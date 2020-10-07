Sağlıklı Cilt İçin Kolajen

Yalnız cilt değil, kemik, kas, eklem ve damar sağlığı için vazgeçilmezdir.

Ciltteki kolajenin azalması sarkma, kırışıklık ve kuruluk oluşturur.

Kolajen üretimi 20’li yaşlardan sonra azalmaya başlar böylece cilt dolgunluğunu kaybederek sarkar. Daha ince ve kırılgan hale gelir.

Kolajen düzeyi, yaşlanma, stres, kötü beslenme ve güneş ışınları gibi faktörlerle daha hızlı azalır. Bu tarz önlemlere dikkat etmek kolajeni korumak açısından faydalıdır.

Yeterli kolajen düzeyi, cildin pürüzsüz, esnek ve yumuşak olmasını sağlar. Ayrıca diğer hücreleri destekler ve nem verir.

Peki bu kadar önemli olan kolajeni nasıl koruruz ve arttırırız?

Kolajen içeren cilt bakım ürünleri, kolaylıkla bulabileceğiniz ürünlerdir. Özellikle olgun ve kuru ciltler için çok iyi bir nem desteği sağlar. Kolajen büyük moleküllü olduğu için, ciltten emilemez. Ancak cilt yüzeyinde örtü oluşturarak nem sağlar. Böylece kullanıldığı sürece cilde parlaklık ve ışıltı verir.

Kolajeni korumak için neler yapmalıyız?

Sağlıklı beslenme ve şeker tüketimini azaltma kolajeni korumak açısından çok faydalıdır. Ciltteki kolajeni güçlendirmek için gerekli besinler tavuk, balık, sığır eti, yumurta ve süt ürünleri gibi yüksek proteinli gıdalardır. Ayrıca C vitamini, bakır ve çinkonun yeterli düzeyde olması gereklidir. Kemik suyu kolajen içeriği açısından oldukça zengin bir gıdadır. Bol bol tüketmek kolajen takviyesi açısından doğal bir destektir.

Brokoli, ıspanak ve kivi, C vitamini açısından zengin besinlerdir. Bu besinleri tüketmek antioksidan etkileriyle kolajeni korur. Ayrıca cilt bakım ürünlerinde de C vitaminli içerikler tercih edilebilir.

Retinol antioksidan etkilidir, bazı cilt bakım ürünlerinde kolajenin ömrünü uzatmak ve cildi onarmak için kullanılır.

Aloe vera, içeren cilt bakım ürünlerinin, kolajeni destekleme konusunda olumlu etkileri vardır.

Kolajen takviyeleri son zamanların popüler konusudur. Bu ürünlerin faydalı olup, olmadığı en sık karşılaştığımız sorudur.

Ürünlerin, cilt yaşlanmasını yavaşlattığı, elastikiyeti ve su tutma kapasitesini arttırdığı yönünde olumlu görüşler vardır.

Vücuttaki kolajenin farklı tipleri vardır. Farklı dokularda, farklı kolajen tipleri daha yoğundur. Ciltte en çok tip 1 ve 3 kolajen bulunur. Bu nedenle cilt için hazırlanan ürünlerde en çok bu grup kolajen tercih edilir. Kolajen kaynağı olarak tavuk, balık ve sığır kullanılır. Genel olarak güvenli görünse de kolajen takviyeleri doktor tavsiyesiyle kullanılması gereken ürünlerdir. Bazı durumlar bu ürünlerin kullanımını sınırlayabilir.

Ayrıca cildin durumu göz önüne alınarak, kullanım şekli planlanmalıdır.

Bazı kolajen takviyeleri, C vitamini, hyalüronik asit gibi içerikler de bulundurabilir. Bu tarz ürünler, etkiyi arttırmak açısından tercih edilebilir.

INSTAGRAM