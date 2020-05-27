Selülit İçin Evde Neler Yapılabiliriz?

Selülit başta karın, kalça ve bacaklar olmak üzere, vücudumuzun bazı bölgelerinde yağ birikimi sonucunda başlayan sürecin, zamanla dokuları etkilemesiyle "portakal kabuğu" görünümü alması durumu.



Erkeklerde nadir görülen bu sorun, kadınları daha çok etkiliyor. Her yıl selüliti çözebilmek için yeni ürünler ve yeni cihazlar üretiliyor. Ne yazık ki bazılarında etkili sonuçlar alınamayabiliyor.

Selülit oluşumu, genetik faktörler, beslenme hataları, fiziksel aktivite azlığı, metabolizmanın yavaş olması, hormon değişimleri, kilo fazlalığı ve cilt yapısının yatkınlığı gibi pek çok sebeple ilişkilendirilebilir.

Ayrıca dolaşım sorunları, postür bozuklukları, gebelik ve bazı ilaçlar yine selüliti arttırabilecek diğer sebeplerdir. Obeziteden farklıdır. Obezitede yalnızca yağ dokuda artış vardır. Selülitte ise yağ doku artışı ve dolaşım bozuklukları eşlik eder. Bu nedenle yalnızca kilo vermek problemi çözmeye yetmez. Dolaşımı, kas yapısını ve hatta cilt kalitesini güçlendirmek selüliti azaltır.

Selülit, ilk bakışta yalnızca kozmetik bir sorun gibi görünse de ileri durumlarda farklı sorunlar eklenebilir. Dokulardaki yağ birikimi, zamanla dolaşım ve beslenme bozukluklarına, su tutulmasına ve deformasyonlara neden olabilir. Varis, çabuk yorulma, ciltte sarkma ve çatlamalar oluşabilir.



Selüliti tanımak oldukça kolaydır. Erken dönem selülitler dışarıdan bakıldığında görülmez, cilt sıkıştırıldığında yumrular oluşur. Bu dönemde tedavi daha kolaydır. Basit önlemlerle sorun çözülür.



Daha ileri durumlarda ise karın, kalça, kol ve bacak bölgelerinde, cilt düzensiz ve portakal kabuğu görünümündedir. Başlangıçta yumuşakken zamanla daha sert ve nodüler bir hal alır.



Selülit sorunu azaltılabilir, ancak tamamen yok etmek oldukça zordur.

Peki evde çokça vakit geçirdiğimiz bu süreçte bu konuda neler yapabiliriz?

Öncelikle yaşam şeklinizi düzenleme, sağlıklı beslenme ve spor bu konuda en faydalı yaklaşımdır.

Fazla kilonuz varsa bunu vermeye çalışın. Vücutta toksin ve yağ birikimine neden olacak gıdalardan kaçının. Sebze, meyve ve tam tahıllı gıdalarla beslenmeyi tercih edin. Liften zengin, tuz ve şekerden fakir gıda tüketin. Günlük 8-9 bardak su içmek toksinlerin atılımını hızlandırdığı gibi selülit görünümünü de azaltır.

Sigara ve alkolden uzak durun.

Haftada 4 gün düzenli bir şekilde pilates, yoga veya fitness egzersizleri yapın. Yağ yıkımını arttırmak ve kas yapısını güçlendirmek selüliti azaltma konusunda faydalıdır. Egzersizlere bağlı hızlanan kan dolaşımı toksinlerin atılmasını, dokuların sağlıklı beslenmesini sağlar ve böylece selülit görünümü azalır.



Selülit kremi olarak piyasada çok sayıda ürün mevcuttur. Bu ürünler kafein, vitamin, mineral ve bitkisel karışımlar içerebilirler.

Genellikle cilt kalitesini arttırarak görünümde azalma sağlayabilir ancak ne yazık ki tek başına mucize sonuçlar yaratamaz.

Masaj

Sorunlu bölgeye düzenli masaj uygulaması kan dolaşımını arttırır, sıvı birikimini azaltır. Böylece, toksinlerin atılması hızlanır ve selülit görünümü azalır. Ancak bu uygulamaların çok sert yapılması ciltte sarkmalara neden olabilir. Buna dikkat edilmelidir.

Banyoda cildinize yapacağınız peeling uygulamaları veya vücut fırçaları kullanarak cildi fırçalamak kan dolaşımını arttırarak, cildi canlandırır ve toksinlerin atılmasını hızlandırır böylece selülit görünümü de azalır.