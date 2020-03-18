Corona Virüsten Korunmada Ellerin Temizliği Nasıl Olmalı?

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, kalabalık ortamlarda bulunmamak ve ellerin temizliğine dikkat etmek bu önlemlerden bazıları. Stresi yönetebilmek, panik yaratmayarak sakin kalabilmek uzun dönemde hem bedensel hem de ruhsal sağlığımız için olumlu olacaktır.

Corona virüs enfeksiyonlarının yayılmasıyla birlikte korunmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Bugün, gelinen noktada hastalığı durdurmanın en kısa yolu kendimizi ve çevremizi koruyarak, yayılmayı engellemek.

Ellerimize bulaşan Corona virüs, ağız ve göze temasıyla enfeksiyona neden olabiliyor. Bu nedenle ellerin temizliği son derece önemli.

Ellerin temizliğinde kullanılan sabun ve el dezenfektanları tahriş, kuruma, çatlama, egzema oluşumlarına neden olabilir. Deri bütünlüğünün bozulması, cilt sorunlarına ek olarak, enfeksiyon için de yeterli korumanın yapılamamasına neden olabilir. Bu nedenle elimizdeki bu ürünleri en iyi etki için bilinçli kullanmamamız gerekir.

Virüsle temas edilebilecek ortamlarda elleri yeterince temizlemek. Ev ortamı gibi virüsün bulunmadığı ortamlarda gereksiz yere sürekli eli yıkamaktan kaçınmak ve bol bol nemlendirmek uzun dönemde cilt sağlığını ve enfeksiyondan korunmayı sağlayacaktır.

El temizliği için seçilen sabun renksiz, kokusuz ve kimyasal içeriği az , mümkün olduğunca doğal özellikte olmalıdır.

Virüsün etkilenmesi için eller en az 20 saniye boyunca köpürtülerek, tüm yüzeylere temas edecek şekilde sabunlanmalı daha sonra durulanmalı ve kurutulmalıdır.

Eller kurulanırken temiz havlular veya havlu kağıtlar kullanılabilir.

Ellerdeki yağı, kiri ve kimyasalları temizleme açısında sabun ve su el dezenfektanlarından daha iyi etki gösterir. Bu nedenle el dezenfektanları sabun ve suya ulaşamadığınız ortamlar için iyi bir seçim olacaktır.

El dezenfektanları, virüse karşı yeterli etki sağlayabilmesi için en az %60 alkol oranına sahip olmalıdır. Doğru teknik ve miktarda kullanılmalıdır. Kullanmanız gereken ürün miktarı genellikle ürünün üzerinde belirtilir. Bu miktarda ürün avuç içine alınarak elin tüm yüzeylerine yayılmalı ve kuruyana kadar eller ovuşturulmalıdır. Bazı el dezenfektanlarının içinde aloe vera veya E vitamini gibi cilde destek olabilecek maddeler eklenmiştir, bunları tercih edebiliriz.

El dezenfektanları göze temas etmemelidir. İstemeden böyle bir durumla karşılaşırsanız gözünüzü bol suyla yıkayın ve göz doktoruna başvurun. Ayrıca bu ürünlerin içilmesi çok büyük sorunlara neden olabilir, bu nedenle çocuklardan uzak tutulmalı, böyle bir problem yaşamamaya özen gösterilmelidir.

Triklosan antibakteriyel sabun ve dezenfektanlarda bulunabilen bir içeriktir. Bu içerik antibiyotiklere dirençli bakterilerin çoğalmasına neden olarak başka sorunlara yol açabilir. Ayrıca hormonlarla ilişkili etkileri olabileceği de düşünülmektedir. Bu nedenle bu içeriğe sahip sabun ve el dezenfektanlarından uzak durun.

ŞALE KUTSAL YILMAZ