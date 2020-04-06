Koronavirüsten Nasıl Korunuruz?

Tüm dünyayı ilgilendiren bu sorunla ilgili endişe yaşamaktansa, alınacak temel önlemlerle hastalıktan korunmak mümkün. Herkesin üzerine düşeni yaparak, uzmanların önerilerine uyması durumunda hastalık kısa sürede kontrol altına alınabilir.

Bize düşen görev çok önemli, kendimizi ve çevremizi korumak. Bilinçli olmak.

65 yaş üstü kişiler, diyabet, kalp ve solunum yolu sorunu olanlar için çok daha özen gösterilmesi gereken bir süreç yaşanıyor.

Virüsün hayatta kalma süresini, bulunduğu yüzey ve hava şartları belirliyor. Bu süre birkaç saatle, birkaç gün arasında değişebiliyor. Bazı yüzeylerde uzun süre canlı kalabilmesi bulaşıcılığı açısından önemli bir sorun.

Bu nedenle korunma konusunda temizlik önlemleri çok faydalı.

Peki nedir bu önlemler?

- Mümkün olduğunca, evde kalıp, dışarı çıkmamalıyız. Mecburen dışarda olmamız gerekiyorsa maske kullanmalıyız.

- Sosyal mesafenin, 1,5-2m olarak ayarlanmasına özen göstermeliyiz.

- Alışveriş ihtiyaçlarımızı biriktirerek, mümkün olduğunca toplu olarak yapmalıyız. Market poşetlerinin, market arabalarının, ürün ambalajlarının, paraların, kredi kartlarının virüs taşıyabileceğini düşünerek, dikkat etmeliyiz. Dışardayken el dezenfektanlarıyla (El dezenfektanları yeterli koruma yapabilmesi için %60’lık alkol içermelidir.) ellerimizi sık, sık temizleyebiliriz.

- Eğer çalışıyorsak, iş ortamının sık sık havalandırılmasına, ortak kullanılan masa, telefon gibi malzemelerin sık, sık dezenfekte edilmesine özen göstermeliyiz.

- Elimizi sık, sık sabunla (parfüm içermeyen doğal sabunlarla) yıkıyoruz. 20 saniyenin üzerinde, tüm el yüzeyine temas edecek şekilde köpürterek uyguluyoruz. Sonrasında nemlendirici uygulayarak, sık sabunlamaya bağlı ciltteki kurumayı ve tahrişi azaltıyoruz.

- Sabunlayamadığımız ortamlarda, el dezenfektanlarını kullanıyoruz.

- Çantamız, cüzdanımız, arabamızın direksiyonu gibi elimizin temas ettiği bölgelerin temizliğine dikkat ediyoruz.

Evde temizlik önlemleri nasıl olmalı?

Kirli yüzeyleri önce temizleyin, daha sonra dezenfekte edin.

Masa, kapı tokmakları, musluklar, anahtarlıklar, uzaktan kumandalar, çekmece, fırın, buzdolabı kapağı ve dolap kapakları gibi sık temas edilen yüzeyleri dezenfekte edin.

Dezenfeksiyon öncesinde eldiven giyin, tek kullanımlık eldivenler tercih edin, kullandıktan sonra atın ve ellerinizi sabunlayın. Eldiveni tekrar kullanacaksanız iyice yıkayın ve farklı bir işlem için kullanmayın. Kullanılan kimyasalın cildinize değmemesine özen gösterin.

Dezenfeksiyon için seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu veya en az %70’lik alkol çözeltileri kullanılabilir. Kullandığınız ürünün etiketini okumayı unutmayın etkin kullanım için ürünün doğru kullanılması gereklidir. Ürünleri karıştırmayın. Son kullanım tarihi geçmiş ürünü kullanmayın.

Uygulama sırasında ortamı havalandırmaya özen gösterin.

Bu süreçte her ortama sık temas edebilen cep telefonları ve tabletlerin temizliğini unutmayın. Kullandığınız markaya göre zarar vermeden nasıl temizlenebileceğini öğrenin.

Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri eve girer girmez çıkarın ve yıkayın. Yıkayamadıklarınızı temas etmediğiniz bir bölgede 2 gün bekletin. Kirli çamaşırları havada sallamayın. Virüsün havada yayılmasına neden olur. Deterjanla, en az 60 derecelik ısıyla, çamaşır makinesinde yıkayın.

Eve geldiğinizde ayakkabıları dışarıda çıkarın veya evin ayrı bir bölümünde tutun.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için uyku, egzersiz, stres kontrolü ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Vitamin, mineral eksikliğiniz varsa takviye edin. Alkol, sigara tüketiminden kaçının.

ŞALE KUTSAL YILMAZ