anlatıyor.

The Two Popes (IMDb 7,6): rekabet, samimiyet, bilgelik ve eğlence… Hepsi bu filmde bir arada! Efsane oyuncular Jonathan Pryce ile Anthony Hopkins’in başrolü paylaştığı The Two Popes’da Katolik Kilisesi'nde iki karşıt görüşlü güç sahibi adamın rekabetinin sıkı bir dostluğa dönüşmesini izliyoruz.

A Separation (Bir Ayrılık/IMDb 8,3): İran Yönetmen Asgar Farhadi’nin 2011 yapımı film, boşanan bir İranlı çiftin çocukları, yaşlı ve hasta bir dedeyi ve ona bakmak için tutulan bakıcının dahil olduğu entrikaları ekranlara taşıyor. Bir Ayrılık, 61. Berlin Film Festivali’nde En İyi Film dalında Altın Ayı, En İyi Aktör ile En İyi Aktris dallarında Gümüş Ayı kazandı. Altın Ayı ödülü kazanan ilk İran filmi oldu.

The Boy Who Harnessed the Wind (Rüzgârı Dizginleyen Çocuk/IMDb 7,6): William Kamkwamba ve Bryan Mealer’ın aynı adlı çok satan kitabından uyarlanan film, Doğu Afrika’da bir ülke olan Malavili’de geçiyor. Yoksulluk ve kuraklık nedeniyle çok zor zamanlar geçiren Malavili halkı, William’in bölgeye su getirecek olan buluşu ile deyim yerindeyse hayata dönüyor. Film, çok sıkı bir şekilde ‘gerçekten isterseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok’ mesajının altını çiziyor.

Contratiempo (Görünmeyen Misafir/IMDb 8,1): Gördüğünüzü sandığınız hiçbir şey aslında gördüğünüz gibi değil! Tam anlamıyla beyin yakan bir gerilim/gizem filmi olan Contratiempo’yu izlerken olayları çözmeye çalışacak, finalinde ise şoke olacaksınız!

Andhadhun (IMDb 8,3): Kara komedi ve suç filmlerinden hoşlanıyorsanız Andhadhun’u izlerken çok eğleneceksiniz. Hiç beklemediği bir anda hiç beklemediği bir suça şahit olan ya da aslında olamayan görme engelli bir piyanistin başına gelen trajikomik olayları izliyoruz.

Hodejegerne (Kafa Avcıları/IMDb 7,5): Senaryo sağlam, oyunculuklar iyi, izlemeye başladığınız anda akıp giden bir film Hodejegerne. Norveç yapımı aksiyon/gerilim konulu filmde bol aksiyon, sanat eseri hırsızlığı, kafa karışıklıkları ve yaratıcı sahneler sizi bekliyor.

El Cuerpo (Ceset/IMDb 7,6): Eşinizin öldüğünü, cesedinin morgdan kaybolduğunu ve baş şüpheli olduğunuzu düşünün. Bir hayli korkunç değil mi? El cuerpo, gizem dolu bir ölümün ardından cesedi ortadan kaybolan Mayka’nın, kocası Hugo’nun, olayı araştırması için görevlendirilen dedektif Jamie’nin sır dolu hikayesini oldukça gerilim dolu bir şekilde ekranlara taşıyor.

Zodiac (IMDb 7,7): ABD'de 1960'ların sonu ve 70'lerin başında polis kayıtlarına göre beş, kendi iddiasına göre ise 37 kişiyi öldüren ve yakalanamayan Zodiac adlı katilin hikayesini anlatıyor. Katil mektupları ve şifreli mesajları ile polisle alay ediyor, cinayetlerine devam ediyor. Peki ama kim bu Zodiac? Ne mesaj vermek istiyor?

I Saw the Devil (Şeytanı Gördüm/IMDb 7,8): Kore filmlerini sever misiniz bilmiyorum ama Koreliler gerilim, suç filmlerinde bir hayli iyiler. Listemi izlerken gerim gerim gerildiğim, hatta korktuğum ama izlemekten de kendimi alamadığım I Saw the Devil ile sonlandırmak istiyorum. “Ben gerilime baylırım” diyenler, Kore sineması ile tanışın!

The Trial of the Chicago 7 (Şikago Yedilisi’nin Yargılanması/IMDb 7,8): Gerçek olaylardan yola çıkarak çekilen filmde, Şikago’daki 1968 Demokratik Ulusal Konferansı’nda Vietnam Savaşı ve karşı kültür protestoları düzenleyen yedi kişinin, yargı önüne çıkmalarını ve aylar süren duruşmaları izliyoruz. Karakterler muazzam, diyaloglar muazzam, final muazzam!

Hepinize keyifli seyirler!

Yorumlarınızı benimle paylaşın, fikir alışverişinde bulunalım ☺️

