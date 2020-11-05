Yanlış Lazer Epilasyon Uygulamalarına Dikkat!

Lazerlerle ilgili en çok merak edilen konulardan biri yöntemin güvenliğidir. İlk lazer sistemleri yaklaşık 40 yıl önce kullanılmaya başlanmıştır. Bugüne kadar çok sayıda uygulama yapıldığı için güvenliğiyle ilgili soru işareti kalmamıştır. Tabi ki bu tedavinin uzman kişilerce ve doğru şekilde uygulanması şartıyla olacaktır. Yanlış uygulamalarda lekeden, ize pek çok sorun yaşanabilir.

Bireyin sağlık durumu, ağızdan ve dıştan kullandığı ilaçların bilinmesi tedavi planlanırken önemlidir. Gebelik ve bazı cilt hastalıklarının varlığı tedavinin yapılmasını kısıtlayabilir. Hormon bozukluklarının gözden kaçması tedavi çok doğru uygulansa bile, başarısız sonuçlara neden olabilir.

Lazer epilasyon yapma yetkisi olan uzmanlar tarafından planlanmalıdır. Hastanın kıl yapısı, cilt tipi, ağızdan veya dıştan kullandığı ilaçlar, hastalıklar, güneş hassasiyeti sorgulanmalı tıbbi durumda bir değişiklik olduğunda doktor bilgilendirilmelidir.



Tedavi uygulandıktan sonra cildin tahriş edilmemesi, yumuşak temizleyicilerle temizlenmesi, nemlendirilmesi, güneşten korunması gerekirse yatıştırıcı bazı kremlerin kullanılması önerilir. Uygulama süresi tedavi edilecek alanın genişliğine bağlıdır. Örneğin yüz bölgesi 5 dakika sürerken, bacaklar 30 dakikayı bulabilir.

Lazer epilasyon kaç yaşından itibaren uygulanabilir?

Lazer epilasyona başlama yaşı çeşitli yerlerde daha erken olarak belirtilebilir. Ancak 18 yaşından sonra başlanması yeterli hormon dengesi sağlandığı için daha başarılı sonuçlar verecektir.

Lazer epilasyonda cilt rengi önemli midir?

Lazer epilasyon için tüy yapısı ve cilt rengi önemlidir. Açık renk cilt, koyu renk tüy yapısı en hızlı sonuçların alındığı, avantajlı gruptur. Ayrıca vücudun bazı bölgelerinde lazer seansları daha kısa sürede yeterli sonuç verirken, bazı bölgelerde daha çok seans gerekir.

Lazer tedavisinde kişinin yaşı, kıl yapısı, cilt rengi, uygulama yapılacak bölge, kullanılan cihazın türü ve uygulama dozu gibi bir çok faktör sonuçları etkileyebilir.

Lazer epilasyonun yan etkiler var mıdır?

Doğru yapılan uygulamalarda yan etki yok denecek kadar azdır. Bölgede kısa sürede geçen ödem ve kızarıklık olabilir. Bunların dışında yanık, su toplaması, kabuklanma, ciltte renk değişiklikleri gibi yan etkiler çok seyrektir.