Kışın Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

Soğuk hava, kimyasallar, hava kirliliği cildi daha kırılgan hale getirir. En sık yaşanan sorunlar ciltteki aşırı kurumanın yarattığı hassasiyet, kaşıntı ve buna paralel bazı cilt sorunlarında artıştır. Kısaca söylemek gerekirse cildiniz özen bekler.

Ciltteki değişimleri takip etmek, buna yönelik önlemler almak bize sağlıklı bir cilt kazandırır.

Bu konuda bize faydası olacak destekler neler olmalıdır?

Soğuk hava ve kapalı ortamlardaki ısıtıcıların etkisiyle cildimiz daha çok kurur. Ayrıca vücudumuz da su kaybeder. Bu nedenle sıvı tüketimine ve cildi bol bol nemlendirmeye özen göstermeliyiz. Sıcak suyla yapılan duşlar soğuk kış günlerinde daha cazip görünse de ciltteki kuruluğu arttırma açısından tercih edilmemelidir. 10 dakikayı geçmeyen kısa duşlarda, ılık su ve yumuşak temizleyiciler tercih edilmelidir.

Günlük cilt bakım rutininizi ihmal etmeyin. Günde iki kez cilt temizliği, sonrasında nemlendirici kullanmak çok faydalıdır.

Kış döneminde cildiniz kuruyacağı için daha fazla nem desteği sağlanmalıdır. Seramid ve hyalüronik asit içeren ürünler tercih edilebilir. Alkol içeren ürün kullanımı, cildin kuruluğunu arttırabilir. Bu konuda dikkat etmek faydalıdır.

Ayrıca dudaklardaki kuruma ve çatlamalar için nemlendirici ürünler kullanılmalıdır.

Haftalık peeling işlemleri ölü hücrelerin atılmasını, gözeneklerin daha derinden temizlenmesini ve dolaşımın hızlanmasını sağlar. Kış aylarında yoğun, tahriş eden peeling işlemlerinden uzak durun daha hafif ürünlerle cildi tahriş etmeden haftada bir kez bu uygulamayı yapabilirsiniz. Daha sonra nem veren serum ve maskeler kullanın.

Kışın güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemelidir. Kayak tatilleri ve karlı havalar güneşin etkisinin daha yoğun hissedildiğini zamanlardır. Yine güneş gözlüğü kullanmak hassas göz çevrenizi korumak açısından güzel bir tercihtir.

Yünlüler ve sentetik giysiler ciltte tahrişe neden olabilir. Özellikle cildiniz hassassa doğal kumaştan hazırlanmış yumuşak ürünleri tercih edin.

Dış ortamlarda şapka, atkı kullanarak cildinizi soğuktan koruyun. Yağmurlu ve karlı günlerde ıslak kıyafetlerinizle dolaşmak ciltte sorunlara neden olur. Böyle durumlarda kıyafetlerinizi değiştirin.

Ellerimiz çevresel faktörlere karşı daha duyarlıdır. Kış aylarında eldiven kullanmayı ve bol bol nemlendirmeyi unutmayın.

Günün bütün yükünü taşıyan ayakların bakımını ihmal etmeyin. Peeling yaparak ölü hücrelerden temizlendikten sonra bol, bol nemlendirin.

Kış ayları genellikle egzersizlerin ihmal edildiği, kiloların alındığı, dönemdir. Bu dönemde alınan kilolar yaz yaklaşırken verilmeye çalışılır. Sürekli kilo alıp vermenin metabolizmamızı yorduğunu ve ciltte elastikiyet kaybına neden olduğunu göz ardı etmemeliyiz.

Bu nedenle kış aylarında da egzersizi ihmal etmeyip, kilomuzu korumalıyız.

Mevsimine uygun sebze meyve tüketerek, bol sıvı almaya özen gösterin. Yeterli vitamin, antioksidan almak hem bağışıklık sisteminiz için hem de cildimiz için çok faydalıdır. Ayrıca öğünlerinizde salatalara ve çorbalara daha çok yer verin.

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