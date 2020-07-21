Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile, kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır. Bireyler kontrol edemedikleri, kendilerinde stres yaratan düşünceler nedeniyle kendilerini huzursuz hissederler. Bu huzursuzluğu hemen gidermek amacıyla bazı davranışlarda bulunurlar ve bu davranışlarda kısa süreli bir rahatlama sağlarlar. Bu takıntılı düşüncelerin gelişinde akabinde uygulanan yineleyici davranışlar kişinin zamanının büyük bir çoğunu kapsamaya başlar. Bu yüzden obsesif kompulsif bozukluk insanların yaşam etkinliklerini ciddi ölçüde kısıtlayabilen, aile, meslek ve sosyal yaşamda önemli işlev kayıplarına yol açan ve bu nedenle yaşam kalitesini düşüren bir ruhsal hastalıktır.

Obsesif kompulsif bozukluk belirtilerini obsesyon ve kompulsiyon olarak iki ayrı biçimde ele alabiliriz. Mikrop bulaşmasından korkma, başkalarına zarar vermekten korkma, aşırı kuşku ve sürekli güven duyma ihtiyacı, günahkar düşünmekten korkma, sosyal açıdan kabul edilemez davranışta bulunmaktan ya da rezil olmaktan korkma, simetri, düzen ve kusursuzluk ihtiyacı en yaygın obsesyon belirtileri arasında yer almaktadır. Kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme, tekrar tekrar duş alma veya ellerini yıkama, belirli sıraya göre yemek yeme, belirli kelime, cümle ve duaları tekrarlama, değerli olmayan şeyleri toplama ya da biriktirme, el sıkışma ya da kapı tokmağına dokunmayı reddetme gibi davranışlarda en yaygın kompulsiyon belirtilerine örneklerdir. Obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilmesi gereken ruhsal bir hastalıktır. Obsesif kompulsif bozukluğunda erken teşhis tedavi için çok önemlidir. İlaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapi birlikte uygulandığında olumlu sonuçlar alınmaktadır. Siz de takıntılı düşünce ve davranışlarınız için bir uzmandan destek alabilirsiniz.

Uzman Klinik Psikolog Seda Karabağ Tülü