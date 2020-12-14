Virüs Savar: Zeytin Ağacı Çayı

Tıbbi aromatik bitkiler ve uçucu yağlar olmak üzere çok çeşitli aktif fitokimyasal bileşikler içeriklerinden dolayı viral kaynaklı hastalıklarda bağışıklık sistemini güçlendirerek antiviral etki gösterir. Yaygın olarak kullanılan bazı yenilebilir yabani bitkilerin, baharatların ve bitkisel çayların çeşitli virüslere karşı güçlü antiviral aktivite gösterdikleri dahası, bunlardan bazılarının farklı tür koronavirüs kaynaklı hastalıklarda da kullanılma potansiyelinde olan fito-antiviral ajanlar oldukları önceki çalışmalarda ortaya konulmuştur.

Bugün sizlere Zeytin ağacı yaprağından bahsedeceğim. Zeytinin sadece meyvesi ve zeytinyağı değil, zeytin yaprağı da şifa deposudur. Zeytin yaprağı bağışıklık sistemini güçlendirir, karaciğeri onarır, mikropları öldürüp hastalıkları tedavi eder. Zeytin yaprakları doğal antibiyotik vazifesi görür, kalp-damar sistemini korur ve kanser hastalıklarına karşı kalkan oluşturur.

Zeytin yaprağını çay olarak içilebildiğimiz gibi, sirkesini yapabilir ve yemeklerin içine de ekleyerek tüketebiliriz. Ayrıca bu mucizevi ağacın yaprakları, Hepatit B gibi virüslere de koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Bu yüzden "anti kanserojenik" etki gösterdiği kabul ediliyor.

Zeytin yaprağında bulunan içerikler, cilt güzelliğini sağlamak için de çok değerlidir. Güneş yanıkları, erken yaşlanma ve cilt kanseri gibi rahatsızlıklara sebep olan UVB ışınlarına karşı koruyucu olan zeytin ağacı yaprağı, çok özel kozmetik markalarının gözdesi haline geldi.

Zeytin yaprakları ile hazırlanan çayın vücuttaki antioksidan aktiviteyi dörtte bir oranında artırdığı, böylece bağışıklık sistemini güçlendirdiği görülmüştür. Bu çay kanın pıhtılaşmasını düzenler, kan dolaşımını rahatlatır, böylece kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerini önler. Ayrıca bu çayın DNA’ya zarar veren bazı zararlı bileşenleri de yok ettiği ortaya çıkmıştır.

Zeytin Yaprağı Çayı Tarifi

5-6 tane taze zeytin yaprağı, 1 adet kabuk tarçın, 1 dilim kabuklu limon. Kışın mandalina ve portakal kabukları da kullanılabilir. Üzerine kaynattığınız suyu döküp 5 dakika demlemeye bırakın. Bu çaydan günde 3 kez içebilirsiniz. Yaz aylarında ise buz ile soğuk çay yerine de kullanabilirsiniz.

Kimler İçemez?

Zeytin yaprağı çayını hamile ve emzirme döneminde olan kadınların içmesi sakıncalı kabul edilir. Tansiyon hastaları doktor onayından sonra içmelidir. Bilinçsiz kullanım sağlık sorunlarına neden olabilir. Ameliyat sonrasında ya da kronik ilaç kullanma durumunda çayı içmemelisiniz.